ПЛОМБЬЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1858

ПЛОМБЬЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1858 - сек­рет­ное со­гла­ше­ние ме­ж­ду Фран­ци­ей и Сар­дин­ским ко­ро­лев­ст­вом (Пье­мон­том).

На тай­ной встре­че На­по­ле­о­на III и пре­мьер-министра Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва К. Ка­ву­ра в городе Плом­бь­ер (Плом­бь­ер-ле-Бен) 21.7.1858 года французский им­пе­ра­тор обя­зал­ся ока­зать Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву во­енную по­мощь в ос­во­бо­ж­де­нии Лом­бар­дии и Ве­не­ции от австрийской вла­сти и соз­да­нии северо-итальянского го­су­дар­ст­ва во гла­ве с Са­вой­ской ди­на­сти­ей. В об­мен на во­енную по­мощь Фран­ции Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во обя­за­лось пе­ре­дать ей Са­войю и Ниц­цу. В декабре 1858 года Пломбьерское соглашение под­кре­п­ле­но Ту­рин­ским до­го­во­ром, ко­то­рый офи­ци­аль­но офор­мил аль­янс двух го­су­дарств. До­го­вор так­же пре­ду­смат­ри­вал брак до­че­ри сар­дин­ско­го ко­ро­ля Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла II Ма­рии Кло­тиль­ды (1843-1911) и двою­род­но­го бра­та французского им­пе­ра­то­ра Жо­зе­фа Бо­на­пар­та (1822-1891). Од­на­ко по­сле на­ча­ла ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­ны 1859 года На­по­ле­он III, на­пу­ган­ный рос­том национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в Ита­лии, пер­спек­ти­вой воз­ник­но­ве­ния еди­но­го Итальянского ко­ро­лев­ст­ва и уг­ро­зой во­енного вме­ша­тель­ст­ва Прус­сии, под­пи­сал 11.7.1859 года с австрийским императором Фран­цем Ио­си­фом I се­па­рат­ное Вил­лаф­ранк­ское пе­ре­ми­рие (под­твер­жде­но Цю­рих­ски­ми до­го­во­ра­ми 1859 года), по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го фак­ти­че­ски от­ка­зал­ся от вы­пол­не­ния не­ко­то­рых по­ло­же­ний пломбьерского соглашения. В со­от­вет­ст­вии с Вил­лаф­ранк­ским пе­ре­ми­ри­ем Ав­ст­рия ус­ту­пи­ла Фран­ции пра­ва на Лом­бар­дию (за ис­клю­че­ни­ем Ман­туи и Пес­кь­е­ры), Фран­ция со сво­ей сто­ро­ны зая­ви­ла о на­ме­ре­нии пе­ре­дать эту тер­ри­то­рию Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву. Ве­не­ция, од­на­ко, ос­та­лась под вла­стью Ав­ст­рии, хо­тя и вклю­ча­лась в Итальянскую кон­фе­де­ра­цию, объ­еди­няв­шую все итальянские го­су­дар­ст­ва под почетным гла­вен­ст­вом па­пы Рим­ско­го . По Ту­рин­ско­му до­го­во­ру 1860 года с Сар­дин­ским ко­ро­лев­ст­вом Фран­ция по­лу­чи­ла от не­го Са­войю и Ниц­цу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)