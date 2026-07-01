ПЛЮШКИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ
ПЛЮШКИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ - российский предприниматель, коллекционер, благотворитель.
Из купеческой семьи. Потомственный почетный гражданин (с 1897). Окончил начальное училище в Валдае. С 1859 года жил в Пскове, торговал галантерейными товарами под фирмой «Ф.М. Плюшкин в Пскове». Гласный Псковской городской думы (1868-1874 годы, 1879-1886 годы), член Псковской городской управы (1871-1874). Один из учредителей Псковского общества взаимного кредита (1873). Почетный член (1873) и казначей (1873-1891) Псковского губернского попечительства детских приютов, в 1887 году пожертвовал крупную сумму на создание Псковского дома трудолюбия. Член Псковского археологического общества (1881). С начала 1870-х годов собирал древне-русские монеты, иконы, рукописи XV-XIX веков, грамоты XVI-XVIII веков, рукописные и старопечатные книги, древние печати, мемориальные вещи российских монархов и государственных деятелей, предметы и документы, связанные с масонством, произведения декоративно-прикладного искусства, оружие, предметы быта и другое. Коллекция живописи включала работы И.К. Айвазовского, В.Л. Боровиковского, К.П. Брюллова, А.Г. Венецианова, В.В. Верещагина, Д.Г. Левицкого, В.Е. Маковского, И.И. Шишкина и многое другое. К началу XX века Плюшкин обладал одним из наиболее богатых частных музейных собраний в России (около 1 миллиона предметов). В 1913 году Министерство императорского двора и уделов по поручению императора Николая II приобрело у наследников Плюшкина для передачи музеям и научным учреждениям его коллекции. Предметы из них хранятся в Русском музее, Российском этнографическом музее, Эрмитаже, Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге, Историческом музее в Москве, а также в Псковском музее-заповеднике (часть собраний Плюшкина, остававшаяся в Пскове, в основном была утрачена).