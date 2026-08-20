ПЛОДОРОДНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ
ПЛОДОРОДНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ (англ. Fertile Crescent) - историко-географический регион на Ближнем Востоке: от предгорий Эш-Шара через Палестину, предгорья Ливана и Антиливана, через Южный Тавр и Иракский Курдистан до Южного Загроса.
С юга плодородный полумесяц ограничен Сирийской и северо-аравийскими пустынями, равнинами Месопотамии, с юго-запада - Синайским полуостровом, с запада - Средиземным морем, с севера - Тавром и Армянским нагорьем, с востока - хребтами Загроса. Термин «Плодородный полумесяц» впервые появился в работе американского египтолога Дж.Г. Брестида «Древние памятники Египта» («Ancient records of Egypt», vol. 1-5, 1906-1907 годы).
Плодородный полумесяц - одна из основных зон, где произошёл переход от присваивающей к производящей экономике (смотреть Животноводство, Земледелие). Именно в плодородный полумесяц было положено начало развитию тех сельско-хозяйственных традиций, на основе которых сложились цивилизации Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Европы. Наряду с Неолитической революцией, плодородный полумесяц - одно из базовых понятий для исследования становления производящего хозяйства.
Внимание учёных к плодородному полумесяцу связано с поисками тех мест, где впервые появилось земледелие. В 1880-х годах швейцарский ботаник А. де Кандоль, создатель одной из первых научных концепций о происхождении культурных растений, предположил, что земледелие зарождалось не на равнинных приречных участках, а в предгорных районах. Полвека спустя экспедиции Н.И. Вавилова показали, что именно в предгорных районах стран тропиков, субтропиков и умеренного пояса наблюдается наибольшее разнообразие предковых видов культурных растений. Н.И. Вавилов отнёс территорию плодородного полумесяца к первичным очагам земледелия. В 1920-е годы Г. Чайлд обратил внимание на археологические памятники Ближнего Востока как вероятного центра происхождения производящей экономики, откуда она распространилась и на Европу. С конца 1940-х годов Р. Брейдвудом были инициированы комплексные и систематические исследования неолитических памятников в зоне плодородного полумесяца. Для южных предгорий Тавра и Загроса он ввёл понятие «холмистые фланги» (английский Hilly Flanks), предположив, что именно там следует искать истоки производящего хозяйства. Эти работы были поддержаны и продолжены Х. Чамбель, М. Оздоганом (Турция); К. Кеньон (Великобритания); Ж. Ковеном, Д. Стордёр (Франция); Н.О. Бадером, Н.Я. Мерпертом, Р.М. Мунчаевым (Россия); Х. Хауптманном, К. Шмидтом (Германия); М. Розенбергом, Г. Роллефсоном (США); С.К. Козловским, Р.Ф. Мазуровским (Польша); О. Бар-Йозефом (Израиль) и другие. В изучении археологических памятников плодородного полумесяца большое внимание уделяется привлечению данных палеоклиматологии, геологии, палеоботаники, палеозоологии и других дисциплин.
Начиная с раннего голоцена, в эпоху потепления и увлажнения климата, территории плодородного полумесяца находились на стыке лесов и степей. Пересечение нескольких природно-климатических зон, наличие сейсмически активных разломов способствовали мутациям, гибридизации животных и растений, что приводило к их повышенному видовому многообразию. Это привлекало эпипалеолитических охотников и собирателей, создавало предпосылки для появления у них оседлости, демографического роста.
Некоторые из видов животных и растений предгорий Тавра и Загроса подходили для доместикации, в частности дикие предки коров, коз, овец, свиней, пшеницы - двузернянки и однозернянки, ячменя, льна, нута, гороха, чечевицы, горькой вики, фисташек и другие. Климат в зоне плодородного полумесяца XII-IX тысяч лет назад отличался жарким летом и сравнительно мягкой влажной зимой. Зимние дожди, приносящие до 92% годовых осадков, давали возможность развития неполивного земледелия. Всё это создавало предпосылки для поиска местным населением новых экономических (производящая экономика; в плодородном полумесяце представлены все этапы доместикации начиная с самых ранних) и социально-политического (иерархического общества) стратегий развития. При этом охота и собирательство позволяли поддерживать необходимый уровень существования больших групп людей в длительный переходный период.
Процесс перехода к производящей экономике прослежен в нескольких очагах на территории плодородного полумесяца: на материале ряда культур Леванта (западный фланг плодородного полумесяца; Иерихон, Кебара, Мурейбит, натуфийская культура, Хиамский период), Северной Месопотамии (центральная часть плодородного полумесяца; Невалы-Чори, Немрик, «Урфа», Халлан-Чеми, Чайоню) и в предгорьях Загроса, на границе современного Северо-Восточного Ирака и Северо-Западного Ирана (восточный фланг плодородного полумесяца; зарзийская культура, Зеви-Чеми-Шанидар, Карим-Шахир, Чога-Голан, Гандж- Даре).
С утверждением производства пищи в зоне плодородного полумесяца последовавший за этим демографический скачок, климатические колебания способствовали миграциям и другим формам распространения неолитизации (смотреть в статье Неолит) в районы, подходящие по своим природно-климатическим характеристикам (Центральная и Южная Месопотамия, Иран и юго-запад Средней Азии, Закавказье, Египет, Анатолия, острова Восточного Средиземноморья, Юго-Восточная Европа и другие). Окончательно новый образ жизни утверждается с изобретением искусственного орошения вдоль русел крупных рек за пределами плодородного полумесяца (конец VI-го - IV-е тысячелетие до нашей эры), что привело к дальнейшему прогрессу производства, росту населения, усложнению общественных структур, идеологических систем и, в конечном итоге, созданию первых городов и государств. Население плодородного полумесяца, где благоприятные условия не требовали для выживания интенсификации экономического и общественного развития, осталось на периферии этих процессов.