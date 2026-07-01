ПЛЕЯДА
ПЛЕЯДА - французская поэтическая школа эпохи Возрождения.
Сформировалась к 1549 году из группы поэтов, объединившихся с целью изучения античной литературы вокруг Ж. Дора, филолога и знатока древности, в парижском коллеже Кокре.
Первоначально именовалась «Бригадой»; название «плеяда» появилось в 1556 году в одном из стихотворений признанного главы школы П. де Ронсара и связано с названием александрийского поэтического кружка III века до н.э. из семи поэтов - по числу звёзд в одноименном созвездии. Кроме Ронсара, в «плеяду» входили: Ж. Дю Белле, Ж. Пелетье дю Ман (после его смерти в 1582 году - Ж. Дора), Ж.А. де Баиф, Ж.Б. де Лаперюз (после его смерти в 1554 году - Р. Белло), П. де Тиар, Э. Жодель (после его смерти в 1573 году - Г. Дезотель).
Манифестом «плеяды» стал трактат «Защита и прославление французского языка» Ж. Дю Белле (1549 год), в котором была поставлена задача создания подлинно национальной французской словесности, а способом её решения провозглашалось подражание «древним» и освоение поэзии современной Италии (смотрите Петраркизм). Подвергая критике средневековую поэзию и развивая достижения «Лионской школы», поэты «плеяды» обогатили французскую литературу жанрами античной и итальянской поэзии (ода, сонет, элегия, послание, сатира, эклога и другие), патриотическими сюжетами, образцами философской, любовной, пейзажной и медитативной лирики; они отстаивали мысль о высоком предназначении поэзии, разрабатывали учение о поэтическом вдохновении как «божественном исступлении» (fureur divine).
Творчество поэтов «плеяды» оказало значительное влияние на дальнейшее развитие французской литературы, формирование барокко и романтизма.
Издания:
Поэзия Плеяды. М., 1984.