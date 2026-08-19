ПЛОЕШТИ

ПЛОЕШТИ (Ploiești) - город на юге Румынии, в исторической области Мунтения , административный центр жу­де­ца (уез­да) Пра­хо­ва.

Население 209,9 тысяч человек (2011 год, пе­ре­пись). Рас­поло­жен на Ниж­не­ду­най­ской рав­ни­не, у под­но­жия Южных Кар­пат, на ле­во­бе­ре­жье реки Те­ля­жен (бас­сейн реки Ду­най), в мес­те впа­де­ния в неё реки Дым­бу. Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Бли­жай­шие ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты - имени Ан­ри Ко­ан­дэ (Ото­пе­ни) и Бэ­ня­са - имени Ау­ре­ла Влай­ку в Бу­ха­ре­сте (в 40-50 км к югу от Плоешти).

Упо­ми­на­ет­ся с 1503 года. По­лу­чил городские пра­ва по гра­мо­те Ми­хая Храб­ро­го от 20.5.1597 года. В XVII-XVIII веках раз­ви­вал­ся как тор­го­вый, ре­мес­лен­ный и во­енный центр, был из­вес­тен свои­ми яр­мар­ка­ми. В хо­де ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1788-1790 годы (смотреть Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков ) за­нят австрийскими вой­ска­ми, в хо­де русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов (смотреть Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны) - рос­сий­ски­ми. В 1821 году од­на из во­енных баз эте­ри­стов (смотреть «Фи­ли­ки Эте­рия»). В пе­ри­од ре­во­люционных со­бы­тий в Ва­ла­хии в 1848 году жи­те­ли Плоешти ак­тив­но под­дер­жа­ли временное пра­ви­тель­ст­во в Бу­ха­ре­сте. С 1861 года в со­ста­ве Ру­мы­нии. 8-9.8.1870 года центр Рес­пуб­ли­ки Пло­еш­ти, про­воз­гла­шён­ной румынскими ли­бе­ра­ла­ми, вы­сту­пав­ши­ми про­тив ре­жи­ма кня­зя Ка­ро­ля I (по­дав­ле­на румынскими вой­ска­ми). С от­кры­ти­ем в 1854 году близ Плоешти круп­ных ме­сто­рож­де­ний неф­ти пре­вра­тил­ся в ве­ду­щий в стра­не центр неф­те­до­бы­чи. В 1872 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с городом Бу­ха­рест, в 1879 году - с городом Крон­штадт (ны­не Бра­шов). В пе­ри­од русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов один из цен­тров фор­ми­ро­ва­ния болгарского опол­че­ния во гла­ве с генерал-майором Н.Г. Сто­ле­то­вым, ме­сто дис­ло­ка­ции шта­ба российских войск в Ру­мы­нии. 25.5-13.6.1877 года в Плоешти про­шли пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду российским императором Алек­сан­дром II, Ка­ро­лем I и болгарским князем Алек­сан­дром I Бат­тен­берг­ским. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны, в декабре 1916 года, за­нят германскими вой­ска­ми; ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти близ го­ро­да и про­из­водственной мощ­но­сти по её пе­ре­ра­бот­ке с со­гла­сия румынского пра­ви­тель­ст­ва бы­ли за­ра­нее за­ми­ни­ро­ва­ны и силь­но по­вре­ж­де­ны (вос­ста­нов­ле­ны к 1924 году). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны один из основных по­став­щи­ков неф­те­про­дук­тов (свыше 30%) для во­о­руженных сил Гер­ма­нии. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам ВВС стран ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. По­сле 1945 года наи­бо­лее круп­ные промышленные пред­при­ятия бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны; Плоешти раз­ви­вал­ся как важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр и транс­порт­ный узел. В 1950-1952 годы административный центр области Пра­хо­ва, в 1952-1968 годы - область Пло­еш­ти, с 1968 - жу­де­ца (уез­да) Пра­хо­ва.

В го­ро­де со­хра­ни­лись пра­во­слав­ные церк­ви, в том числе Святителя Ни­ко­лая (XVI век), Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1639), Святого Ге­ор­гия (1753). В 1-й половине XX века по­строе­ны: зда­ние Румынского ком­мерческого бан­ка в сти­ле мо­дерн, Дво­рец куль­ту­ры в фор­мах не­оклас­си­циз­ма (1906-1933), зда­ние центрального рын­ка с вы­со­кой уг­ло­вой баш­ней (1929-1935 годы, оба - архитектор Т. Со­ко­ле­ску) и ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1923-1937) в ду­хе тра­диционной румынской ар­хи­тек­ту­ры. Сре­ди по­стро­ек, воз­ве­дён­ных по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны: Дом куль­ту­ры имени Й.Л. Ка­рад­жа­ле (1955 год; современное название с 2004 года), Дом куль­ту­ры проф­сою­зов (1968-1972 годы, архитектор Г. До­рин). Па­мят­ни­ки: Сво­бо­ды (дар Фран­ции; 1881 год, пье­де­стал - архитектор Со­ко­ле­ску), Охот­ни­кам (1897 год, скульп­тор Г. Ва­си­ле­ску), пи­са­те­лю К. Доб­ро­джа­ну-Ге­ря; бюст пи­са­те­ля Й.Л. Ка­рад­жа­ле (1938 год, вос­ста­нов­лен в 1952 году; скульп­тор Й.Т. Ви­да­ли) и другие.

Университет неф­ти и га­за (1948). Уезд­ная библиотека имени Н. Йор­га (1921). Му­зеи: ху­до­же­ст­вен­ный (1931), ис­то­рии и ар­хео­ло­гии жу­де­ца Пра­хо­ва (1955), ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный (1956), Национальный му­зей неф­ти (1958), народного искусства (1960) и другие. До­ма-му­зеи: Й.Л. Ка­рад­жа­ле (1962), ком­по­зи­то­ра П. Кон­стан­ти­не­ску (1993), по­эта Н. Стэ­не­ску (2002). Те­атр имени Т. Ка­ра­гиу (воз­ник в 1957 году на ба­зе те­ат­ра «Оде­он»; дра­ма, му­зы­ка, кук­лы), ку­коль­ные те­ат­ры «Чи­фу­лич» (1952) и «Трил­би». Фи­лар­мо­нический ор­кестр имени П. Кон­стан­ти­не­ску (1960).

В Плоешти - два профессиональных фут­боль­ных клу­ба: «Пет­ро­лул» (1924) при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Илие Оа­на» (2011), «Ас­т­ра Джурд­жу» - на ста­дио­не «Ас­т­ра» (1934). Муж­ской бас­кет­боль­ный клуб «Асе­софт» - не­од­но­крат­ный чем­пи­он стра­ны. Ип­по­дром.

Плоешти - ор­га­ни­зационный центр ве­ду­ще­го в Ру­мы­нии неф­те­до­бы­ваю­ще­го района Мун­тения. Здесь ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры национальных ком­па­ний IPIP (един­ст­вен­ный в стра­не институт по про­ек­ти­ро­ва­нию неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих и неф­те­хи­мических за­во­дов), ICERP (научно-исследовательский институт неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности), INSPET (со­ору­же­ние неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов), IPCUP (институт по про­ек­ти­ро­ва­нию обо­рудо­ва­ния для неф­тя­ной промышленности) и другие. В го­ро­де пе­ре­се­ка­ют­ся важ­ней­шие неф­те­про­во­ды, неф­те­про­дук­то­про­во­ды и га­зо­про­во­ды Ру­мы­нии, рас­по­ла­га­ет­ся го­лов­ной офис национального опе­ра­то­ра се­ти неф­те­про­во­дов «Conpet». Важ­ный ин­ду­стри­аль­ный центр, спе­циа­ли­зи­рую­щий­ся на неф­те­пе­ре­ра­бот­ке, неф­те­хи­мии, ма­ши­но­строе­нии и пи­ще­вку­со­вой промышленности. В Плоешти и ок­ре­ст­но­стях дей­ст­ву­ют 3 НПЗ: «Petrobrazi» (в южном при­го­ро­де Бра­зи; мощ­ность 7 миллионов т сы­рой неф­ти в год - круп­ней­ший в стра­не), «Petrotel» (2,4 миллионов т) и «Vega» (0,45 миллиона т). НПЗ «Astra Română» (0,9 миллиона т) вре­мен­но ос­та­нов­лен. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то тя­жёлое ма­ши­но­строе­ние (вы­пуск неф­те­добы­ваю­ще­го, ме­тал­лур­гического, энер­ге­тического, хи­мического и неф­те­хи­мического обо­ру­до­ва­ния, зем­ле­рой­ной и стро­ительной тех­ни­ки). В ин­дустри­аль­ном пар­ке «Пло­еш­ти» - фи­лиа­лы иностранных ком­па­ний по про­изводству ав­то­ком­плек­тую­щих и неф­тя­но­го обо­ру­до­ва­ния. Дей­ст­ву­ет хи­мический ком­би­нат британско-ни­дерландской ком­па­нии «Unilever» (мою­щие сред­ст­ва и другие; в Плоешти на­хо­дит­ся ге­не­раль­ное пред­ста­ви­тель­ст­во ком­па­нии в Юго-Восточной Ев­ро­пе). Про­изводство му­ки, мяс­ных и мо­лоч­ных про­дук­тов, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков (американская ком­па­ния «Co­ca-Cola»), пи­ва (чешская «StarBev Group»; турецкая «Efes»), ви­на (британская «Halewood In­ternational») и та­бач­ных из­де­лий (британская BAT), ме­бе­ли, упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов из бу­ма­ги и кар­то­на, це­мен­та, стро­ительных сме­сей (германская «Baumix Baustoffe»), стек­ла, из­де­лий из ке­ра­ми­ки и пла­ст­масс, те­п­ло­изо­ляционных ма­те­риа­лов (французская «Sa­int-Gobain»), шер­стя­ных тка­ней, оде­ж­ды и обу­ви. В Плоешти на­хо­дит­ся штаб-квар­ти­ра государственной ком­па­нии «Societatea Na­țio­nală a Cărbunelui (SNC) Ploiești» (раз­ра­бот­ка Пло­еш­тин­ско­го бу­ро­уголь­но­го бас­сей­на; до­бы­ча около 2 миллионов т в год). ТЭС «Brazi» (мощ­ность 860 МВт).

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