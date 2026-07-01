ПЛУДОНИС ВИЛИС
ПЛУ́ДОНИС ВИ́ЛИС - (Pl ̅udonis, Pl ̅udons) (псевдоним с 1922 года; настоящая фамилия Лейниекс, Lejnieks). Латышский поэт.
Из крестьян. Окончил Балтийскую учительскую семинарию в Кулдиге (1895). Работал учителем.
Дебютировал поэтическим сборником «Первые аккорды» («Pirmie akordi», 1895 год). Известность принесли элегия «Реквием» («Rekvie̅ms»; русский перевод А.А. Блока, 1915 год) и поэма «Два мира» («Divi pasaules», обе 1899 год) о жизни рыбаков. Широкое признание снискала поэма «Сын вдовы» («Atraitnes de̅ls», 1900 год) о попытке юноши из бедной крестьянской семьи получить образование. В поэме «В солнечные дали» («Uz saulaino ta̅li», 1912 год) аллегорически изобразил события Революции 1905-1907 годов. Помимо поэм, активно разрабатывал жанр баллады: сборникики «Симфонии жизни» («Dzīves simfonijas», 1913 год), «Баллады и балладески» («Bala̅des un baladeskas», 1922 год). Для лиро-эпической поэзии Плудониса характерны аллегоричность, экспрессивность и лаконизм стиля, динамичность композиции, использование приёма внутреннего монолога; в ней тесно переплетены мотивы смерти и жизнелюбия, рационального и иррационального, материального и духовного. В лучших балладах Плудониса фольклорные мотивы сочетаются с исторической тематикой: «Тайна болотного луга» («Tīrel̦a nosle̅pums»), «Улов старого Мадиса» («Salgales Mada loms», обе 1913 года). Пейзажная и любовная лирика представлена в сборнике «111 лирических песен» («111 lirisku dziesmu», 1918 год). В центре патриотической лирики - тема 1-й мировой войны и создания Латвийской республики: сборники «Via dolorosa» (1918), «От Ночи до Рассвета» («No Nakts līdz Rītam», 1921 год). Много писал для детей: повесть «Детство маленького Андулиса. Воспоминания» («Maza̅ Andul̦a pirma̅s be̅rnības atmin̦as», 1901 год), поэтический сборник «Вербная дудочка» («Vītola stabulīte», 1923 год) и другие. Переводил А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.В. Гёте, Г. Гейне, Ф. Шиллера, Р.М. Рильке, Ф. Ницше («Так говорил Заратустра», 1908 год).
Сочинения:
Избранное. Стихи, баллады, поэмы. Рига, 1970;
Сочинения. Рига, 1974-1978. Т. 1-3 (на латыш. яз.);
Песенка о сенокосе. Стихи. М., 1981;
Ежикова одежка: [Стихи для детей]. Рига, 1985.