ПЛЕВНЫ ОСАДА 1877 ГОДА

ПЛЕВНЫ ОСАДА 1877 ГОДА - боевые действия с 8 июля по 28 ноября между российскими и турецкими войсками с целью овладеть важным узлом коммуникаций - городом Плевна во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов .

По­сле фор­си­ро­ва­ния Ду­ная российской ар­ми­ей турецкое ко­ман­до­ва­ние 2 (14) ию­ля на­пра­ви­ло к Плев­не из Ви­ди­на кор­пус Ос­ман-па­ши для на­не­се­ния флан­го­во­го уда­ра с це­лью со­рвать на­сту­п­ле­ние рос. ар­мии на Бал­ка­ны и ско­вать её си­лы.

Российское ко­ман­до­ва­ние по­сле взя­тия Ни­ко­по­ля [4 (16) ию­ля] вы­де­ли­ло для за­ня­тия Плев­ны от­ряд (9 тысяч человек) генерал-лейтенант Ю.И. Шиль­дер-Шуль­дне­ра, ко­то­рый, не ве­дя раз­вед­ки, по­до­шёл к го­ро­ду ве­че­ром 7 (19) ию­ля. Пред­при­ня­тые 8 (20) ию­ля раз­роз­нен­ные ата­ки российских войск бы­ли от­би­ты турецким гар­ни­зо­ном (15 тысяч человек) с боль­ши­ми по­те­ря­ми (около 2,5 тысяч человек) для рус­ских.

Российское ко­ман­до­ва­ние для вто­ро­го штур­ма го­ро­да вы­ста­ви­ло про­тив ту­рок кор­пус (свыше 26 тысяч человек, 140 артиллерийских ору­дий) генерал-лейтенант Н.П. Кри­де­не­ра. По­пол­нен­ный турецкий гар­ни­зон на­счи­ты­вал 22-24 тысяч человек, 58 артиллерийских ору­дий. Штурм, про­ве­дён­ный 18 (30) ию­ля, был сно­ва пло­хо под­го­тов­лен. Кри­де­нер дей­ст­во­вал не­ре­ши­тель­но, турецкая обо­ро­на не бы­ла раз­ве­да­на, ата­ки ве­лись в лоб на наи­бо­лее ук­ре­п­лён­ных уча­ст­ках, вой­ска вво­ди­лись в бой по час­тям. В ре­зуль­та­те, не­смот­ря на храб­рость и упор­ст­во российских сол­дат и офи­це­ров, штурм был от­бит со зна­чительными по­те­ря­ми (около 7 тысяч человек; турецкие вой­ска по­те­ря­ли около 4 тысяч человек).

Главное ко­ман­до­ва­ние российской ар­мии на­ча­ло со­сре­до­то­чи­вать круп­ные си­лы про­тив Плев­ны, ко­то­рая бы­ла пре­вра­ще­на тур­ка­ми в силь­но ук­ре­п­лён­ный рай­он и пред­став­ля­ла боль­шую опас­ность, так как на­хо­ди­лась в 60 км от пе­ре­прав че­рез Ду­най. К треть­ему штур­му российское ко­ман­до­ва­ние со­сре­до­то­чи­ло около 83 тысяч человек, 424 артиллерийских ору­дия (в том числе 32 тысяч человек, 108 артиллерийских ору­дий румынских войск) про­тив 34 тысяч человек, 72 артиллерийских ору­дий у ту­рок. Ко­ман­дую­щим но­ми­наль­но яв­лял­ся румынский князь Ка­роль I, фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил вой­ска­ми начальник шта­ба генерал-лейтенант П.Д. Зо­тов. Под Плев­ной на­хо­ди­лись так­же император Алек­сандр II и глав­но­ко­мандующий Ду­най­ской ар­ми­ей великий князь Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Стар­ший. Под­го­тов­ка и про­ве­де­ние это­го штур­ма были так­же не­удов­ле­тво­ри­тель­ны­ми. Российско-румынским вой­скам 30 августа (11 сентября) уда­лось с боль­ши­ми по­те­ря­ми за­хва­тить толь­ко один ре­дут вос­точ­нее го­ро­да. Лишь на на­прав­ле­нии вспо­мо­гательного уда­ра на ле­вом флан­ге от­ря­ду генерал-майора М.Д. Ско­бе­ле­ва уда­лось ов­ла­деть турецкими ук­ре­п­ле­ния­ми юго-за­пад­нее го­ро­да и вплот­ную по­дой­ти к Плев­не. 31 августа (12 сентября) ко­ман­до­ва­ние российской ар­мии, не­смот­ря на то, что ак­тив­ных дей­ст­вий вос­точ­нее и юго-вос­точ­нее Плев­ны не ве­лось, не под­дер­жа­ло от­ряд Ско­бе­ле­ва ре­зер­ва­ми, и он был вы­ну­ж­ден по­сле упор­ной обо­ро­ны отой­ти под на­тис­ком пре­вос­хо­дя­щих сил про­тив­ни­ка.

Российско-румынские вой­ска по­те­ря­ли около 16 тысяч человек, турецкие вой­ска - около 3 тысяч человек 1 (13) сентября бы­ло ре­ше­но пе­рей­ти к бло­ка­де Плев­ны, для ру­ко­во­дства ко­то­рой из Санкт-Пе­тер­бур­га был вы­зван инженер-генерал Э.И. Тот­ле­бен. В октябре 1877 года соз­дан­ный из гвардейских час­тей от­ряд генерал-лейтенанта И.В. Гур­ко ов­ла­дел турецкими опор­ны­ми пунк­та­ми: Гор­ным Дуб­ня­ком [12 (24) октября], Те­ли­шем [16 (28) октября] и Доль­ним Дуб­ня­ком [20 октября (1 но­ября)], в ре­зуль­та­те че­го 50-ты­сяч­ный гар­ни­зон Плев­ны был пол­но­стью ок­ру­жён. 28 но­ября (10 декабря) Ос­ман-па­ша по­сле без­ус­пеш­ной по­пыт­ки про­ры­ва, по­те­ряв свыше 6 тысяч человек, сдал­ся в плен с 43 тысячами сол­дат и офи­це­ров.

Па­де­ние Плев­ны да­ло воз­мож­ность российскому ко­ман­до­ва­нию вы­сво­бо­дить свыше 100 тысяч человек для на­сту­п­ле­ния за Бал­ка­ны. При осаде Плевны зна­чительное раз­ви­тие по­лу­чи­ли но­вые фор­мы и спо­со­бы бло­ка­ды и ок­ру­же­ния. Российская ар­мия вы­ра­бо­та­ла со­вер­шен­но но­вые приё­мы так­ти­ки пе­хо­ты , стрелковые це­пи ко­то­рой ис­кус­но со­че­та­ли огонь и дви­же­ние, при­ме­ня­ли са­мо­ока­пы­ва­ние в на­сту­п­ле­нии. Вы­яви­лись зна­че­ние по­ле­вых ук­ре­п­ле­ний, взаи­мо­дей­ст­вия пе­хо­ты с ар­тил­ле­ри­ей , важ­ная роль тя­жё­лой ар­тил­ле­рии при под­го­тов­ке ата­ки ук­ре­п­лён­ных по­зи­ций, оп­ре­де­ли­лась воз­мож­ность управ­ле­ния артиллерийским ог­нём при стрель­бе с за­кры­тых по­зи­ций.

В па­мять бо­ёв под Плев­ной в го­ро­де со­ору­же­ны мав­зо­лей пав­ших российских и румынских вои­нов, парк имени М.Д. Ско­бе­ле­ва, Му­зей-па­но­ра­ма «Пле­вен­ская эпо­пея 1877 года» и около 100 других па­мят­ни­ков в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да. В Мо­ск­ве в 1887 году установлен па­мят­ник-часовня «Гре­на­де­рам, пав­шим под Плев­ной».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)