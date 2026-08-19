ПЛУТАРХ ХЕРОНЕЙСКИЙ (др.-греч. Πλούταρχος, лат. Plutarchus)

Греческий историк и биограф I–II вв. н.э.

Принадлежал к местной знати. Получил прекрасное образование, изучал философию в Афинах у платоника Аммония. Бывал в Риме, сблизился со многими влиятельными римлянами, даже императорами Траяном и Адрианом. Свое влияние использовал на благо всей Греции и своего родного города. За свои заслуги в Херонее был избран на должность главного архитектора и архонта-эпонима. В Афинах получил звание почетного гражданина, в Дельфах был сделан пожизненным жрецом.

У Плутарха было несколько трактатов, посвященных Дельфийскому оракулу. Всего Плутарх написал, согласно древним спискам, 227 сочинений, из них дошло 154. Все его сочинения распадаются на две большие группы: сравнительные жизнеописания и т.н. моральные сочинения (греч. Ἠθικά, лат. Moralia – досл. «Нравственные сочинения»). Из «Моралий» до наших дней дошло 78 работ. Название «Моралии» условное. Под этим наименованием в XIII в. византийский грамматик Максим Плануд собрал все сочинения Плутарха, которые не относились к биографическому жанру.

Здесь есть трактаты на моральные темы, например, «О любви к детям» или «Брачные наставления». Но большинство сочинений относятся к самым различным жанрам: это политические, философские, филологические, религиозные, естественнонаучные, историко-антикварные трактаты, например, «Изречения царей и полководцев», «О судьбе и доблести Александра», «Древние обычаи спартанцев», «О монархии, демократии и олигархии», «О первичном холоде», «Платоновские вопросы», «Об Исиде и Осирисе», «О музыке» и т.д. В эту же пеструю группу входят и сочинения универсального характера, в которых материал, как правило, организован в виде симпосия, т. е. застольной беседы, например, «Пир семи мудрецов». «Моралии» – это по сути дела огромный сборник научно-популярных трактатов разной познавательной ценности. Для историков особое значение имеют его историко-антикварные работы.

Самое известное его произведение, благодаря которому он прославил свое имя, это «Сравнительные жизнеописания» (греч. Βίоι παράλληλοι, лат. Vitae parallelae). Это сочинение состоит из 46 парных биографий. Назовем только некоторые из них: Тесей и Ромул, Ликург и Нума , Лисандр и Сулла, Агесилай и Помпей, Александр и Цезарь, Демосфен и Цицерон. Каждая пара включает биографию одного выдающегося грека и одного выдающегося римлянина. Кроме парных биографий сохранилось четыре непарных. При подборе пар Плутарх руководствовался сходством судеб и характеров своих героев. Иногда такой подбор был очень удачен, например, объединение жизнеописаний спартанских царей-реформаторов Агиса и Клеомена с жизнеописанием знаменитых римских реформаторов братьев Гракхов. В конце каждой пары Плутарх, как правило, дает общее резюме, в котором сравнивает своих героев.

Плутарх первым в античной историографии обратился к биографическому жанру, описывая жизнь исторических деятелей прошлого. Он идеализировал своих героев, преувеличивая как их достоинства, так и недостатки. Одни персонажи у него являются носителями добродетелей, другие, наоборот, средоточием пороков. Факты он подбирает так, чтобы наилучшим образом раскрыть характер своих героев. Стремясь сделать чтение биографий занимательным и увлекательным занятием, он сообщает много любопытных подробностей и анекдотов из жизни своих персонажей.

Ценность биографий Плутарха во многом зависит от тех источников, которыми он пользовался. Плутарх был очень начитанным и эрудированным ученым. В качестве своих первоисточников он использовал сочинения всех великих греческих историков периода классики и эллинизма. Об этом в частности свидетельствует его небольшой трактат «О злокозненности Геродота », где он показывает себя прекрасным знатоком его «Истории». Использовал он и многочисленные сборники исторических анекдотов и афоризмов, которые ныне утеряны. Плутарх обладал прекрасным историческим чутьем, с известной критикой относился к своим источникам, часто отвергая наиболее грубые анекдоты. В сомнительных случаях он давал несколько версий одного и того же события.

Лучшие его биографии – греческие, поскольку он намного лучше знал греческую литературу, чем римскую. Биографии Плутарха – ценнейший исторический источник. О некоторых политических деятелях мы знаем главным образом благодаря Плутарху, например о спартанском законодателе Ликурге или герое Пелопоннесской войны навархе Лисандре . Но Плутарх также и крупнейший писатель античности. Он обладал огромным литературным даром. Портреты, созданные им, стали образцом биографического жанра для всех последующих поколений. Увлечение Плутархом в Европе началось еще в XVI в. Биографии Плутарха стали основой для нескольких трагедий Шекспира. До сих пор он самый читаемый и популярный греческий писатель античности.

Сочинения :

Plutarchi vitae parallelae / ed. K. Ziegler. Leipzig: Teubner, 1964–1971; Vols. 1–3;

Plutarchi moralia. Leipzig: Teubner, 1935–1967. Vols. 1–7;

Плутарх. Избранные биографии / Пер. и комм. С.Я. Лурье. М.; Л., 1941;

Плутарх. Сравнительные жизнеописания в 3 томах / Под ред. С.П. Маркиша и С.И. Соболевского. М.: Наука, 1961–1964;

Плутарх. Застольные беседы / Под ред. Я.М. Боровского, М.Н. Ботвинника и др. Л.: Наука, 1990.

Иллюстрации :

1. Титульный лист русского издания «Параллельных биографий» Плутарха. 1810 г.;

2. Титульный лист английского издания «Параллельных биографий» Плутарха. 1727;

3. Титульный лист немецкого издания «Параллельных биографий» Плутарха. 1535;

4. Руины храма Аполлона в Дельфах, где Плутарх был сделан пожизненным жрецом.