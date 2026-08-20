ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ

ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ - в русской на­род­ной тра­ди­ции пес­ни, со­про­во­ж­даю­щие пля­со­вые хо­ро­во­ды и пля­ски.

Род­ст­вен­ны хо­ро­вод­ным пес­ням, свя­за­ны с празд­нич­ным бы­том. Ха­рак­тер­ны са­ти­рические тек­сты. За­пи­са­ны в боль­шом ко­ли­че­ст­ве, ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны по­ны­не, осо­бен­но в южном ре­гио­не Рос­сии, где вхо­дят и в сва­деб­ный об­ряд, и в ка­лен­дар­ный цикл. Плясовые песни чрез­вы­чай­но раз­но­об­раз­ны по рит­му; пес­ни с ти­по­вы­ми рит­мическими фор­му­ла­ми: «Ка­ма­рин­ская» (пред­по­ло­жи­тель­но вос­хо­дит к ско­мо­рошь­ей куль­ту­ре), «Во по­ле бе­рё­за стоя­ла» (из­вест­на по сбор­ни­кам XVIII-XIX веков), «Ах вы, се­ни» и другие.

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