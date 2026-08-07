ПЛЮШАР АДОЛЬФ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЛЮША́Р АДО́ЛЬФ АЛЕКСА́НДРОВИЧ - российский издатель, типограф и книгопродавец.
Сын А.И. Плюшара. После смерти отца владелец его типографии (первоначально вместе с матерью); арендатор типографии имперских театров Санкт-Петербурга (1828-1836). Инициатор издания первой энциклопедии на русском языке - «Энциклопедического лексикона» (редакторы Н.И. Греч, О.И.Сенковский и другие; в 1835-1841 годы вышло 17 томов, до буквы «Д» включительно). Привлёк для написания статей в ней около 100 авторов, снабжал статьи о некоторых персоналиях портретами. Печатал переводы романов А. Дюма, Ж. Санд, Ч. Диккенса и других (1846-1848). Издавал периодические издания - «Гирлянда» (1846-1854), «Весельчак» (1858-1859) и прочие.