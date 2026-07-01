ПЛЕВИЦКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

ПЛЕВИЦКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА - российская эстрадная певица. год

Из кре­сть­ян. Вы­сту­па­ла в эс­трад­ном ре­пер­туа­ре в Кие­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге и других городах. В 1908-1909 годах ис­пол­ня­ла русские пес­ни в рес­то­ра­не «Яр» в Мо­ск­ве, в 1909 году пе­ла на Ни­же­го­род­ской яр­мар­ке, где её ус­лы­шал Л.В. Со­би­нов.

С конца 1909 года вы­сту­па­ла в московских те­ат­рах «Буфф» (труп­па А.Э. Блю­мен­таль-Та­ма­ри­на), «Эр­ми­таж» и других, по­зна­ко­ми­лась с Ф.И. Ша­ля­пи­ным, К.А. Ко­ро­ви­ным К.С. Ста­ни­слав­ским, В.И. Ка­ча­ло­вым, И.М.Мо­ск­ви­ным и другими. Не­од­но­крат­но пе­ла в Цар­ском Се­ле для Ни­ко­лая II и других чле­нов имп.ераторской се­мьи. В 1911 году со­вер­ши­ла тур­не (40 кон­цер­тов) по Рос­сии. В 1913 году вы­сту­па­ла в пе­тербургском Ма­ри­ин­ском те­ат­ре с Ве­ли­ко­рус­ским ор­ке­ст­ром. В начале первой ми­ро­вой вой­ны бы­ла си­дел­кой в Ни­ко­ла­ев­ской об­щи­не в Ков­но, са­ни­тар­кой на фрон­те, пе­ла для ра­не­ных. В 1916 году га­ст­ро­ли­ро­ва­ла по Рос­сии вме­сте с по­этом Н.А. Клюе­вым. В пер­вые го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов давала бла­го­тво­рительные кон­цер­ты для сол­дат Бе­лой и Крас­ной ар­мий.

В 1920 году эмиг­ри­ро­ва­ла че­рез Тур­цию вме­сте с генералом Н.В. Скоб­ли­ным, за ко­торо­го вы­шла за­муж. Жи­ла в Па­ри­же, вы­сту­па­ла в русском рес­то­ра­не «Эр­ми­таж». Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в го­ро­дах Ев­ро­пы, в 1926 году - в США, где по­зна­ко­ми­лась с С.В. Рах­ма­ни­но­вым, ис­пол­ни­ла народную пес­ню «Бе­ли­ли­цы-ру­мя­ни­цы» с его ак­ком­па­не­мен­том (со­хра­ни­лась ау­дио­за­пись; в даль­ней­шем Рах­ма­ни­нов об­ра­бо­тал эту пес­ню для хо­ра). 24 сентября 1937 года в Па­ри­же аре­сто­ва­на французской по­ли­ци­ей по об­ви­не­нию в «со­уча­стии в по­хи­ще­нии» председателя Рус­ско­го об­ще­во­ин­ско­го сою­за генерала Е.К. Мил­ле­ра «и на­си­лии над ним», а так­же в шпио­на­же в поль­зу Советского Сою­за. В конце 1938 года осу­ж­де­на на 20 лет каторж­ных ра­бот и 10 лет за­пре­та на про­жи­ва­ние во Фран­ции. Вес­ной 1939 года от­прав­ле­на в Центральную тюрь­му в городе Рен, ко­то­рый в кон­це ию­ня ок­ку­пи­ро­ва­ли германские вой­ска; гес­та­по ус­та­но­ви­ло при­над­леж­ность Плевицкой к советской раз­вед­ке. Скон­ча­лась в тюрь­ме.

Про­сла­ви­лась как ис­пол­ни­тель­ни­ца русских народных го­род­ских, кре­сть­ян­ских, ка­зачь­их пе­сен, ро­ман­сов и пе­сен в ду­хе городского фольк­ло­ра . В до­ре­во­люционной Рос­сии поль­зо­ва­лась ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью во всех сло­ях об­ще­ст­ва. Сре­ди са­мых из­вест­ных пе­сен её ре­пер­туа­ра: «Све­тит ме­сяц», «Стень­ка Ра­зин», «Лу­чи­нуш­ка», «Пом­ню, я ещё мо­ло­душ­кой бы­ла», «Мо­с­ков­ская тро­еч­ка», «Бро­дя­га», «По ста­рой Ка­луж­ской до­ро­ге», «Ка­зак на чуж­би­не», «Мой хо­ро­ший, мой при­го­жий», «Ле­бё­душ­ка», «За­ме­ло те­бя сне­гом, Рос­сия», «Ухарь-ку­пец», «Шу­мел, го­рел по­жар мо­с­ков­ский». Со­хра­нил­ся ряд грам­за­пи­сей, сде­лан­ных в Рос­сии (около 40) и Фран­ции. Твор­че­ство Плевицкой ока­за­ло влия­ние на не­ко­то­рых советских эс­т­рад­ных ис­пол­ни­те­лей, сре­ди ко­то­рых - Л.А. Рус­ла­но­ва.

На ро­ди­не пе­ви­цы - в селе Вин­ни­ко­во с 2002 года про­во­дят­ся Все­российских фес­ти­валь и кон­курс ис­пол­ни­те­лей русской народной пес­ни имени Н.В. Пле­виц­кой. О её жиз­ни снят до­ку­мен­таль­ный фильм «Н. Пле­виц­кая. Крас­но-бе­лая ис­то­рия» (2009 год).

Сочинения:

Деж­кин ка­ра­год. Бер­лин, 1925. М., 2011;

Мой путь с пес­ней. Па­риж, 1930. М., 2000.