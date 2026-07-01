ПЛУДОНИС ВИЛИС

ПЛУ́ДОНИС ВИ́ЛИС - (Pl ̅udonis, Pl ̅u­dons) (псевдоним с 1922 года; настоящая фамилия Лей­ни­екс, Lejnieks). Ла­тышский по­эт.

Из кре­сть­ян . Окон­чил Бал­тий­скую учи­тель­скую се­ми­на­рию в Кул­ди­ге (1895). Ра­бо­тал учи­те­лем.

Дебютировал по­этическим сборником «Пер­вые ак­кор­ды» («Pirmie akordi», 1895 год). Из­вест­ность при­нес­ли эле­гия «Ре­к­ви­ем» («Rek­vie̅ms»; русский перевод А.А. Бло­ка, 1915 год) и по­эма «Два ми­ра» («Divi pasaules», обе 1899 год) о жиз­ни ры­ба­ков. Ши­ро­кое при­зна­ние сни­ска­ла по­эма «Сын вдо­вы» («Atraitnes de̅ls», 1900 год) о по­пыт­ке юно­ши из бед­ной кре­сть­ян­ской се­мьи по­лу­чить об­ра­зо­ва­ние. В по­эме «В сол­неч­ные да­ли» («Uz saulaino ta̅li», 1912 год) ал­ле­го­ри­че­ски изо­бра­зил со­бы­тия Ре­волю­ции 1905-1907 годов. По­ми­мо по­эм, ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вал жанр бал­ла­ды: сборникики «Сим­фо­нии жиз­ни» («Dzīves simfoni­jas», 1913 год), «Бал­ла­ды и бал­ла­де­ски» («Bala̅des un baladeskas», 1922 год). Для ли­ро-эпической по­эзии Плудониса ха­рак­тер­ны ал­ле­го­рич­ность, экс­прес­сив­ность и ла­ко­низм сти­ля, ди­на­мич­ность ком­по­зи­ции, ис­поль­зо­ва­ние приё­ма внут­рен­не­го мо­но­ло­га; в ней тес­но пе­ре­пле­те­ны мо­ти­вы смер­ти и жиз­не­лю­бия, ра­цио­наль­но­го и ир­ра­цио­наль­но­го, ма­те­ри­аль­но­го и ду­хов­но­го. В луч­ших бал­ла­дах Плудониса фольк­лор­ные мо­ти­вы со­че­та­ют­ся с ис­то­рической те­ма­ти­кой: «Тай­на бо­лот­но­го лу­га» («Tī­rel̦a nosle̅pums»), «Улов ста­ро­го Ма­ди­са» («Salgales Mada loms», обе 1913 года). Пей­заж­ная и лю­бов­ная ли­ри­ка пред­став­ле­на в сборнике «111 ли­ри­че­ских пе­сен» («111 lirisku dziesmu», 1918 год). В цен­тре пат­рио­тической ли­ри­ки - те­ма 1-й ми­ро­вой вой­ны и соз­да­ния Латвийской рес­пуб­ли­ки: сборники «Via dolorosa» (1918), «От Но­чи до Рас­све­та» («No Nakts līdz Rītam», 1921 год). Мно­го пи­сал для де­тей: по­весть «Дет­ст­во ма­лень­ко­го Ан­ду­ли­са. Вос­по­ми­на­ния» («Maza̅ Andul̦a pirma̅s be̅rnības atmi­n̦as», 1901 год), по­этический сборник «Верб­ная ду­доч­ка» («Vītola stabulīte», 1923 год) и другие. Пе­ре­во­дил А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, И.В. Гё­те, Г. Гей­не, Ф. Шил­ле­ра, Р.М. Риль­ке, Ф. Ниц­ше («Так го­во­рил За­ра­ту­ст­ра», 1908 год).

Сочинения:

Из­бран­ное. Сти­хи, бал­ла­ды, по­эмы. Ри­га, 1970;

Со­чи­не­ния. Ри­га, 1974-1978. Т. 1-3 (на ла­тыш. яз.);

Пе­сен­ка о се­но­ко­се. Сти­хи. М., 1981;

Ежи­ко­ва одеж­ка: [Сти­хи для де­тей]. Ри­га, 1985.