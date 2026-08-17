ПЛЕЙЕЛЬ
ПЛЕЙЕЛЬ - французская фирма музыкальных инструментов.
Основана в 1807 году в Сен-Дени (ныне северный пригород Парижа). Назван по имени основателя - австрийского композитора и предпринимателя Игнаца Плейеля (1757-1831 год; с 1795 года жил в Париже, открыл там также музыкальное издательство). Особую популярность фортепиано «Плейель» имели в XIX веке (их предпочитали Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Тальберг и другие композиторы и пианисты-романтики).
В 1887 году фирму унаследовал инженер-акустик Г. Лион, который внедрил в производство хроматическую арфу, «концертный» двухмануальный клавесин (создан по проекту В. Ландовской), хроматические литавры, некоторые экспериментальные музыкальные инструменты. В 1961 году фабрика была поглощена фирмой «Gaveau- Érard», с 2000 года входит в состав корпорации «Manufacture Française de Pianos», принадлежащей французскому предпринимателю Ю. Мартиньи. Под маркой «Плейеля» ныне производятся только фортепиано: около 900 пианино и около 60 роялей ежегодно.
Именем И. Плейеля назван один из крупнейших в мире концертных залов (открыт в 1839 году в Париже на месте музыкального салона, основанного Плейелем в 1827 году; ныне принадлежит Мартиньи).