ПЛУЖНИК ЕВГЕН
ПЛУЖНИК ЕВГЕН - (Псевдоним Кантемирянин). Украинский писатель.
Из крестьянской семьи. Работал сельским учителем на Полтавщине. Учился в Киевском зоотехническом институте (1920-1921); слушатель Киевского музыкально-драматического института имени Н.В. Лысенко (1921). Участник литературных объединений «Аспис» (1923-1924), «Ланка» («Звено», 1924 год), «Марс» (1926-1928).
Печатался с 1923 года. В творчестве Плужника, пронизанном трагическим мировосприятием человека, пытающегося преодолеть свою несовместимость с постреволюционной действительностью, заметно влияние экспрессионизма: поэтические сборники «Дни» («Дні», 1926 год), «Ранняя осень» («Рання осінь», 1927 год), «Равновесие» («Рівновага», создан в 1933 году, опубликован в Аугсбурге в 1948 году, на Украине - в 1966 году); роман «Хворь» («Недуга», 1928 год). Основные темы драматургии Плужника - конфликт отцов и детей, противостояние обывателя и интеллигента, атмосфера всеобщей подозрительности в обществе: драма «Профессор Сухораб», комедия «Во дворе предместья» («У дворі на передмісті», обе 1929 год), трагикомедия «Заговор в Киеве» («Змова у Києві», полностью опубликован в 1989 году). Среди других сочинений: переводы русской классики (Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.М. Горький, М.А. Шолохов); киносценарии (утрачены); словарь «Фразеология делового языка» («Фразеологія ділової мови», 1926-1927 годы, в соавторстве с В.П. Пидмогильным).
Репрессирован; приговорён к расстрелу, заменённому на 10-летнее тюремное заключение; умер в тюремной больнице; реабилитирован в 1956 году.
Сочинения:
Вибрані поезії. Київ, 1966;
Три збірки. Мюнхен, 1979;
Поезії. Київ, 1988;
Змова у Києві. Роман, п’єси. Київ, 1992;
Родюча земля. Воронеж, 2002.