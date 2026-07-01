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ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ
ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ - (от латинского pluralis - множественный), в избирательном праве множественное голосование.
Согласно плюральному вотуму, один избиратель мог иметь несколько голосов. Например, в Великобритании на парламентских выборах до 1948 года дополнительные голоса предоставлялись по месту нахождения недвижимой собственности избирателя (если она располагалась не по месту его жительства), по месту нахождения университета, который когда-то окончил избиратель, и другим. Ныне не применяется.
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