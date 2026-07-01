ПЛЮШАР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПЛЮШАР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский типограф, издатель и книгопродавец.
В начале XIX века владел совместно с тестем И.Г. Вагенером типографией в городе Брауншвейг, печатал преимущественно театральные пьесы. В 1806 году по соглашению с Коллегией иностранных дел переехал в Россию вместе с 6 рабочими, перевёз типографское оборудование. Директор типографии при Коллегии иностранных дел (1805/1806-1808); наладил издание политической и литературной газеты на французском языке «Journal du Nord» («Северный листок»). Директор Сенатской типографии (1808/1809-1814); за публикацию в 1811 году правил судоходства («Учреждение о судоходстве относительно системы вод реки Волги...»), а также 3-го Литовского статута на русском и польском языках (смотреть Литовские статуты) награждён двумя бриллиантовыми перстнями.
Организовал собственную типографию в Санкт-Петербурге (1806), оборудовал её словолитней. Выпустил около 160 наименований печатной продукции, среди которых преобладали издания на французском языке. Перепечатывал новые французские романы и пьесы, а также учебники на французском языке по математике, истории, политической экономии и другие. Имел книжную лавку в Санкт-Петербурге с библиотекой для чтения книг (так называемый французский литературный салон). В 1818 году открыл одну из первых в России частную литографскую мастерскую. Печатал дорогие литографированные альбомы. Среди них - сборники литографий А.О. Орловского (с 1819), «Живописное путешествие от Москвы до Китайской границы…» А.Е. Мартынова (1819), серия альбомов с видами Санкт-Петербурга и изображениями его жителей (1820-1827 годы; литографии с рисунков П.А. Александрова, К.П. Беггрова, К.И. Кольмана, А.Е. Мартынова и других), «Современники. Собрание литографированных портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих», работы Г.Ф. Гиппиуса (1822-1828 годов; 45 портретов).
Известны сыновья Плюшара: А.А. Плюшар; Евгений Александрович (Эжен) (1809 год, Санкт-Петербург - не ранее 1880 года), российский живописец, действительный член АХ (1839), автор портретов певицы П. Виардо-Гарсия, скрипача К. Липиньского, актрисы В.В. Самойловой и других, в 1840-1850-х годах участвовал в оформлении Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (в частности, ему принадлежат два образа Иисуса Христа, а также росписи «Чудесное насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек», «Бог является Моисею в купине неопалимой», «Жертвоприношение Авраама»).