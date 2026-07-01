ПЛИЙЯ ЖАН

ПЛИЙЯ ЖАН - бенинский писатель.

Из бед­ной се­мьи. Окон­чил гео­гра­фич. факультет Университета Да­ка­ра в Се­не­га­ле (1955 год), про­дол­жил обу­че­ние во Фран­ции в Университете Ту­лу­зы (1955-1957 годы); в 1957-1959 годах пре­по­да­вал в ли­цее Лио­на. В 1959 году вер­нул­ся в Бе­нин. Пре­по­да­вал в университетах Бе­ни­на и Ни­ге­ра. Рек­тор Национального университета Бе­ни­на (1981-1983 годы).

Наи­боль­шую из­вест­ность Плиию при­нес­ли пье­сы: ис­то­рическая дра­ма «Кон­до-Аку­ла» («Kondo Le Requin», 1966 год), про­ни­зан­ная ан­ти­ко­ло­ни­аль­ным па­фо­сом; са­ти­рич. ко­ме­дия «Лич­ная сек­ре­тар­ша» («La sec­rétaire particuli ̀ere», 1973 год), в ко­то­рой за­тро­ну­та те­ма кор­руп­ции и па­де­ния нра­вов силь­ных ми­ра се­го. Сборник но­велл «Свя­щен­ное де­ре­во» («L’arbre fétiche», 1971 год) и ро­ман «Тка­чи» («Les tresseurs de corde», 1987 год) по­свя­ще­ны жиз­ни Бе­ни­на второй половины XX века. Ав­тор пуб­ли­ци­стических ста­тей (в том числе по про­бле­мам здра­во­охра­не­ния и ги­гие­ны пи­та­ния), сти­хо­тво­ре­ний.

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