ПЛИМУТ, ГРАФСТВО ДЕВОН
ПЛИМУТ - город в Великобритании, в Юго-Западной Англии, в графстве Девон; имеет статус унитарного образования (с 1998 года).
Население 258,0 тысяч человек (2012 год). Расположен на полуострове Корнуолл, на северном побережье пролива Ла-Манш, в заливе Плимут-Саунд, между устьями рек Плим и Теймар. Узел автомобильных и железных дорог. Морской порт; паромное сообщение с Францией и Испанией. Ближайший международный аэропорт - в городе Эксетер (в 65 км к северо-востоку от Плимута).
Возник в начале XI века в устье реки Плим (отсюда название, под которым город впервые упоминается в 1211 году). В начале XII века Генрих I передал области Саттон, в которую входил Плимут, во владение семье Валлетор, которая вскоре передала права на часть Плимута августинскому аббатству Плимптона. В 1254 году Плимут получил торговые привилегии, в 1439 году - городскую хартию. В ходе Столетней войны 1337-1453 в 1340 осаждался французами, разорившими предместья Плимут, в 1403 году разграблен бретонскими отрядами. В эпоху Тюдоров построены укрепления, защищавшие город с моря, Плимут превратился в главную стоянку английских каперов (смотрите «Каперство»). В XVI-XVIII веках Плимут, имевший открытый выход в Атлантику, стал одним из ключевых портов для колониальной экспансии Англии, центром работорговли и торговли колониальными товарами (табак, сахар, хлопок и другие товары). В 1606 году учреждена Плимутская компания для колонизации Виргинии; в 1620 году из Плимута отплыл корабль «Мэйфлауэр» с пилигримами на борту, основавшими город Плимут на территории современного штата Массачусетс - одну из первых английских колоний в Северной Америке (смотрите Пионеры). Во время Английской революции XVII века Плимут поддерживал парламент и в 1642-1646 годах выдержал две длительные осады армии роялистов. В 1690 году открыта первая судоверфь, в 1696-1698 годах построен маяк. В 1727, 1762 и 1793 годах сооружены новые верфи, на которых строились также военные суда. В XVIII - начале XX веках развивался как индустриальный центр и важный порт. Во второй половине XIX века через Плимут в европейские страны ввозились зерно, сахар-сырец и другие товары. В 1848 году через город прошла Южная Девонская железная дорога. В 1914 году в городскую черту Плимута вошли соседний Девонпорт и городской округ Ист-Стонхаус. Во время Первой мировой войны один из центров судостроения британского ВМФ - на верфях Плимута было занято около 20 тысяч человек. В 1928 году получил статус сити. Во время Второй мировой войны Плимут - центр судоремонта и производства вооружений; подвергался частым бомбардировкам германской авиации (разрушено около 3,7 тысяч домов, погибли свыше тысячи человек). В июне 1944 года служил базой для англо-американских войск в ходе «Оверлорд» операции. В послевоенный период судостроение оставалось основной отраслью промышленности. В 1950-1960-е годы на верфях Плимута строились авианосцы, в конце 1970-х годов создана база атомных подводных лодок. В 1967 году в состав Плимута вошли пригороды Плимптон и Плимсток. С 1990-х годов в структуре городской экономики растёт доля сферы услуг.
Исторический центр Плимута, район Барбикан, сохранил застройку второй половины XV-XIX веков, в том числе церковь Святого Андрея (вторая половина XV века), дома торговцев Пристен-хаус (около 1498 года, расширен в 1635 году), «Елизаветинский дом» (начале XVII века; ныне музей) и многое другое. К юго-западу от центра Плимута, по берегу гавани, расположена возвышенность Хоу с Королевской цитаделью (1665-1685 годы, проект инженера Б. де Гомма; перестроена; дом коменданта, 1667-1675 годы, расширен около 1770 года; Большой склад, 1667-1675 годы, перестроен в казармы в 1844 годах), маяком Смитонс-тауэр [представляет собой верхнюю часть маяка с Эддистонских скал близ Плимута (1759 год, архитектор Дж. Смитон), перенесённую на современное место в 1882 году], парком (основан в 1817 году; планировка 1887 года), «Мемориалом Армады» (в память о победе над испанской «Непобедимой армадой»; 1888 год, архитектор Г.А. Гриббл, скульптор У.Ч. Мей) и Флотским мемориалом в стиле неоклассицизма (морякам, погибшим в первый мировой войне; 1920-1924 год, архитектор Р. Лоример). В рафоне Девонпорт - ансамбль ратуши Гилдхолл в неогреческом стиле (1821-1822 годы), библиотеки Оддфеллоус-холл в египетском стиле (1823 год) и триумфальной Девонпортской колонны (1824 год; все - архитектор Дж. Фоулстон).
В Плимуте сохранились исторические промышленные сооружения, в том числе комплекс продовольственных складов Ройал-Уильям в георгианском стиле (вторая половина 1820-х - начало 1830-х годов, архитектор Дж. Ренни Младший; перестроен) в районе Стонхаус, комплекс мастерских «Quadrangle» в формах классицизма (1852-1861 год, архитекторы У. Скамп, Дж.Т. Грин) в Девонпорте. На окраине Плимут - имение Солтрам-хаус в стиле классицизма (главный дом, XVI-XVII веков, перестроен Р. Адамом в 1768-1772 и 1779-1782 годах; парк, 1770-е годы, ландшафтный архитектор Н. Ричмонд).
В городе базируются: Морская биологическая ассоциация (1884 год, исследования в области наук о море; в её составе Морская лаборатория Плимут, 1888 год, исследования в области изменения климата и другие), Институт морских экологических исследований (1970 год), Фонд наук об океане (1990 год), Национальный морской аквариум (1998 год), Морской институт (2006 год; при Университете Плимут), Исследовательский центр морской медицины (на базе всех этих учреждений сформировалась так назваемая Плимутская школа наук о море). Университет Плимут (1992 год) и несколько колледжей. Морская биологическая библиотека (1887 год). Городской музей и художественная галерея (1897 год). Королевский театр (1758 год). Многофункциональный комплекс «Плимут Павилионс» (1991 год; концерты, театральные постановки, спортивные состязания).
Крупный спортивный центр. Футбольный клуб «Плимут Аргайл» (1886 год) принимает соперников на стадионе «Хоум Парк» (1893 год); регбийный клуб «Плимут Албион» (1875 год) принимает соперников на стадионе «Брикфилдс» (1915 год). Профессор клубы по баскетболу, спидвею, американскому футболу, хоккею с шайбой и так далее. В порту Плимута проводится одна из старейших в мире парусных регат (с 1823 года).
Основа городской экономики - сфера услуг. Плимут - крупнейший в Юго-Западной Англии морской кластер [около 270 компаний, специализирующихся на морских перевозках, страховании, судостроении (с конца XX века переживает глубокий кризис), производстве судового оборудования; а также мореходные школы, школы водолазов и так далее]. Важную роль играет оборонный сектор (около 12 тысяч занятых). В Плимуте расположена база ВМФ Великобритании (около 7,5 тысяч занятых, одна из крупнейших в Западной Европе; в её составе - единственная в стране верфь по ремонту атомных подводных лодок). Рядом с базой ВМФ - крупная верфь компании «Babcock International Group» (в том числе обслуживание судов ВМФ). Единственный в Юго-Западной Англии научный парк «Тамар» (зарегистрировано около 80 медицинских, научно-технологических и других компаний). Производство джина (с 1793 года).