ПЛИЙЯ ЖАН
ПЛИЙЯ ЖАН - бенинский писатель.
Из бедной семьи. Окончил географич. факультет Университета Дакара в Сенегале (1955 год), продолжил обучение во Франции в Университете Тулузы (1955-1957 годы); в 1957-1959 годах преподавал в лицее Лиона. В 1959 году вернулся в Бенин. Преподавал в университетах Бенина и Нигера. Ректор Национального университета Бенина (1981-1983 годы).
Наибольшую известность Плиию принесли пьесы: историческая драма «Кондо-Акула» («Kondo Le Requin», 1966 год), пронизанная антиколониальным пафосом; сатирич. комедия «Личная секретарша» («La secrétaire particuli ̀ere», 1973 год), в которой затронута тема коррупции и падения нравов сильных мира сего. Сборник новелл «Священное дерево» («L’arbre fétiche», 1971 год) и роман «Ткачи» («Les tresseurs de corde», 1987 год) посвящены жизни Бенина второй половины XX века. Автор публицистических статей (в том числе по проблемам здравоохранения и гигиены питания), стихотворений.