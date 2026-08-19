ПЛИТОЧНЫЕ МОГИЛЫ

ПЛИТОЧНЫЕ МОГИЛЫ - тип ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в Центральной Азии - пря­мо­уголь­ные ме­га­ли­тических кон­ст­рук­ции (смотреть Ме­га­лит ) из вер­ти­каль­но ус­та­нов­лен­ных на­зем­ных плит, ог­ра­ж­даю­щих по­гре­бе­ние или жерт­во­при­но­ше­ние.

Ха­рак­тер­ны для пли­точ­ных мо­гил куль­ту­ры и не­ко­то­рых др. куль­тур брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков . Впер­вые за­фик­си­ро­ва­ны Д.Г. Мес­сер­шмид­том в 1724 году близ озера Да­лай­нор (ис­то­рическая область Бар­га, ай­мак Ху­лун-Буйр, ав­то­ном­ный район Внут­рен­няя Мон­го­лия, Ки­тай). Тер­мин «пли­точ­ные по­гре­бе­ния» ввёл российский ар­хео­лог Г.И. Бо­ров­ка в середине 1920-х годов. В 1930-е годы Г.П. Со­снов­ский вы­де­лил 3 их ти­па: 1) с вы­со­кой пря­мо­уголь­ной ог­ра­дой и вы­сту­паю­щи­ми кам­ня­ми по уг­лам; 2) с бо­лее низ­кой 4-уголь­ной ог­ра­дой, ок­ру­жён­ной пло­ской ка­мен­ной на­сы­пью; 3) «фи­гур­ные», с пло­ской ка­мен­ной на­сы­пью, имею­щей во­гну­тые сто­ро­ны, об­рам­лён­ные не­вы­со­ки­ми пли­та­ми. В 1980-х годах российский ар­хео­лог А.Д. Цы­бик­та­ров уточ­нил уст­рой­ст­во плиточных могил, оп­ре­де­лил, что сре­ди них есть по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки и жерт­вен­ни­ки.

Плиточные могилы вы­тя­ну­ты по ли­нии за­пад - вос­ток (с от­кло­не­ния­ми), раз­ме­ры в основном 3-4×2-3 м (от 2×1,5 до 11×9 м), высота до 1 м (в восточных рай­онах до 2 м), уг­ло­вые пли­ты воз­вы­ша­ют­ся в основном на 0,5-0,6 м (до 3 м). В со­став ог­ра­ды ино­гда вхо­дят 1-2 олен­ных кам­ня. Олен­ные и так называемые сто­ро­же­вые кам­ни (другое название «ко­но­вя­зи» - «сэр­гэ») мог­ли ус­та­нав­ли­вать­ся и на рас­стоя­нии около 10-20 м от плиточных могил. Мо­гиль­ная яма в пла­не близ­ка пря­мо­уголь­ни­ку или ова­лу, глу­би­на 0,2-0,9 м, со­дер­жит од­но или несколько тру­по­по­ло­же­ний и час­то ин­вен­тарь. По­сле за­сып­ки над ней со­ору­жа­лась пря­мо­уголь­ная ка­мен­ная клад­ка (не­ред­ко и пе­ре­кры­тие круп­ны­ми пло­ски­ми пли­та­ми) высота несколько десят­ков сан­ти­мет­ров, ко­то­рую по сто­ро­нам об­кла­ды­ва­ли пли­та­ми, ус­та­нов­лен­ны­ми на реб­ро, об­ра­зую­щи­ми ог­рад­ку с вы­клад­кой-кре­пи­дой по внеш­ней сто­ро­не. Плиточные могилы-жерт­вен­ни­ки в основном боль­ше мо­гиль­ных, рас­по­ло­же­ны ря­дом с мо­гиль­ни­ка­ми или пет­рог­ли­фа­ми. Внут­ри, на по­верх­но­сти и в не­глу­бо­ких ямах, на­хо­дят­ся из­де­лия из брон­зы, кос­ти, кам­ня, че­ре­па (ино­гда бо­лее 100) и час­ти кос­тя­ков ло­ша­дей, мел­ко­го и круп­но­го ро­га­то­го ско­та, со­бак, ре­же оле­ней и других ди­ких жи­вот­ных, а так­же лю­дей.

В куль­тур­но-хро­но­ло­гическом ас­пек­те плиточные могилы рас­смат­ри­ва­ют как про­дол­же­ние тра­ди­ции по­гре­бе­ний в за­глуб­лён­ных ка­мен­ных ящи­ках пе­рио­да раз­ви­то­го не­оли­та - па­лео­ме­тал­ла, ко­то­рые встре­ча­ют­ся и на од­ном па­мят­ни­ке с плиточными могилами. Тра­ди­ция воз­ве­де­ния доль­ме­нов че­рез тер­ри­то­рию Мань­чжу­рии мог­ла ока­зать влия­ние на по­яв­ле­ние плиточных могил или на­обо­рот. Например, Ким Вон Йон счи­тал, что доль­ме­ны на тер­ри­то­рии Северной Ко­реи вос­хо­дят к куль­ту­ре плиточных могил. Эт­но­гра­фа­ми за­фик­си­ро­ва­но по­чи­та­ние плиточных могил как мо­гил пред­ков у современных ти­бет­цев , строи­тель­ст­во плиточных могил для по­гре­бе­ний в провинции Гуй­чжоу (Ки­тай) у на­ро­дов гэ­лао и шуй, го­во­ря­щих на тай-ка­дай­ских язы­ках.

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