ПЛЮССКОЕ ПЕРЕМИРИЕ
ПЛЮССКОЕ ПЕРЕМИ́РИЕ - условное название перемирия между Русским государством и Швецией, завершившего военные действия между ними в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов.
После заключения Ям-Запольского мира 1582 года с Речью Посполитой русскому правительству необходимо было завершить военные действия со Швецией, войска которой в 1581-1582 годы заняли Нарву, Везенберг (ныне Раквере), Толчбор и ряд других крепостей в Северной Эстляндии, а на русской территории захватили Ивангород, Ям (ныне Курессааре), Копорье, Корелу (ныне Приозерск). Первые переговоры прошли в мае 1583 года и завершились заключением перемирия на 2 месяца. В августе 1583 года на мызе, расположенной на правом (русском) берегу реки Плюсса при её впадении в реку Нарова (Нарва), состоялись новые переговоры. Шведскую делегацию возглавляли наместник Лифляндии и Ингерманландии барон П. Делагарди (Де ла Гарди) и наместник Финляндии К.О. Тотт, в российскую входили князь И.С. Лобанов-Ростовский, думный дворянин И.П. Татищев, дьяк Д. Петелин. 10.8.1583 года было заключено 1-е Плюсское перемирие по принципу «кто чем владеет на момент переговоров» (захваченные русские города оставались за Швецией) на 3 года, начиная с 29.6.1583 года. Никаких других условий оно не содержало, не удалось договориться даже об обмене пленными.
Шведская делегация в том же составе подписала с русской делегацией (боярин князь Ф.Д. Шестунов, думный дворянин И.П. Татищев) 28.12.1585 года второе Плюсское перемирие, вступавшее в силу 6.1.1586 года. Оно было заключено на 4 года на тех же условиях («кто чем владеет» на момент подписания). Тогда же была назначена дата следующей встречи для продолжения переговоров (20.7.1586), но она не состоялась.
В сложившихся условиях ни Русское государство, ни Швеция не хотели заключать мир и фиксировать его условия, так как были не согласны с существующим положением дел. Швеция хотела закрепить за собой захваченные территории, а Русское государство не могло признать эти захваты и рассчитывало на реванш. Показательно, что в текстах Плюсского перемирия никак не зафиксированы территориальные разделы и захваты, так как стороны не хотели их оформления на бумаге, чтобы иметь возможность продолжать их. Кроме того, Швеция настаивала на изменении позорной для неё практики заключения русско-шведских договоров только с новгородскими наместниками и хотела вести диалог напрямую с Москвой. Русская сторона была готова пойти на это, но только при условии территориальных возвратов. Монархи обоих государств претендовали на титул «Лифляндский» и не желали его признавать за противной стороной.
И 1-е, и 2-е Плюсское перемирие фактически не соблюдались пограничным населением (документы содержат многочисленные описания мелких стычек, взаимных нападений и грабежей). Следствием этого стала новая русско-шведская война 1590-1593 годов (смотреть в статье Русско-шведские войны), результаты которой закреплены Тявзинским миром 1595 года.
Историчесие источники:
Сборник Русского исторического общества. СПб., 1910. Т. 129.