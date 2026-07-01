ПЛИМУТ, ГРАФСТВО ДЕВОН

ПЛИМУТ - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии , в Юго-Западной Анг­лии, в граф­ст­ве Де­вон; име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния (с 1998 года).

Население 258,0 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на полуострове Кор­ну­олл, на северном по­бе­ре­жье пролива Ла-Манш, в заливе Пли­мут-Са­унд, ме­ж­ду усть­ями рек Плим и Тей­мар. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с Фран­ци­ей и Ис­па­ни­ей. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в городе Эк­се­тер (в 65 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Плимута).

Воз­ник в начале XI века в устье реки Плим (от­сю­да на­зва­ние, под ко­то­рым го­род впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1211 году). В начале XII века Ген­рих I пе­ре­дал области Сат­тон, в ко­то­рую вхо­дил Плимут, во вла­де­ние се­мье Вал­ле­тор, ко­то­рая вско­ре пе­ре­да­ла пра­ва на часть Плимута ав­гу­стин­ско­му аб­бат­ст­ву Плим­пто­на. В 1254 году Плимут по­лу­чил тор­го­вые при­ви­ле­гии, в 1439 году - городскую хар­тию. В хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 в 1340 оса­ж­дал­ся фран­цу­за­ми, ра­зо­рив­ши­ми пред­ме­стья Плимут, в 1403 году раз­граб­лен бре­тон­ски­ми от­ря­да­ми. В эпо­ху Тю­до­ров по­строе­ны ук­ре­п­ле­ния, за­щи­щав­шие го­род с мо­ря, Плимут пре­вра­тил­ся в главную сто­ян­ку английских ка­пе­ров (смотрите «Ка­пер­ст­во»). В XVI-XVIII веках Плимут, имев­ший от­кры­тый вы­ход в Ат­лан­ти­ку, стал од­ним из клю­че­вых пор­тов для ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии Анг­лии, цен­тром ра­бо­тор­гов­ли и тор­гов­ли ко­ло­ни­аль­ны­ми то­ва­ра­ми (та­бак, са­хар, хло­пок и другие товары). В 1606 году уч­ре­ж­де­на Пли­мут­ская ком­па­ния для ко­ло­ни­за­ции Вир­ги­нии; в 1620 году из Плимута от­плыл ко­рабль «Мэйф­лау­эр» с пи­лиг­ри­ма­ми на бор­ту, ос­но­вав­ши­ми город Пли­мут на тер­ри­то­рии современного шта­та Мас­са­чу­сетс - од­ну из пер­вых английских ко­ло­ний в Северной Аме­ри­ке (смотрите Пио­не­ры ). Во вре­мя Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII в ека Плимут под­дер­жи­вал пар­ла­мент и в 1642-1646 годах вы­дер­жал две дли­тель­ные оса­ды ар­мии роя­ли­стов. В 1690 году от­кры­та пер­вая су­до­верфь, в 1696-1698 годах по­стро­ен ма­як. В 1727, 1762 и 1793 годах со­оруже­ны но­вые вер­фи, на ко­то­рых строи­лись так­же во­енные су­да. В XVIII - начале XX веках раз­ви­вал­ся как ин­ду­ст­ри­аль­ный центр и важ­ный порт. Во второй половине XIX века че­рез Плимут в ев­ропейские стра­ны вво­зи­лись зер­но, са­хар-сы­рец и другие товары. В 1848 году че­рез го­род про­шла Южная Де­вон­ская же­лез­ная до­ро­га. В 1914 году в городскую чер­ту Плимута во­шли со­сед­ний Де­вон­порт и городской ок­руг Ист-Сто­нха­ус. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны один из цен­тров су­до­строе­ния британского ВМФ - на вер­фях Плимута бы­ло за­ня­то около 20 тысяч человек. В 1928 году по­лу­чил ста­тус си­ти. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны Плимут - центр су­до­ре­мон­та и про­изводства воо­ру­же­ний; под­вер­гал­ся час­тым бом­бар­ди­ров­кам германской авиа­ции (раз­ру­ше­но около 3,7 тысяч до­мов, по­гиб­ли свыше тысячи человек). В ию­не 1944 года слу­жил ба­зой для анг­ло-американских войск в хо­де «Овер­лорд» опе­ра­ции. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од су­до­строе­ние ос­та­ва­лось основной от­рас­лью промышленности. В 1950-1960-е годы на вер­фях Плимута строи­лись авиа­нос­цы, в конце 1970-х годов соз­да­на ба­за атом­ных под­вод­ных ло­док. В 1967 году в со­став Плимута во­шли при­го­ро­ды Плимп­тон и Плим­сток. С 1990-х годов в струк­ту­ре городской эко­но­ми­ки рас­тёт до­ля сфе­ры ус­луг.

Ис­то­рический центр Плимута, район Бар­би­кан, со­хра­нил за­строй­ку второй половины XV-XIX веков, в том числе цер­ковь Святого Ан­д­рея (вторая половина XV века), до­ма тор­гов­цев При­стен-ха­ус (около 1498 года, рас­ши­рен в 1635 году), «Ели­за­ве­тин­ский дом» (начале XVII века; ны­не му­зей) и многое другое. К юго-за­па­ду от цен­тра Плимута, по бе­ре­гу га­ва­ни, рас­по­ло­же­на воз­вы­шен­ность Хоу с Ко­ро­лев­ской ци­та­де­лью (1665-1685 годы, про­ект инженера Б. де Гом­ма; пе­ре­стро­ена; дом ко­мен­дан­та, 1667-1675 годы, рас­ши­рен около 1770 года; Боль­шой склад, 1667-1675 годы, пе­ре­стро­ен в ка­зар­мы в 1844 годах), мая­ком Сми­тонс-тау­эр [пред­став­ля­ет со­бой верх­нюю часть мая­ка с Эд­ди­стон­ских скал близ Плимута (1759 год, архитектор Дж. Сми­тон), пе­ре­не­сён­ную на современное ме­сто в 1882 году], пар­ком (ос­но­ван в 1817 году; пла­ни­ров­ка 1887 года), «Ме­мо­риа­лом Ар­ма­ды» (в па­мять о по­бе­де над испанской «Не­по­бе­ди­мой ар­ма­дой»; 1888 год, архитектор Г.А. Гриббл, скульп­тор У.Ч. Мей) и Флот­ским ме­мо­риа­лом в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (мо­ря­кам, по­гиб­шим в первый ми­ро­вой вой­не; 1920-1924 год, архитектор Р. Ло­ри­мер). В рафоне Де­вон­порт - ан­самбль ра­ту­ши Гилд­холл в не­ог­ре­че­ском сти­ле (1821-1822 годы), библиотеки Одд­фел­ло­ус-холл в еги­пет­ском сти­ле (1823 год) и три­ум­фаль­ной Де­вон­порт­ской ко­лон­ны (1824 год; все - архитектор Дж. Фо­ул­стон).

В Плимуте со­хра­ни­лись ис­то­рические промышленные со­ору­же­ния, в том числе ком­плекс про­до­вольственных скла­дов Рой­ал-Уиль­ям в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле (вторая половина 1820-х - начало 1830-х годов, архитектор Дж. Рен­ни Млад­ший; пе­ре­стро­ен) в районе Сто­нха­ус, ком­плекс мас­тер­ских «Quadrangle» в фор­мах клас­си­циз­ма (1852-1861 год, ар­хи­тек­то­ры У. Скамп, Дж.Т. Грин) в Де­вон­пор­те. На ок­раи­не Плимут - име­ние Сол­трам-ха­ус в сти­ле клас­си­циз­ма (главный дом, XVI-XVII веков, пе­ре­стро­ен Р. Ада­мом в 1768-1772 и 1779-1782 годах; парк, 1770-е годы, ланд­шафт­ный архитектор Н. Рич­монд).

В го­ро­де ба­зи­ру­ют­ся: Морская био­ло­гическая ас­со­циа­ция (1884 год, ис­сле­до­ва­ния в об­ла­сти на­ук о мо­ре; в её со­ста­ве Морская ла­бо­ра­то­рия Плимут, 1888 год, ис­сле­до­ва­ния в об­ла­сти из­ме­не­ния кли­ма­та и другие), Институт морских эко­ло­гических ис­сле­до­ва­ний (1970 год), Фонд на­ук об океа­не (1990 год), Национальный морской ак­ва­ри­ум (1998 год), Морской институт (2006 год; при Университете Плимут), Ис­сле­до­ва­тель­ский центр мор­ской ме­ди­ци­ны (на ба­зе всех этих уч­ре­ж­де­ний сфор­ми­ро­ва­лась так назваемая Пли­мут­ская шко­ла на­ук о мо­ре). Университет Плимут (1992 год) и несколько кол­лед­жей. Морская био­логическая библиотека (1887 год). Городской му­зей и ху­дожественная га­ле­рея (1897 год). Ко­ро­лев­ский те­атр (1758 год). Мно­го­функ­цио­наль­ный ком­плекс «Пли­мут Па­ви­ли­онс» (1991 год; кон­цер­ты, те­ат­раль­ные по­ста­нов­ки, спор­тив­ные со­стя­за­ния).

Круп­ный спор­тив­ный центр. Фут­боль­ный клуб «Пли­мут Ар­гайл» (1886 год) при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Хо­ум Парк» (1893 год); рег­бий­ный клуб «Пли­мут Ал­би­он» (1875 год) при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Брик­филдс» (1915 год). Профессор клу­бы по бас­кет­бо­лу, спид­вею, американскому фут­бо­лу, хок­кею с шай­бой и так далее. В пор­ту Плимута про­во­дит­ся од­на из ста­рей­ших в ми­ре па­рус­ных ре­гат (с 1823 года).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. Плимут - круп­ней­ший в Юго-Западной Анг­лии морской кла­стер [около 270 ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на морских пе­ре­воз­ках, стра­хо­ва­нии, су­до­строе­нии (с конца XX века пе­ре­жи­ва­ет глу­бо­кий кри­зис), про­изводстве су­до­во­го обо­ру­до­ва­ния; а так­же мо­ре­ход­ные шко­лы, шко­лы во­до­ла­зов и так далее]. Важ­ную роль иг­ра­ет обо­рон­ный сек­тор (около 12 тысяч за­ня­тых). В Плимуте рас­по­ло­же­на ба­за ВМФ Ве­ли­ко­бри­та­нии (около 7,5 тысяч за­ня­тых, од­на из круп­ней­ших в Западной Ев­ро­пе; в её со­ста­ве - един­ст­вен­ная в стра­не верфь по ре­мон­ту атом­ных под­вод­ных ло­док). Ря­дом с ба­зой ВМФ - круп­ная верфь ком­па­нии «Bab­cock International Group» (в том числе об­слу­жи­ва­ние су­дов ВМФ). Един­ст­вен­ный в Юго-Западной Анг­лии на­учный парк «Та­мар» (за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но около 80 медицинских, на­учно-тех­но­ло­гических и других ком­па­ний). Про­изводство джи­на (с 1793 года).

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