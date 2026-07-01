ПЛИЕВ ГРИС ДЗАМБОЛАТОВИЧ

ПЛИЕВ ГРИС ДЗАМБОЛАТОВИЧ - осетинский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик; народный по­эт Северной Осе­тии (1985 год).

В 1920 году се­мья Плиева пе­ре­еха­ла в Северную Осе­тию. Окон­чил Осетинский пе­да­го­гический тех­ни­кум (1930 год), ак­тёр­ский факультет Московского Института те­ат­раль­но­го искусства (1935 год). С 1935 года жил в Орд­жо­ни­кид­зе (с 1991 года - Вла­ди­кав­каз). Ра­бо­тал ак­тё­ром в Северо-Осетинском государственном дра­ма­тическом те­ат­ре (в 1946-1948 годах - ди­рек­тор). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . В 1948-1952 годах - от­ветственный ре­дак­тор журнала «Мах дуг» («На­ша эпо­ха»). Окон­чил Выс­шие литературные кур­сы при Литературном институте имени А.М. Горь­ко­го (1957 год) в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1929 году; пер­вый по­этический сборник - «В кры­ла­тые го­ды» (1933 год). Ли­ри­ка Плиев от­ме­че­на тща­тель­но­стью от­дел­ки фор­мы, ком­по­зиц. строй­но­стью и му­зы­каль­но­стью: сборники «Сол­дат» (1948 год), «Жизнь и смерть» (1963 год), «Семь чер­ке­сок» (1967 год), «Пя­тый кин­жал» (1972 год). Из­вест­ность при­нес­ла пье­са «Чер­мен» (1949 год), ут­вер­див­шая жанр сти­хотворной ис­то­рической тра­ге­дии в осетинской литературе.

Ав­тор пьес: «До­ве­рие» (1960 год), в цен­тре ко­то­рой нравственная про­бле­ма­ти­ка; ис­то­рической дра­мы «Со­слан-Ца­ра­зон» (1992 год) и других.

Дра­ма­тур­гии Плиева при­су­ща яр­кая об­раз­ность, соз­даю­щая вы­ра­зи­тель­ный ко­ло­рит эпо­хи; стиль его про­из­ве­де­ний от­ме­чен бли­зо­стью к фольк­лор­ной тра­ди­ции.

Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на , М.Ю. Лер­мон­то­ва, А.Н. Ост­ров­ско­го, Моль­е­ра, У. Шек­спи­ра и других.

Сочинения:

Сти­хи. М., 1959;

Избранные про­из­ве­де­ния. Орд­жо­ни­кид­зе, [1974]. Т. 1-2 (на осетинском языке);

Пес­ни гор: Сти­хи. По­эмы. второе изд. Орд­жо­ни­кид­зе, 1982;

Про­из­ве­де­ния: [Сти­хи и по­эмы]. Вла­ди­кав­каз, 2004 (на осетинском языке).

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