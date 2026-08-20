Плодоро́дный полуме́сяц

Плодоро́дный полуме́сяц — принятое в науке название изогнутого полумесяцем ареала в Передней Азии , включающего плодородные и долинные области, послужившие главными очагами развития производящего хозяйства и цивилизации в древности. П. п. делится на западную часть (страны Леванта : субрегионы Сев. Левант / историческая Сирия, Южн. Левант / Палестина и Заиорданье; под названием Финикии в древности могло выделяться побережье Леванта) и восточную, при реках Тигр и Евфрат ( Месопотамия с прилегающей полосой левобережья Тигра до западных склонов Загроса). Границей этих частей служит Большая излучина Среднего Евфрата; речная система Евфрата является главным связующим звеном между ними. П. п. граничит на юге с Аравией, на севере — с Анатолией и Армянским нагорьем, на востоке — с горами Загроса и Хузестаном (бассейном рек Керхе-­Карун) в Иране. Современные политические образования на его территории: Израиль, Иордания, Палестинская национальная администрация, Ливан, Сирия и Ирак с курдскими автономиями в составе последних.

П. п. был охвачен первым в истории переходом к производящему хозяйству (левантийский докерамический неолит А, с X–IX тысячелетия до н. э., протонеолитическая шанидар-­карим-шахирская культура IX тысячелетия до н. э. и неолитическая джармская культура VIII тысячелетия до н. э. на крайнем северо-­востоке П. п., в Иракском Курдистане). В то время западная часть П. п. обгоняла в развитии восточную, но позднее, при зарождении цивилизации, значение великих рек Месопотамии для этого процесса предопределило ведущую роль этой, восточной части П. п. В V–IV тысячелетиях до н. э. значительная часть П. п. (Месопотамия и часть Сирии) была охвачена убейдской культурой (видимо, дошумерской и несемитской), а затем влиянием шумерской культуры Урук и ее системы колоний. Во 2‑й половине IV — начале III тысячелетия до н. э. в П. п. сложились ранние государства. Важную роль в этнокультурной истории П. п. сыграли месопотамское и египетское влияние, а также волны семитских расселений в нем, начинавшихся из Аравии (аккадское, эблаитское и ханаанейское около рубежа IV–III тысячелетий до н. э., сутийско-­аморейское на исходе III тысячелетия до н. э. и сдвиги древнееврейской ветви сутиев-­амореев во II тысячелетии до н. э., арамейское в XI–X вв. до н. э., арабское с апогеем в VII в. н. э.). На исходе III тысячелетия до н. э. месопотамская и сирийская часть П. п. ненадолго оказывалась интегрированной под властью месопотамских империй Аккада и III династии Ура . В начале II тысячелетия до н. э. — XVI в. н. э. неоднократно имели место попытки различных политий Египта (от среднеегипетской до мамлюкской) поставить под контроль западную часть П. п. и их борьба за эти территории с азиатскими, прежде всего месопотамскими и анатолийскими политиями. В конце IX — 640‑х до н. э. вся или почти вся территория П. п. неоднократно оказывалась устойчиво интегрирована под властью Ассирии , в 539 до н. э. — середине II в. до н. э. весь П. п. находился под властью державы Ахеменидов и ее эллинистических наследников, в I в. до н. э. — VII в. н. э. П. п. был разделен между Римом и Ираном, с середины VII в. н. э. — реинтегрирован в составе арабской исламской державы; впоследствии вновь делился между ее осколками и наследниками (особо следует отметить Крестоносные государства на западе П. п. в 1090–1290‑х) и в последний раз интегрирован Османской империей (начало XVI в. — 1918). Современное территориальное деление П. п. установлено в результате раздела владений Османской империи после Первой мировой вой­ны 1914–1918 (1918–1920) и его последствий во 2–3‑й четверти XX в. (включая образование Израиля на территории подмандатной Палестины).

Лит. : Всемирная история. В 6 т. / Гл. ред. А. О. Чубарьян. 2‑е изд., испр. и доп. М., 2019. Т. 1. А. А. Немировский .