ПЛЮШКИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

ПЛЮШКИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, кол­лек­цио­нер, бла­го­тво­ри­тель.

Из ку­печеской се­мьи. По­томственный почетный гра­ж­да­нин (с 1897). Окон­чил на­чаль­ное училище в Вал­дае. С 1859 года жил в Пско­ве, тор­го­вал га­лан­те­рей­ны­ми то­ва­ра­ми под фир­мой «Ф.М. Плюш­кин в Пско­ве». Глас­ный Псков­ской городской ду­мы (1868-1874 годы, 1879-1886 годы), член Псков­ской городской упра­вы (1871-1874). Один из уч­ре­ди­те­лей Псков­ско­го общества вза­им­но­го кре­ди­та (1873). Почетный член (1873) и ка­зна­чей (1873-1891) Псков­ско­го гу­берн­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва дет­ских при­ютов, в 1887 году по­жерт­во­вал круп­ную сум­му на соз­да­ние Псков­ско­го до­ма тру­до­лю­бия. Член Псков­ско­го ар­хео­ло­гического общества (1881). С начала 1870-х годов со­би­рал древне-русские мо­не­ты, ико­ны, ру­ко­пи­си XV-XIX веков, гра­мо­ты XVI-XVIII веков, ру­ко­пис­ные и ста­ро­пе­чат­ные кни­ги, древ­ние пе­ча­ти, ме­мо­ри­аль­ные ве­щи российских мо­нар­хов и государственных дея­те­лей, пред­ме­ты и до­ку­мен­ты, свя­зан­ные с ма­сон­ст­вом , про­из­ве­де­ния де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства, ору­жие, пред­ме­ты бы­та и другое. Кол­лек­ция жи­во­пи­си вклю­ча­ла ра­бо­ты И.К. Ай­ва­зов­ско­го, В.Л. Бо­ро­ви­ков­ско­го, К.П. Брюл­ло­ва, А.Г. Ве­не­циа­но­ва, В.В. Ве­ре­ща­ги­на, Д.Г. Ле­виц­ко­го, В.Е. Ма­ков­ско­го, И.И. Шиш­ки­на и многое другое. К началу XX века Плюшкин об­ла­дал од­ним из наи­бо­лее бо­га­тых ча­ст­ных му­зей­ных со­б­ра­ний в Рос­сии (около 1 миллиона пред­ме­тов). В 1913 году Министерство императорского дво­ра и уде­лов по по­ру­че­нию императора Ни­ко­лая II при­об­ре­ло у на­след­ни­ков Плюшкина для пе­ре­да­чи му­зе­ям и на­учным уч­ре­ж­де­ни­ям его кол­лек­ции. Пред­ме­ты из них хра­нят­ся в Русском му­зее, Российском эт­но­гра­фическом му­зее, Эр­ми­та­же, Пуш­кин­ском До­ме в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Ис­то­рическом му­зее в Мо­ск­ве, а так­же в Псков­ском му­зее-за­по­вед­ни­ке (часть со­б­ра­ний Плюшкина, ос­та­вав­шая­ся в Пско­ве, в основном бы­ла ут­ра­че­на).