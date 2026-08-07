ПЛЮШАР АДОЛЬФ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЛЮША́Р АДО́ЛЬФ АЛЕКСА́НДРОВИЧ - российский из­да­тель, ти­по­граф и кни­го­про­да­вец.

Сын А.И. Плю­ша­ра . По­сле смер­ти от­ца вла­де­лец его ти­по­гра­фии (пер­во­на­чаль­но вме­сте с ма­те­рью); арен­да­тор ти­по­гра­фии имперских те­ат­ров Санкт-Пе­тер­бур­га (1828-1836). Ини­циа­тор из­да­ния пер­вой эн­цик­ло­пе­дии на русском языке - «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ско­го лек­си­ко­на» (ре­дак­то­ры Н.И. Греч, О.И.Сен­ков­ский и другие; в 1835-1841 годы вы­шло 17 то­мов, до бу­к­вы «Д» вклю­чи­тель­но). При­влёк для на­пи­са­ния ста­тей в ней около 100 ав­то­ров, снаб­жал ста­тьи о не­ко­то­рых пер­со­на­ли­ях порт­ре­та­ми. Пе­ча­тал пе­ре­во­ды ро­ма­нов А. Дю­ма , Ж. Санд, Ч. Дик­кен­са и других (1846-1848). Из­да­вал пе­рио­дические из­да­ния - «Гир­лян­да» (1846-1854), «Ве­сель­чак» (1858-1859) и прочие.