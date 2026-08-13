ПЛУЖНИКОВ Константин Ильич

Константин Ильич - российский пе­вец (те­нор), народный артист РСФСР (1983).

В 1969 году окон­чил Ле­нинградскую консерваторию (класс Е.Г. Оль­хов­ско­го). 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей в Же­не­ве (1972), 2-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са пев­цов имени Дж. Эне­ску в Бу­ха­ре­сте (1970). На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­вал в 1968 году в пар­тии Кня­зя («Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го, Ле­нинградский Ма­лый те­атр опе­ры и ба­ле­та). С 1971 года со­лист Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (до 1992 года Ле­нинградский те­атр опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва). Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ет му­зы­ка клас­си­ко-ро­ман­тической эпо­хи. Пе­вец ис­пол­ня­ет так­же опер­ную и кан­тат­ную му­зы­ку XX века (Ме­фи­сто­фель в опе­ре «Ог­нен­ный ан­гел» С.С. Про­кофь­е­ва , Ма­ни­лов в опе­ре «Мёрт­вые ду­ши» Р.К. Щед­ри­на, пар­тия те­но­ра в кан­та­те «Песнь пес­ней» С.М. Сло­ним­ско­го), ка­мер­ные со­чи­не­ния («рос­сий­ские пес­ни» XVIII века, ли­рические пес­ни В.П. Со­ловь­ё­ва-Се­до­ва). Ав­тор учеб­ни­ка «Ме­ха­ни­ка пе­ния: прин­ци­пы по­ста­нов­ки го­ло­са» (2003).

Сочинения:

За­бы­тые стра­ни­цы рус­ско­го ро­ман­са. СПб., 2005;

Во­каль­ные воз­зре­ния се­мьи Гар­сиа. СПб., 2006;

Н. Ива­нов. Италь­ян­ский те­нор. СПб., 2006;

А. Бо­зио. Пье­монт­ская лас­точ­ка. СПб., 2010 (совм. с В. Гур­ко­вым).