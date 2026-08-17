ПЛЕЯДА (La Pleiade)

Объединение французских поэтов эпохи позднего Ренессанса во главе с Пьером де Ронсаром, отказавшееся от латинского стихосложения и творившее на французском языке.

Сначала называли себя «Бригадой» (Brigade), пользуясь покровительством Маргариты Французской, сестры Генриха II. Наименование «Плеяда» (из греческой мифологии: созвездия) возникло около 1553 г., заимствованное у греческих поэтов римской Александрии. Постоянное число членов Плеяды составляло семь человек, учившихся в коллеже вместе Ронсаром – главным придворным поэтом последних Валуа .

Среди этих поэтов, которые одновременно являлись не менее известными писателями, были Жоашен Дю Белле («Римские древности»), Жан-Антуан де Баиф («Мимы, назидания и пословицы»), Понтюс де Тиар («Философские диалоги») и др. Несмотря на критику существовавшей ранее хвалебной придворной поэзии, члены объединения по сути оставались кружком литераторов, тесно связанных с двором и придворной культурой, и поддерживались королевской семьей.

Трактат Ж. Дю Белле «Защита и прославление французского языка» (1549) стал своего рода манифестом Плеяды, где подчеркивалась мысль об обогащении и исправлении французского языка за счет античных заимствований и неологизмов, отрицая при этом опыт французской средневековой поэзии. Благодаря деятельности этих поэтов, были возрождены поэтические жанры античности – оды и сонеты, и др., с акцентом на темы любви, смерти, ухода от действительности и природы.

Несмотря на то, что Плеяда исчезла почти одновременно с династией Валуа (1589), ее огромный вклад в развитие французской литературы признавался во все последующие времена.

Исторические источники:

Поэзия Плеяды / Сост. И.Ю. Подгаецкая. М., 1984

Иллюстрация

Титульный лист французского издания «Поэты Плеяды» 1946 г.

Автор статьи: Шишкин В.В.