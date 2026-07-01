ПЛЕЯДА

ПЛЕЯДА - французская поэтическая школа эпохи Возрождения .

Сфор­ми­ро­ва­лась к 1549 году из груп­пы по­этов, объ­е­ди­нив­ших­ся с це­лью изу­че­ния ан­тич­ной литературы во­круг Ж. До­ра, фи­ло­ло­га и зна­то­ка древ­но­сти, в па­риж­ском кол­ле­же Кок­ре.

Пер­во­на­чаль­но име­но­ва­лась «Бри­га­дой»; название «плеяда» поя­ви­лось в 1556 году в од­ном из сти­хо­тво­ре­ний при­знан­но­го гла­вы шко­лы П. де Рон­са­ра и свя­за­но с названием алек­санд­рий­ско­го по­этического круж­ка III века до н.э. из се­ми по­этов - по чис­лу звёзд в од­но­именном со­звез­дии. Кро­ме Рон­са­ра, в «плеяду» вхо­ди­ли: Ж. Дю Бел­ле, Ж. Пе­ле­тье дю Ман (по­сле его смер­ти в 1582 году - Ж. До­ра), Ж.А. де Ба­иф, Ж.Б. де Ла­пе­рюз (по­сле его смер­ти в 1554 году - Р. Бел­ло), П. де Ти­ар, Э. Жо­дель (по­сле его смер­ти в 1573 году - Г. Де­зо­тель).

Ма­ни­фе­стом «плеяды» стал трак­тат «За­щи­та и про­слав­ле­ние фран­цуз­ско­го язы­ка» Ж. Дю Бел­ле (1549 год), в ко­то­ром бы­ла по­став­ле­на за­да­ча соз­да­ния под­лин­но национальной французской сло­вес­но­сти, а спо­со­бом её ре­ше­ния про­воз­гла­ша­лось под­ра­жа­ние «древ­ним» и ос­вое­ние по­эзии современной Ита­лии (смотрите Пет­рар­кизм ). Под­вер­гая кри­ти­ке средневековую по­эзию и раз­ви­вая дос­ти­же­ния «Ли­он­ской шко­лы» , по­эты «плеяды» обо­га­ти­ли французскую литературу жан­ра­ми ан­тич­ной и итальянской по­эзии (ода, со­нет, эле­гия, по­сла­ние, са­ти­ра, эк­ло­га и другие), пат­рио­тическими сю­же­та­ми, об­раз­ца­ми фи­лософской, лю­бов­ной, пей­заж­ной и ме­ди­татив­ной ли­ри­ки; они от­стаи­ва­ли мысль о вы­со­ком пред­на­зна­че­нии по­эзии, раз­ра­ба­ты­ва­ли уче­ние о по­этическом вдох­но­ве­нии как «бо­же­ст­вен­ном ис­сту­п­ле­нии» (fureur divine).

Твор­че­ст­во по­этов «плеяды» ока­за­ло зна­чительное влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие французской литературы, фор­ми­ро­ва­ние ба­рок­ко и ро­ман­тиз­ма.

Издания:

По­эзия Плея­ды. М., 1984.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)