ПЛУТОВСКОЙ РОМАН
ПЛУТОВСКО́Й РОМА́Н - Пикареска (испанский novela picaresca, от picaro - жулик, пройдоха, прихлебатель), литературный жанр; одна из первых форм европейского романа.
Зародился в Испании в XVI века: анонимная повесть «Ласарильо с Тормеса» (1554). Присущие Плутовскому роману черты окончательно оформились в «Жизнеописании Гусмана де Альфараче, наблюдателя жизни человеческой» М. Алемана-и-де-Энеро (часть 1-2, 1599-1604 годы), где ловкий и беспринципный плут, слуга многих господ, выступает одновременно рассказчиком и действующим лицом, а события развиваются, как правило, строго хронологически. Яркими образцами Плутовского романа стала «История жизни пройдохи по имени дон Паблос» Ф. де Кеведо-и-Вильегаса (1606-1609), который, отчасти пародируя роман Алемана, оставил открытым финал произведения и усилил сатирическую направленность, а также «Хромой бес» Л. Велеса де Гевары (1641), где диалогическая форма повествования заменила автобиографическую. Под влиянием испанского плутовского романа схожие произведения стали появляться и в других странах. Приёмами плутовского романа пользовались Т. Нэш, Д. Дефо, Г. Филдинг, Т. Смоллетт - в Англии; Ш. Сорель, П. Скаррон, А.Р. Лесаж - во Франции; Х. фон Гриммельсхаузен - в Германии. В русской литературе к жанру плутовского романа обращался М.Д. Чулков («Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины»); к плутовскому роману близки произведения В.Т. Нарежного («Российский Жилблаз», 1814 год), Ф.В. Булгарина («Иван Выжигин», 1829 год), А.Ф.Вельтмана («Приключения, почерпнутые из моря житейского», 1846-1863 годы). Плутовский роман оказал большое воздействие на формирование нравоописательного романа и становление реализма.
Издание:
Испанский плутовской роман. М., 2008.