ПЛОЦКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПЛОЦКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на за­па­де Российской им­пе­рии, на тер­ри­тории Цар­ст­ва Поль­ско­го.

Об­ра­зо­ва­на в ре­зуль­та­те пе­ре­име­но­ва­ния Плоц­ко­го вое­вод­ст­ва Вы­со­чай­шим по­ве­ле­ни­ем российской империи Ни­ко­лая I от 23.2(7.3).1837 года. Площадь свыше 9,4 тысяч км2 (1897). Население свыше 550 тысяч человек (1897 год; свыше 80% - по­ля­ки). Центр - города Плоцк. Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 6 уез­дов: Лип­нов­ский, Ост­ро­лен­ский, Плоц­кий, Прас­ныш­ский, Пу­лав­ский, Пул­ту­ский. По По­ло­же­нию об уезд­ном и гу­берн­ском управ­ле­нии в Цар­ст­ве Поль­ском, ут­вер­ждён­но­му императором Алек­сан­дром II 19(31).12.1866 года (вве­де­но в дей­ст­вие с 1(13).1.1867 года), Ост­ро­лен­ский и Пул­ту­ский уез­ды пе­ре­да­ны в со­став Лом­жин­ской гу­бер­нии, Пу­лав­ский уезд уп­разд­нён, об­ра­зо­ва­ны но­вые уез­ды. В ре­зуль­та­те Плоцкая губерния ста­ла де­лить­ся на 8 уез­дов: Лип­нов­ский, Млав­ский, Плон­ский, Плоц­кий, Прас­ныш­ский, Ры­пин­ский, Сер­пец­кий, Це­ха­нов­ский. В 1894 году Плон­ский уезд пе­ре­дан в со­став Вар­шав­ской гу­бер­нии.

Основные за­ня­тия на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие (пре­имущественно рожь, пше­ни­ца, овёс, кар­то­фель, са­хар­ная свёк­ла), жи­вот­но­вод­ст­во (главным образом раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та, сви­но­вод­ст­во), са­до­вод­ст­во (осо­бен­но в Плоц­ке и Ры­пин­ском у.), ого­род­ни­че­ст­во (пре­имущественно Млав­ский уезд), пче­ло­вод­ст­во. Раз­ви­то ре­мес­ло, пре­ж­де все­го ло­зо­пле­те­ние. В Це­ха­нов­ском уезде раз­ви­та свек­ло­са­хар­ная промышленность (в конце XIX века 3 за­во­да с го­до­вым обо­ро­том до 2 миллионов рублей).

В 1877 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железно-дорожным ли­ни­ям Мла­ва - Ко­вель и Мла­ва - гра­ни­ца Германской им­пе­рии.

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны Плоцкая губерния сра­зу же ока­за­лась в зо­не бое­вых дей­ст­вий. Северная часть Плоцкой губернии с городом Мла­ва ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми к сентябре 1914 года в ре­зуль­та­те по­ра­же­ния российских войск в Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1914 года, пол­но­стью ок­ку­пи­ро­ва­на вес­ной - осе­нью 1915 года. В 1918 году тер­ри­то­рия Плоцкой губернии во­шла в со­став не­за­ви­си­мой Поль­ши.

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