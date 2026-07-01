ПЛОМБЬЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1858
ПЛОМБЬЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1858 - секретное соглашение между Францией и Сардинским королевством (Пьемонтом).
На тайной встрече Наполеона III и премьер-министра Сардинского королевства К. Кавура в городе Пломбьер (Пломбьер-ле-Бен) 21.7.1858 года французский император обязался оказать Сардинскому королевству военную помощь в освобождении Ломбардии и Венеции от австрийской власти и создании северо-итальянского государства во главе с Савойской династией. В обмен на военную помощь Франции Сардинское королевство обязалось передать ей Савойю и Ниццу. В декабре 1858 года Пломбьерское соглашение подкреплено Туринским договором, который официально оформил альянс двух государств. Договор также предусматривал брак дочери сардинского короля Виктора Эммануила II Марии Клотильды (1843-1911) и двоюродного брата французского императора Жозефа Бонапарта (1822-1891). Однако после начала австро-итало-французской войны 1859 года Наполеон III, напуганный ростом национально-освободительного движения в Италии, перспективой возникновения единого Итальянского королевства и угрозой военного вмешательства Пруссии, подписал 11.7.1859 года с австрийским императором Францем Иосифом I сепаратное Виллафранкское перемирие (подтверждено Цюрихскими договорами 1859 года), по условиям которого фактически отказался от выполнения некоторых положений пломбьерского соглашения. В соответствии с Виллафранкским перемирием Австрия уступила Франции права на Ломбардию (за исключением Мантуи и Пескьеры), Франция со своей стороны заявила о намерении передать эту территорию Сардинскому королевству. Венеция, однако, осталась под властью Австрии, хотя и включалась в Итальянскую конфедерацию, объединявшую все итальянские государства под почетным главенством папы Римского. По Туринскому договору 1860 года с Сардинским королевством Франция получила от него Савойю и Ниццу.