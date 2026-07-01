ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ

ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ - (от латинского pluralis - мно­же­ст­вен­ный), в из­би­ра­тель­ном пра­ве мно­же­ст­вен­ное го­ло­со­ва­ние.

Со­глас­но плюральному вотуму, один из­би­ра­тель мог иметь несколько го­ло­сов. Например, в Ве­ли­ко­бри­та­нии на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах до 1948 года до­пол­нительные го­ло­са пре­дос­тав­ля­лись по мес­ту на­хо­ж­де­ния не­дви­жи­мой соб­ст­вен­но­сти из­би­ра­те­ля (ес­ли она рас­по­ла­га­лась не по мес­ту его жи­тель­ст­ва), по мес­ту на­хо­ж­де­ния уни­вер­си­те­та, ко­то­рый ко­гда-то окон­чил из­би­ра­тель, и другим. Ныне не при­ме­ня­ет­ся.

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