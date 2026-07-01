ПЛЮССКОЕ ПЕРЕМИРИЕ

ПЛЮССКОЕ ПЕРЕМИ́РИЕ - условное название перемирия между Русским государством и Швецией, завершившего военные действия между ними в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов .

По­сле за­клю­че­ния Ям-За­поль­ско­го ми­ра 1582 года с Ре­чью По­спо­ли­той русскому пра­ви­тель­ст­ву не­об­хо­ди­мо бы­ло за­вер­шить во­енные дей­ст­вия со Шве­ци­ей, вой­ска ко­то­рой в 1581-1582 годы за­ня­ли Нар­ву, Ве­зен­берг (ны­не Ра­к­ве­ре), Толч­бор и ряд других кре­по­стей в Северной Эстлян­дии, а на русской тер­ри­то­рии за­хва­ти­ли Иван­го­род, Ям (ны­не Ку­рес­саа­ре), Ко­по­рье, Ко­ре­лу (ны­не При­озерск). Пер­вые пе­ре­го­во­ры про­шли в мае 1583 года и за­вер­шились за­клю­че­ни­ем пе­ре­ми­рия на 2 месяца. В августе 1583 года на мы­зе, рас­по­ло­жен­ной на пра­вом (рус­ском) бе­ре­гу реки Плюс­са при её впа­де­нии в реку На­ро­ва ( Нар­ва ), со­стоя­лись но­вые пе­ре­го­во­ры. Шведскую де­ле­га­цию воз­глав­ля­ли на­ме­ст­ник Лиф­лян­дии и Ин­гер­ман­лан­дии ба­рон П. Де­ла­гар­ди (Де ла Гар­ди) и на­ме­ст­ник Фин­лян­дии К.О. Тотт, в рос­сий­скую вхо­ди­ли князь И.С. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский, дум­ный дво­ря­нин И.П. Та­ти­щев, дьяк Д. Пе­те­лин. 10.8.1583 года бы­ло за­клю­че­но 1-е Плюсское перемирие по прин­ци­пу «кто чем вла­де­ет на мо­мент пе­ре­го­во­ров» (за­хва­чен­ные русские го­ро­да ос­та­ва­лись за Шве­ци­ей) на 3 го­да, на­чи­ная с 29.6.1583 года. Ни­ка­ких других ус­ло­вий оно не со­дер­жа­ло, не уда­лось до­го­во­рить­ся да­же об об­ме­не плен­ны­ми.

Шведская де­ле­га­ция в том же со­ста­ве под­пи­са­ла с русской де­ле­га­ци­ей (боя­рин князь Ф.Д. Шес­ту­нов, дум­ный дво­ря­нин И.П. Та­ти­щев) 28.12.1585 года вто­рое Плюсское перемирие, всту­пав­шее в си­лу 6.1.1586 года. Оно бы­ло за­клю­че­но на 4 го­да на тех же ус­ло­ви­ях («кто чем вла­де­ет» на мо­мент под­пи­са­ния). То­гда же бы­ла на­зна­че­на да­та сле­дую­щей встре­чи для про­дол­же­ния пе­ре­го­во­ров (20.7.1586), но она не со­стоя­лась.

В сло­жив­ших­ся ус­ло­ви­ях ни Русское государство, ни Шве­ция не хо­те­ли за­клю­чать мир и фик­си­ро­вать его ус­ло­вия, так как бы­ли не со­глас­ны с су­ще­ст­вую­щим по­ло­же­ни­ем дел. Шве­ция хо­те­ла за­кре­пить за со­бой за­хва­чен­ные тер­ри­то­рии, а Русское государство не мог­ло при­знать эти за­хва­ты и рас­счи­ты­ва­ло на ре­ванш. По­ка­за­тель­но, что в тек­стах Плюсского перемирия ни­как не за­фик­си­ро­ва­ны тер­ри­то­ри­аль­ные раз­де­лы и за­хва­ты, так как сто­ро­ны не хо­те­ли их оформ­ле­ния на бу­ма­ге, что­бы иметь воз­мож­ность про­дол­жать их. Кро­ме то­го, Шве­ция на­стаи­ва­ла на из­ме­не­нии по­зор­ной для неё прак­ти­ки за­клю­че­ния русско-шведских до­го­во­ров толь­ко с нов­го­род­ски­ми на­ме­ст­ни­ка­ми и хо­те­ла вес­ти диа­лог на­пря­мую с Мо­ск­вой. Русская сто­ро­на бы­ла го­то­ва пой­ти на это, но толь­ко при ус­ло­вии тер­ри­то­ри­аль­ных воз­вра­тов. Мо­нар­хи обо­их го­су­дарств пре­тен­до­ва­ли на ти­тул «Лиф­лянд­ский» и не же­ла­ли его при­зна­вать за про­тив­ной сто­ро­ной.

И 1-е, и 2-е Плюсское перемирие фак­ти­че­ски не со­блю­да­лись по­гра­нич­ным на­се­ле­ни­ем (до­ку­мен­ты со­дер­жат мно­го­численные опи­са­ния мел­ких сты­чек, вза­им­ных на­па­де­ний и гра­бе­жей). След­ст­ви­ем это­го ста­ла но­вая русско-шведская вой­на 1590-1593 годов (смотреть в статье Рус­ско-швед­ские вой­ны ), ре­зуль­та­ты ко­то­рой за­кре­п­ле­ны Тяв­зин­ским ми­ром 1595 года.

Историчесие ис­точники:

Сбор­ник Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. СПб., 1910. Т. 129.