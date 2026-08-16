ПЛЕЯДЫ
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ПЛЕЯДЫ - в греческой мифологии (смотрите в статье Древняя Греция) семь дочерей титана Атланта и океаниды Плейоны.
Сёстры Гиаса и Гиад. Родились в Киллене (Аркадия). Шесть сестёр были возлюбленными богов. От Зевса Майя, старшая из сестёр, родила Гермеса, Тайгета - Лакедемона, а Электра - Дардана. От Посейдона Алкиона имела сына Гириея, Келено - Лика. Стеропа от Ареса родила Эномая. Только Меропа вышла замуж за смертного - Сизифа.
После гибели на охоте Гиаса и смерти от горя Гиад, превращённых Зевсом в звёзды, плеяды лишили себя жизни (либо умерли от слёз) и также стали созвездием. По другой версии, 7 лет их безуспешно преследовал Орион, пока Зевс из жалости к ним не поместил беглянок среди созвездий.