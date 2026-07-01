ПЛЮШАР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ПЛЮШАР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский ти­по­граф, из­да­тель и кни­го­про­да­вец.

В начале XIX века вла­дел совместно с тес­тем И.Г. Ва­ге­не­ром ти­по­гра­фи­ей в городе Бра­ун­швейг, пе­ча­тал пре­имущественно те­ат­раль­ные пье­сы. В 1806 году по со­гла­ше­нию с Кол­леги­ей иностранных дел пе­ре­ехал в Рос­сию вме­сте с 6 ра­бо­чи­ми, пе­ре­вёз ти­по­граф­ское обо­ру­до­ва­ние. Ди­рек­тор ти­по­гра­фии при Кол­ле­гии иностранных дел (1805/1806-1808); на­ла­дил из­да­ние по­ли­тической и литературной га­зе­ты на французском языке «Jour­nal du Nord» («Се­вер­ный лис­ток»). Ди­рек­тор Се­нат­ской ти­по­гра­фии (1808/1809-1814); за пуб­ли­ка­цию в 1811 году пра­вил судо­ход­ст­ва («Уч­ре­ж­де­ние о су­до­ход­ст­ве от­но­си­тель­но сис­те­мы вод ре­ки Вол­ги...»), а так­же 3-го Ли­тов­ско­го ста­ту­та на русском и польском язы­ках (смотреть Ли­тов­ские ста­ту­ты ) на­гра­ж­дён дву­мя брил­ли­ан­то­вы­ми пер­ст­ня­ми.

Ор­га­ни­зо­вал собственную ти­по­гра­фию в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1806), обо­ру­до­вал её сло­во­лит­ней. Вы­пус­тил около 160 на­име­но­ва­ний пе­чат­ной про­дук­ции, сре­ди ко­то­рых пре­об­ла­да­ли из­да­ния на французском языке. Пе­ре­пе­ча­ты­вал но­вые французские ро­ма­ны и пье­сы, а так­же учеб­ни­ки на французском языке по ма­те­ма­ти­ке, ис­то­рии, по­литической эко­но­мии и другие. Имел книж­ную лав­ку в Санкт-Пе­тер­бур­ге с библиотекой для чте­ния книг (так называемый французский литературный са­лон). В 1818 году от­крыл од­ну из пер­вых в Рос­сии ча­ст­ную ли­то­граф­скую мас­тер­скую. Пе­ча­тал до­ро­гие ли­то­гра­фи­ро­ван­ные аль­бо­мы. Сре­ди них - сборники ли­то­гра­фий А.О. Ор­лов­ско­го (с 1819), «Жи­во­пис­ное пу­те­ше­ст­вие от Мо­ск­вы до Ки­тай­ской гра­ни­цы…» А.Е. Мар­ты­но­ва (1819), се­рия аль­бо­мов с ви­да­ми Санкт-Пе­тер­бур­га и изо­бра­же­ния­ми его жи­те­лей (1820-1827 годы; ли­то­гра­фии с ри­сун­ков П.А. Алек­сан­д­ро­ва, К.П. Бег­гро­ва, К.И. Коль­ма­на, А.Е. Мар­ты­но­ва и других), «Со­вре­мен­ни­ки. Со­б­ра­ние ли­то­гра­фи­ро­ван­ных порт­ре­тов го­су­дар­ст­вен­ных чи­нов­ни­ков, пи­са­те­лей и ху­дож­ни­ков, ны­не в Рос­сии жи­ву­щих», ра­бо­ты Г.Ф. Гип­пиу­са (1822-1828 годов; 45 порт­ре­тов).

Из­вест­ны сы­но­вья Плюшара: А.А. Плю­шар ; Ев­ге­ний Алек­сан­д­ро­вич (Эжен) (1809 год, Санкт-Пе­тер­бург - не ра­нее 1880 года), российский жи­во­пи­сец, действительный член АХ (1839), ав­тор порт­ре­тов пе­ви­цы П. Ви­ар­до-Гар­сия, скри­па­ча К. Ли­пинь­ско­го, ак­три­сы В.В. Са­мой­ло­вой и других, в 1840-1850-х годах уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии Иса­аки­ев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в част­но­сти, ему при­над­ле­жат два об­раза Ии­су­са Хри­ста, а так­же рос­пи­си «Чу­дес­ное на­сы­ще­ние пя­тью хле­ба­ми пя­ти ты­сяч че­ло­век», «Бог яв­ля­ет­ся Мои­сею в ку­пи­не не­опа­ли­мой», «Жерт­во­при­но­ше­ние Ав­раа­ма»).