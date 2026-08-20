ПЛЕВНЫ ОСАДА 1877 ГОДА
ПЛЕВНЫ ОСАДА 1877 ГОДА - боевые действия с 8 июля по 28 ноября между российскими и турецкими войсками с целью овладеть важным узлом коммуникаций - городом Плевна во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
После форсирования Дуная российской армией турецкое командование 2 (14) июля направило к Плевне из Видина корпус Осман-паши для нанесения флангового удара с целью сорвать наступление рос. армии на Балканы и сковать её силы.
Российское командование после взятия Никополя [4 (16) июля] выделило для занятия Плевны отряд (9 тысяч человек) генерал-лейтенант Ю.И. Шильдер-Шульднера, который, не ведя разведки, подошёл к городу вечером 7 (19) июля. Предпринятые 8 (20) июля разрозненные атаки российских войск были отбиты турецким гарнизоном (15 тысяч человек) с большими потерями (около 2,5 тысяч человек) для русских.
Российское командование для второго штурма города выставило против турок корпус (свыше 26 тысяч человек, 140 артиллерийских орудий) генерал-лейтенант Н.П. Криденера. Пополненный турецкий гарнизон насчитывал 22-24 тысяч человек, 58 артиллерийских орудий. Штурм, проведённый 18 (30) июля, был снова плохо подготовлен. Криденер действовал нерешительно, турецкая оборона не была разведана, атаки велись в лоб на наиболее укреплённых участках, войска вводились в бой по частям. В результате, несмотря на храбрость и упорство российских солдат и офицеров, штурм был отбит со значительными потерями (около 7 тысяч человек; турецкие войска потеряли около 4 тысяч человек).
Главное командование российской армии начало сосредоточивать крупные силы против Плевны, которая была превращена турками в сильно укреплённый район и представляла большую опасность, так как находилась в 60 км от переправ через Дунай. К третьему штурму российское командование сосредоточило около 83 тысяч человек, 424 артиллерийских орудия (в том числе 32 тысяч человек, 108 артиллерийских орудий румынских войск) против 34 тысяч человек, 72 артиллерийских орудий у турок. Командующим номинально являлся румынский князь Кароль I, фактически руководил войсками начальник штаба генерал-лейтенант П.Д. Зотов. Под Плевной находились также император Александр II и главнокомандующий Дунайской армией великий князь Николай Николаевич Старший. Подготовка и проведение этого штурма были также неудовлетворительными. Российско-румынским войскам 30 августа (11 сентября) удалось с большими потерями захватить только один редут восточнее города. Лишь на направлении вспомогательного удара на левом фланге отряду генерал-майора М.Д. Скобелева удалось овладеть турецкими укреплениями юго-западнее города и вплотную подойти к Плевне. 31 августа (12 сентября) командование российской армии, несмотря на то, что активных действий восточнее и юго-восточнее Плевны не велось, не поддержало отряд Скобелева резервами, и он был вынужден после упорной обороны отойти под натиском превосходящих сил противника.
Российско-румынские войска потеряли около 16 тысяч человек, турецкие войска - около 3 тысяч человек 1 (13) сентября было решено перейти к блокаде Плевны, для руководства которой из Санкт-Петербурга был вызван инженер-генерал Э.И. Тотлебен. В октябре 1877 года созданный из гвардейских частей отряд генерал-лейтенанта И.В. Гурко овладел турецкими опорными пунктами: Горным Дубняком [12 (24) октября], Телишем [16 (28) октября] и Дольним Дубняком [20 октября (1 ноября)], в результате чего 50-тысячный гарнизон Плевны был полностью окружён. 28 ноября (10 декабря) Осман-паша после безуспешной попытки прорыва, потеряв свыше 6 тысяч человек, сдался в плен с 43 тысячами солдат и офицеров.
Падение Плевны дало возможность российскому командованию высвободить свыше 100 тысяч человек для наступления за Балканы. При осаде Плевны значительное развитие получили новые формы и способы блокады и окружения. Российская армия выработала совершенно новые приёмы тактики пехоты, стрелковые цепи которой искусно сочетали огонь и движение, применяли самоокапывание в наступлении. Выявились значение полевых укреплений, взаимодействия пехоты с артиллерией, важная роль тяжёлой артиллерии при подготовке атаки укреплённых позиций, определилась возможность управления артиллерийским огнём при стрельбе с закрытых позиций.
В память боёв под Плевной в городе сооружены мавзолей павших российских и румынских воинов, парк имени М.Д. Скобелева, Музей-панорама «Плевенская эпопея 1877 года» и около 100 других памятников в окрестностях города. В Москве в 1887 году установлен памятник-часовня «Гренадерам, павшим под Плевной».