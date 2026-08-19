ПЛУТОВСКОЙ РОМАН

ПЛУТОВСКО́Й РОМА́Н - Пи­ка­ре­ска (испанский novela picaresca, от picaro - жу­лик, прой­до­ха, при­хле­ба­тель), ли­те­ра­тур­ный жанр; од­на из пер­вых форм ев­ропейского ро­ма­на.

За­ро­дил­ся в Ис­па­нии в XVI века: ано­ним­ная по­весть «Ла­са­ри­льо с Тор­ме­са» (1554). При­су­щие Плутовскому роману чер­ты окон­ча­тель­но офор­ми­лись в «Жиз­не­опи­са­нии Гус­ма­на де Аль­фа­ра­че, на­блю­да­те­ля жиз­ни че­ло­ве­че­ской» М. Але­ма­на-и-де-Эне­ро (часть 1-2, 1599-1604 годы), где лов­кий и бес­прин­цип­ный плут, слу­га мно­гих гос­под, вы­сту­па­ет од­но­вре­мен­но рас­сказ­чи­ком и дей­ст­вую­щим ли­цом, а со­бы­тия раз­вива­ют­ся, как пра­ви­ло, стро­го хро­но­логи­че­ски. Яр­ки­ми об­раз­ца­ми Плутовского романа ста­ла «Ис­то­рия жиз­ни прой­до­хи по име­ни дон Паб­лос» Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­га­са (1606-1609), ко­то­рый, от­час­ти па­ро­ди­руя ро­ман Але­ма­на, ос­та­вил от­кры­тым фи­нал про­из­ве­де­ния и уси­лил са­ти­рическую на­прав­лен­ность, а так­же «Хро­мой бес» Л. Ве­ле­са де Ге­ва­ры (1641), где диа­ло­гическая фор­ма по­ве­ст­во­ва­ния за­ме­ни­ла ав­то­био­гра­фи­че­скую. Под влия­ни­ем испанского плутовского романа схо­жие про­из­ве­де­ния ста­ли по­яв­лять­ся и в других стра­нах. Приё­ма­ми плутовского романа поль­зо­ва­лись Т. Нэш, Д. Де­фо, Г. Фил­динг, Т. Смол­летт - в Анг­лии; Ш. Со­рель, П. Скар­рон, А.Р. Ле­саж - во Фран­ции; Х. фон Грим­мельс­хау­зен - в Гер­мании. В русской литературе к жан­ру плутовского романа об­ра­щал­ся М.Д. Чул­ков («При­го­жая по­ва­ри­ха, или По­хо­ж­де­ние раз­врат­ной жен­щи­ны»); к плутовскому роману близ­ки про­из­ве­де­ния В.Т. На­реж­но­го («Рос­сий­ский Жилб­лаз», 1814 год), Ф.В. Бул­га­ри­на («Иван Вы­жи­гин», 1829 год), А.Ф.Вельт­ма­на («При­клю­че­ния, по­черп­ну­тые из мо­ря жи­тей­ско­го», 1846-1863 годы). Плутовский роман ока­зал боль­шое воз­дей­ст­вие на фор­ми­ро­ва­ние нра­во­опи­сательного ро­ма­на и ста­нов­ле­ние реа­лиз­ма.

Издание:

Ис­пан­ский плу­тов­ской ро­ман. М., 2008.

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