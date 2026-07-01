ПЛЕВЕ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОН

ПЛЕВЕ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОН - российский государственный деятель, тайный советник.

Дво­ря­нин. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1867 год). То­ва­рищ про­ку­ро­ра Туль­ско­го ок­руж­но­го су­да (1870-1873 годы), про­ку­рор Во­ло­год­ско­го ок­руж­но­го су­да (1874-1876 годы), то­ва­рищ про­ку­ро­ра Вар­шав­ской су­деб­ной па­ла­ты (1876- 1879), про­ку­рор Санкт-Пе­терб. су­деб­ной па­ла­ты (1879-1881 годы). В апреле 1881 года, вско­ре по­сле убий­ст­ва императора Алек­сан­д­ра II, на­зна­чен ди­рек­то­ром Де­пар­та­мен­та по­ли­ции МВД. Се­на­тор (1884-1904 годы). То­ва­рищ министр внутренних дел (1885-1894 годы), не­од­но­крат­но вре­мен­но управ­лял МВД. Председатель ко­мис­сий и со­ве­ща­ний: для пе­ре­смот­ра Ус­та­ва о фаб­рич­ной и за­во­дской промышленности (1884 год), по по­во­ду па­де­ния цен на сельскохозяйственные про­из­ве­де­ния (1888 год), по со­став­ле­нию пред­по­ло­же­ний об из­ме­не­нии Го­ро­до­во­го по­ло­же­ния (1891 год) , для пе­ре­смот­ра Ус­та­ва о народном про­до­воль­ст­вии (1893 год) и других. Государственный сек­ре­тарь (1894-1902 годы). Про­вёл ре­ор­га­ни­за­цию Го­су­дар­ст­вен­ной кан­це­ля­рии и Департамента за­ко­нов Государственного со­ве­та. Ми­нистр статс-сек­ре­тарь Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Фин­лянд­ско­го (1899-1904 годы). Од­но­вре­мен­но ми­нистр внутренних дел и шеф жан­дар­мов (1902-1904 годы).

Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке «По­ло­же­ния о ме­рах к ох­ра­не­нию государственного по­ряд­ка и об­щественного спо­кой­ст­вия» от 14 (26) августа 1881 года, ко­то­рое вплоть до 1917 года по­зво­ля­ло пра­ви­тель­ст­ву на­де­лять мест­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию до­пол­нительными пол­но­мо­чия­ми для борь­бы с ре­во­люционным дви­же­ни­ем и бес­по­ряд­ка­ми. Ввёл но­вую ме­то­ди­ку ро­зы­ск­ной ра­бо­ты, в ос­но­ве ко­то­рой ле­жа­ла вер­бов­ка аген­тов в ре­во­люционной сре­де или вне­дре­ние в неё по­ли­цей­ских аген­тов. Осо­бое зна­че­ние при­да­вал под­бо­ру аген­тов «на­руж­но­го на­блю­де­ния». Сис­те­ма по­ли­цей­ских ме­ро­прия­тий Плеве к вес­не 1883 года обес­пе­чи­ла раз­гром пар­тии «На­род­ная во­ля» и сни­зи­ла на­кал ан­ти­пра­ви­тельственных вы­сту­п­ле­ний. В 1902 году про­вёл ре­фо­рму по­ли­тической по­ли­ции, в круп­ных го­ро­дах (Виль­не, Кие­ве, Одес­се, Харь­ко­ве и других) к февралю 1903 года уч­ре­дил 14 ро­зы­ск­ных от­де­ле­ний (в 1903 году пе­ре­име­но­ва­ны в ох­ран­ные от­де­ле­ния). Жё­ст­ко про­ти­во­дей­ст­во­вал ан­ти­пра­ви­тельственным вы­сту­п­ле­ни­ям (по­дав­ле­ние кре­сть­ян­ских вол­не­ний в Пол­тав­ской и Харь­ков­ской гу­бер­ни­ях в 1902 году, рас­стрел де­мон­ст­ра­ции ра­бо­чих в Зла­то­ус­те в 1903 году и так далее). При его под­держ­ке С.В. Зу­ба­тов пы­тал­ся по­ста­вить под государственный кон­троль ра­бо­чее дви­же­ние (сис­те­ма «по­ли­цей­ско­го со­циа­лиз­ма» ). Плеве счи­тал не­до­пус­ти­мы­ми ус­туп­ки об­щественному дви­же­нию, в ча­ст­но­сти зем­ско­му дви­же­нию. Пре­се­кал по­пыт­ки земств вы­сту­пать с по­ли­тическими за­яв­ле­ния­ми, был ка­те­го­рическим про­тив­ни­ком про­ве­де­ния об­ще­зем­ских съез­дов, ви­дя в них фор­му объ­е­ди­не­ния ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции. В 1904 году Плеве осу­ще­ст­вил ре­ор­га­ни­за­цию МВД: для кон­тро­ля над зем­ст­ва­ми и городскими об­щественными управ­ле­ния­ми вза­мен Хо­зяйственного департамента уч­ре­ж­де­но Главное управ­ле­ние по де­лам ме­ст­но­го хо­зяй­ст­ва, а так­же соз­дан Со­вет по де­лам ме­ст­но­го хо­зяй­ст­ва с уча­сти­ем гу­бер­на­то­ров и на­зна­чае­мых ми­ни­ст­ром пред­ста­ви­те­лей ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния.

При­ори­тет­ным на­прав­ле­ни­ем внутренней по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва счи­тал ре­ше­ние аг­рар­но­го во­про­са. Вы­дви­нул про­грам­му государственной под­держ­ки про­из­во­ди­те­лей хле­ба, ко­то­рая вклю­ча­ла соз­да­ние се­ти эле­ва­то­ров (уст­раи­ва­лись зем­ст­ва­ми, ка­зён­ны­ми и ча­ст­ны­ми же­лез­ны­ми до­ро­га­ми; первой от­крыт в 1888 году, свыше 250 эле­ва­то­ров к началу XX века), вве­де­ние государственного кон­тро­ля над железнодорожными та­ри­фа­ми (Временное по­ло­же­ние о железнодорожных та­ри­фах и об уч­ре­ж­де­ни­ях по та­риф­ным де­лам 1889 года). Со­дей­ст­во­вал про­ве­де­нию мер по под­держ­ке об­щин­но­го зем­ле­вла­де­ния (за­кон 1893 года о не­от­чу­ж­дае­мо­сти кре­сть­ян­ских на­дель­ных зе­мель). В 1902 году ак­ти­ви­зи­ро­вал ра­бо­ту Ре­дак­ци­он­ной ко­мис­сии по пе­ре­смот­ру за­ко­но­по­ло­же­ний о кре­сть­я­нах при МВД, ко­то­рую пре­вра­тил в центр под­го­тов­ки аг­рар­ной ре­фор­мы, аль­тер­на­тив­ный Осо­бо­му со­ве­ща­нию о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти (его воз­глав­лял оп­по­нент Плеве - С.Ю. Вит­те). При­влёк к об­су­ж­де­нию ре­фор­мы ме­ст­ную об­ще­ст­вен­ность (гу­берн­ские со­ве­ща­ния по пе­ре­смот­ру за­ко­но­да­тель­ст­ва о кре­сть­я­нах). Для ук­ре­п­ле­ния об­щи­ны Плеве и его со­труд­ни­ки (Вл.И. Гур­ко, А.И. Лы­ко­шин) при­зна­ли не­об­хо­ди­мым об­лег­чить вы­ход из об­щи­ны бед­ней­шим кре­сть­я­нам (при ус­ло­вии их от­ка­за от прав на свои на­де­лы, ко­то­рые ос­та­ва­лись бы в фон­де об­щин­ной зем­ли) и наи­бо­лее за­жи­точ­ным об­щин­ни­кам с их по­сле­дую­щим пе­ре­хо­дом к ху­тор­ско­му и от­руб­но­му зем­ле­вла­де­нию. Плеве счи­тал по­зе­мель­ные спо­ры при­чи­ной мн. аг­рар­ных бес­по­ряд­ков и при­да­вал важ­ное зна­че­ние раз­ра­бот­ке пра­вил об от­гра­ни­че­нии кре­сть­ян­ских на­де­лов от других форм зем­ле­вла­де­ния, а так­же о раз­вер­ста­нии че­рес­по­лос­ных уго­дий и раз­де­ле об­щих с по­ме­щи­ка­ми лу­гов и вы­го­нов.

Пер­вым пред­ло­жил ис­поль­зо­вать пе­ре­се­лен­че­ст­во в ка­че­ст­ве спо­со­ба ре­ше­ния аг­рар­но­го во­про­са (один из ав­то­ров за­ко­на о пе­ре­се­ле­нии 1889 года). Ини­циа­тор под­го­тов­ки Временных пра­вил о пе­ре­се­ле­нии 1904 года, ко­то­рые ус­та­но­ви­ли сис­те­му льгот и по­ощ­ре­ний для кре­сть­ян, пе­ре­се­ляв­ших­ся в ме­ст­но­сти, «за­се­ле­ние ко­их вы­зы­ва­ет­ся ви­да­ми пра­ви­тель­ст­ва», а так­же впер­вые раз­ре­ши­ли са­мо­воль­ные пе­ре­се­ле­ния.

Ак­тив­ный уча­ст­ник Осо­бо­го со­ве­ща­ния по де­лам дво­рян­ско­го со­сло­вия (1897-1901 годы). Вы­сту­пал за со­слов­ную кон­со­ли­да­цию дво­рян­ст­ва, а так­же про­ти­во­дей­ст­во­вал про­ек­там воз­мож­но­го по­пол­не­ния его ря­дов вы­ход­ца­ми из др. со­ци­аль­ных сло­ёв, не свя­зан­ны­ми с зем­ле­вла­де­ни­ем - ос­но­вой дво­рян­ско­го со­сло­вия. Вы­ска­зы­вал­ся за по­мощь сред­не­по­ме­ст­но­му дво­рян­ст­ву, ко­то­рое счи­тал гл. опо­рой гос. вла­сти в де­рев­не.

Со­дей­ст­во­вал кур­су финляндского генерал-гу­бер­на­то­ра Н.И. Боб­ри­ко­ва на ин­те­гра­цию Великого княжества Фин­лянд­ско­го в еди­ное им­пер­ское ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-пра­во­вое про­стран­ст­во (ог­ра­ни­че­ние прав Сей­ма, вве­де­ние русского язяка в де­ло­про­из­вод­ст­во, при­вле­че­ние рус­ских к за­ме­ще­нию ру­ко­во- дя­щих по­стов и так далее). В кня­жест­ве этот курс был рас­це­нён как по­ли­ти­ка ру­си­фи­ка­ции. Уча­ст­во­вал в дис­кус­си­ях о российской внеш­ней по­ли­ти­ке на Даль­нем Вос­то­ке на­ка­ну­не Русско-японской вой­ны 1904-1905 годов. Ак­тив­но под­дер­жи­вал соз­да­ние Даль­не­восточ­но­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1903 год) как про­ти­во­вес воз­рас­тав­ше­му влия­нию в ре­гио­не Минестерства фи­нан­сов и лич­но С.Ю. Вит­те, от­стаи­вал идею соз­да­ния выс­ше­го ор­га­на по де­лам Даль­не­го Вос­то­ка. Сто­рон­ник вой­ны с Япо­ни­ей. Вы­сту­пал за уси­ле­ние влия­ния Русской пра­во­слав­ной цер­к­ви в об­ще­ст­ве, по­кро­ви­тель­ст­во­вал раз­ви­тию кон­сер­ва­тив­но-мо­нар­хической мыс­ли. По­ло­жи­тель­но от­но­сил­ся к эмиг­ра­ции ев­ре­ев в Па­ле­сти­ну как к спо­со­бу их от­вле­че­ния от уча­стия в российских ре­во­люционных дви­же­нии. По ини­циа­ти­ве Плеве в 1903 году ев­ре­ям, с 1882 года не имев­шим пра­ва се­лить­ся в сель­ской ме­ст­но­сти, бы­ло раз­ре­ше­но про­жи­вать в 101 се­ле­нии в пре­де­лах чер­ты осед­ло­сти, ко­то­рые фак­ти­че­ски ста­ли мес­теч­ка­ми. Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тические кру­ги ста­ви­ли в ви­ну Плеве без­дейст­вие ад­ми­ни­стра­ции во вре­мя ки­ши­нёв­ско­го (1903 год) и других еврейских по­гро­мов.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1891 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1902 год) и другими наградами.

Убит в ре­зуль­та­те тер­ро­ри­стического ак­та, со­вер­шён­но­го чле­ном Бое­вой ор­га­ни­за­ции пар­тии эсе­ров Е.С. Со­зо­но­вым.

Сочинения:

Со­вре­мен­ное по­ло­же­ние пе­ре­се­лен­че­ско­го де­ла в Рос­сии: ис­то­ри­че­ский очерк. [СПб., 1903];

A Defense of Russia’s policy in Finland // American Monthly Review of Reviews. 1903. № 3.

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