ПЛИСТОАНАКТ, ПЛЕЙСТОАНАКТ (др.-греч. Пλειστοάναξ, лат. Pleistoanax)

Спартанский царь из династии Агиадов .

Старший сын Павсания, победителя при Платеях, брат Клеомена и Аристокла, отец будущего царя Павсания (Thuc., I, 107; III, 26; V, 16). В 458 г. до н.э. заменил на троне Плистарха. Но так как он был еще несовершеннолетним, то правил за него его дядя Никомед (Paus., III, 5, 1; Thuc., I, 107; Diod., XI, 79, 6).

Летом 446 г. до н.э. он вторгся в Аттику, опустошая ее, но затем вернулся назад в Спарту, не сделав никакой попытки напасть на Афины. Из-за этого навлек на себя подозрение в получении взятки. Его обвиняли в том, что он вместе с эфором Клеандридом взял от Перикла десять талантов за то, чтобы увезти войско из Аттики. В Спарте его судили и приговорили к огромному штрафу в 15 талантов (Schol. ad Aristoph. Nub., 858f.). Плистоанакт то ли не захотел, то ли не мог выплатить его и бежал из страны.

В течение 19 лет скрывался в Аркадии на территории священного участка Зевса (Thuc., II, 21, 1; V, 16, 3). Царское звание перешло на это время к его сыну Павсанию (Thuc., II, 21; III, 26; Plut. Per., 22). В 426 г. до н.э. он был возвращен назад и снова вступил в свои царские права (Thuc., V, 16). Своим возвращением он был обязан исключительно оракулу в Дельфах . Жрецы постоянно угрожали спартанцам всякого рода несчастьями, если они не вернут «с чужбины в свою землю потомка полубога Зевсова сына» (Thuc., V, 16, 2).

В 421 г. до н.э. он заключил мирный договор с Никием, т. н. Никиев мир (Thuc., V, 16–19; 24). В 420 и 418 гг. до н.э. вел вооруженную борьбу с аркадянами (Thuc., V, 33, 75). Умер в 408/7 г. до н.э. (Diod., XIII, 75, 1).