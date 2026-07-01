ПЛИЕВ ГРИС ДЗАМБОЛАТОВИЧ
ПЛИЕВ ГРИС ДЗАМБОЛАТОВИЧ - осетинский писатель, переводчик; народный поэт Северной Осетии (1985 год).
В 1920 году семья Плиева переехала в Северную Осетию. Окончил Осетинский педагогический техникум (1930 год), актёрский факультет Московского Института театрального искусства (1935 год). С 1935 года жил в Орджоникидзе (с 1991 года - Владикавказ). Работал актёром в Северо-Осетинском государственном драматическом театре (в 1946-1948 годах - директор). Участник Великой Отечественной войны. В 1948-1952 годах - ответственный редактор журнала «Мах дуг» («Наша эпоха»). Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького (1957 год) в Москве.
Дебютировал как поэт в 1929 году; первый поэтический сборник - «В крылатые годы» (1933 год). Лирика Плиев отмечена тщательностью отделки формы, композиц. стройностью и музыкальностью: сборники «Солдат» (1948 год), «Жизнь и смерть» (1963 год), «Семь черкесок» (1967 год), «Пятый кинжал» (1972 год). Известность принесла пьеса «Чермен» (1949 год), утвердившая жанр стихотворной исторической трагедии в осетинской литературе.
Автор пьес: «Доверие» (1960 год), в центре которой нравственная проблематика; исторической драмы «Сослан-Царазон» (1992 год) и других.
Драматургии Плиева присуща яркая образность, создающая выразительный колорит эпохи; стиль его произведений отмечен близостью к фольклорной традиции.
Переводил произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Островского, Мольера, У. Шекспира и других.
Сочинения:
Стихи. М., 1959;
Избранные произведения. Орджоникидзе, [1974]. Т. 1-2 (на осетинском языке);
Песни гор: Стихи. Поэмы. второе изд. Орджоникидзе, 1982;
Произведения: [Стихи и поэмы]. Владикавказ, 2004 (на осетинском языке).