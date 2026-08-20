ПЛОТНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Ранние годы

Иван Михайлович родился 7 января 1861 г. в Тобольске. Происходил из купцов. Отец – Михаил Данилович, купец 1-й гильдии из Тобольска, владелец пароходства и судостроительной верфи.

Окончил три класса Тобольской губернской мужской гимназии, после чего занялся семейным делом. Перебравшись в Томск, записался в купцы 1-й гильдии, затем – 2-й гильдии.

Торговая деятельность

В 1889 г. семья организовала торговый дом «М. Плотников и сыновья». С середины 1890-х гг., когда умер отец и братья, управление домом перешло к П.

В 1898 г. П. открыл рыбоконсервную фабрику, позднее – сетевязальную фабрику. Занялся соледобычей на соляных озерах, которые арендовал у государства. К 1914 г. был собственником десяти пассажирских и пяти буксирных пароходов, морского лихтера для плавания в Обскую губу, пяти моторных катеров, которые применялись для рыбной ловли. Все они были сооружены на верфи П. Кроме того, имущество П. составляли пять рыбоконсервных фабрик в устье р. Оби.

Торговый дом, который принадлежал П., осуществлял продажу консервов, соленой рыбы, соли, хлеба, орехов, сливочного масла.

Общественная деятельность

В разные годы П. активно участвовал в общественной жизни города: гласный Томской городской думы, член учетного комитета Томского отделения государственного банка, староста домовой церкви при Владимирском детском приюте, член томского городского комитета по оказанию помощи беженцам войны.

В июне 1917 г. П. назначен на должность заместителя председателя экстренного съезда судовладельцев Обь-Енисейского бассейна.

В годы революции и Гражданской войны П. вместе со своей семьей жил в Томске. В 1929 г. П. был арестован органами НКВД по обвинению в контрреволюционной деятельности, получил десять лет ссылки в Туруханский край. Освобожден в сентябре 1933 г. решением Президиума ВЦИК. О дальнейшей судьбе П. данных нет.

Семья

Супруга – Вера Дмитриевна Тецкова, дочь купца Д.И. Тецкова. У супружеской пары были дети: Клавдия, Михаил, Борис, Милица (Мелиция), Ростислав, София, Виктория, Андрей, Наталья.