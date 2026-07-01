ПЛОЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПЛОЦКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи, на территории Царства Польского.
Образована в результате переименования Плоцкого воеводства Высочайшим повелением российской империи Николая I от 23.2(7.3).1837 года. Площадь свыше 9,4 тысяч км2 (1897). Население свыше 550 тысяч человек (1897 год; свыше 80% - поляки). Центр - города Плоцк. Первоначально делилась на 6 уездов: Липновский, Остроленский, Плоцкий, Праснышский, Пулавский, Пултуский. По Положению об уездном и губернском управлении в Царстве Польском, утверждённому императором Александром II 19(31).12.1866 года (введено в действие с 1(13).1.1867 года), Остроленский и Пултуский уезды переданы в состав Ломжинской губернии, Пулавский уезд упразднён, образованы новые уезды. В результате Плоцкая губерния стала делиться на 8 уездов: Липновский, Млавский, Плонский, Плоцкий, Праснышский, Рыпинский, Серпецкий, Цехановский. В 1894 году Плонский уезд передан в состав Варшавской губернии.
Основные занятия населения - земледелие (преимущественно рожь, пшеница, овёс, картофель, сахарная свёкла), животноводство (главным образом разведение крупного рогатого скота, свиноводство), садоводство (особенно в Плоцке и Рыпинском у.), огородничество (преимущественно Млавский уезд), пчеловодство. Развито ремесло, прежде всего лозоплетение. В Цехановском уезде развита свеклосахарная промышленность (в конце XIX века 3 завода с годовым оборотом до 2 миллионов рублей).
В 1877 году открыто постоянное движение по железно-дорожным линиям Млава - Ковель и Млава - граница Германской империи.
С началом 1-й мировой войны Плоцкая губерния сразу же оказалась в зоне боевых действий. Северная часть Плоцкой губернии с городом Млава оккупирована германскими войсками к сентябре 1914 года в результате поражения российских войск в Восточно-Прусской операции 1914 года, полностью оккупирована весной - осенью 1915 года. В 1918 году территория Плоцкой губернии вошла в состав независимой Польши.