ПЛЕВИЦКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
ПЛЕВИЦКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА - российская эстрадная певица. год
Из крестьян. Выступала в эстрадном репертуаре в Киеве, Санкт-Петербурге и других городах. В 1908-1909 годах исполняла русские песни в ресторане «Яр» в Москве, в 1909 году пела на Нижегородской ярмарке, где её услышал Л.В. Собинов.
С конца 1909 года выступала в московских театрах «Буфф» (труппа А.Э. Блюменталь-Тамарина), «Эрмитаж» и других, познакомилась с Ф.И. Шаляпиным, К.А. Коровиным К.С. Станиславским, В.И. Качаловым, И.М.Москвиным и другими. Неоднократно пела в Царском Селе для Николая II и других членов имп.ераторской семьи. В 1911 году совершила турне (40 концертов) по России. В 1913 году выступала в петербургском Мариинском театре с Великорусским оркестром. В начале первой мировой войны была сиделкой в Николаевской общине в Ковно, санитаркой на фронте, пела для раненых. В 1916 году гастролировала по России вместе с поэтом Н.А. Клюевым. В первые годы Гражданской войны 1917-1922 годов давала благотворительные концерты для солдат Белой и Красной армий.
В 1920 году эмигрировала через Турцию вместе с генералом Н.В. Скоблиным, за которого вышла замуж. Жила в Париже, выступала в русском ресторане «Эрмитаж». Гастролировала в городах Европы, в 1926 году - в США, где познакомилась с С.В. Рахманиновым, исполнила народную песню «Белилицы-румяницы» с его аккомпанементом (сохранилась аудиозапись; в дальнейшем Рахманинов обработал эту песню для хора). 24 сентября 1937 года в Париже арестована французской полицией по обвинению в «соучастии в похищении» председателя Русского общевоинского союза генерала Е.К. Миллера «и насилии над ним», а также в шпионаже в пользу Советского Союза. В конце 1938 года осуждена на 20 лет каторжных работ и 10 лет запрета на проживание во Франции. Весной 1939 года отправлена в Центральную тюрьму в городе Рен, который в конце июня оккупировали германские войска; гестапо установило принадлежность Плевицкой к советской разведке. Скончалась в тюрьме.
Прославилась как исполнительница русских народных городских, крестьянских, казачьих песен, романсов и песен в духе городского фольклора. В дореволюционной России пользовалась огромной популярностью во всех слоях общества. Среди самых известных песен её репертуара: «Светит месяц», «Стенька Разин», «Лучинушка», «Помню, я ещё молодушкой была», «Московская троечка», «Бродяга», «По старой Калужской дороге», «Казак на чужбине», «Мой хороший, мой пригожий», «Лебёдушка», «Замело тебя снегом, Россия», «Ухарь-купец», «Шумел, горел пожар московский». Сохранился ряд грамзаписей, сделанных в России (около 40) и Франции. Творчество Плевицкой оказало влияние на некоторых советских эстрадных исполнителей, среди которых - Л.А. Русланова.
На родине певицы - в селе Винниково с 2002 года проводятся Всероссийских фестиваль и конкурс исполнителей русской народной песни имени Н.В. Плевицкой. О её жизни снят документальный фильм «Н. Плевицкая. Красно-белая история» (2009 год).
Сочинения:
Дежкин карагод. Берлин, 1925. М., 2011;
Мой путь с песней. Париж, 1930. М., 2000.