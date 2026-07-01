ПЛЕВЕ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОН
ПЛЕВЕ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОН - российский государственный деятель, тайный советник.
Дворянин. Окончил юридический факультет Московского университета (1867 год). Товарищ прокурора Тульского окружного суда (1870-1873 годы), прокурор Вологодского окружного суда (1874-1876 годы), товарищ прокурора Варшавской судебной палаты (1876- 1879), прокурор Санкт-Петерб. судебной палаты (1879-1881 годы). В апреле 1881 года, вскоре после убийства императора Александра II, назначен директором Департамента полиции МВД. Сенатор (1884-1904 годы). Товарищ министр внутренних дел (1885-1894 годы), неоднократно временно управлял МВД. Председатель комиссий и совещаний: для пересмотра Устава о фабричной и заводской промышленности (1884 год), по поводу падения цен на сельскохозяйственные произведения (1888 год), по составлению предположений об изменении Городового положения (1891 год), для пересмотра Устава о народном продовольствии (1893 год) и других. Государственный секретарь (1894-1902 годы). Провёл реорганизацию Государственной канцелярии и Департамента законов Государственного совета. Министр статс-секретарь Великого княжества Финляндского (1899-1904 годы). Одновременно министр внутренних дел и шеф жандармов (1902-1904 годы).
Участвовал в разработке «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 (26) августа 1881 года, которое вплоть до 1917 года позволяло правительству наделять местную администрацию дополнительными полномочиями для борьбы с революционным движением и беспорядками. Ввёл новую методику розыскной работы, в основе которой лежала вербовка агентов в революционной среде или внедрение в неё полицейских агентов. Особое значение придавал подбору агентов «наружного наблюдения». Система полицейских мероприятий Плеве к весне 1883 года обеспечила разгром партии «Народная воля» и снизила накал антиправительственных выступлений. В 1902 году провёл реформу политической полиции, в крупных городах (Вильне, Киеве, Одессе, Харькове и других) к февралю 1903 года учредил 14 розыскных отделений (в 1903 году переименованы в охранные отделения). Жёстко противодействовал антиправительственным выступлениям (подавление крестьянских волнений в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 году, расстрел демонстрации рабочих в Златоусте в 1903 году и так далее). При его поддержке С.В. Зубатов пытался поставить под государственный контроль рабочее движение (система «полицейского социализма»). Плеве считал недопустимыми уступки общественному движению, в частности земскому движению. Пресекал попытки земств выступать с политическими заявлениями, был категорическим противником проведения общеземских съездов, видя в них форму объединения либеральной оппозиции. В 1904 году Плеве осуществил реорганизацию МВД: для контроля над земствами и городскими общественными управлениями взамен Хозяйственного департамента учреждено Главное управление по делам местного хозяйства, а также создан Совет по делам местного хозяйства с участием губернаторов и назначаемых министром представителей органов местного самоуправления.
Приоритетным направлением внутренней политики правительства считал решение аграрного вопроса. Выдвинул программу государственной поддержки производителей хлеба, которая включала создание сети элеваторов (устраивались земствами, казёнными и частными железными дорогами; первой открыт в 1888 году, свыше 250 элеваторов к началу XX века), введение государственного контроля над железнодорожными тарифами (Временное положение о железнодорожных тарифах и об учреждениях по тарифным делам 1889 года). Содействовал проведению мер по поддержке общинного землевладения (закон 1893 года о неотчуждаемости крестьянских надельных земель). В 1902 году активизировал работу Редакционной комиссии по пересмотру законоположений о крестьянах при МВД, которую превратил в центр подготовки аграрной реформы, альтернативный Особому совещанию о нуждах сельскохозяйственной промышленности (его возглавлял оппонент Плеве - С.Ю. Витте). Привлёк к обсуждению реформы местную общественность (губернские совещания по пересмотру законодательства о крестьянах). Для укрепления общины Плеве и его сотрудники (Вл.И. Гурко, А.И. Лыкошин) признали необходимым облегчить выход из общины беднейшим крестьянам (при условии их отказа от прав на свои наделы, которые оставались бы в фонде общинной земли) и наиболее зажиточным общинникам с их последующим переходом к хуторскому и отрубному землевладению. Плеве считал поземельные споры причиной мн. аграрных беспорядков и придавал важное значение разработке правил об отграничении крестьянских наделов от других форм землевладения, а также о разверстании чересполосных угодий и разделе общих с помещиками лугов и выгонов.
Первым предложил использовать переселенчество в качестве способа решения аграрного вопроса (один из авторов закона о переселении 1889 года). Инициатор подготовки Временных правил о переселении 1904 года, которые установили систему льгот и поощрений для крестьян, переселявшихся в местности, «заселение коих вызывается видами правительства», а также впервые разрешили самовольные переселения.
Активный участник Особого совещания по делам дворянского сословия (1897-1901 годы). Выступал за сословную консолидацию дворянства, а также противодействовал проектам возможного пополнения его рядов выходцами из др. социальных слоёв, не связанными с землевладением - основой дворянского сословия. Высказывался за помощь среднепоместному дворянству, которое считал гл. опорой гос. власти в деревне.
Содействовал курсу финляндского генерал-губернатора Н.И. Бобрикова на интеграцию Великого княжества Финляндского в единое имперское административно-правовое пространство (ограничение прав Сейма, введение русского язяка в делопроизводство, привлечение русских к замещению руково- дящих постов и так далее). В княжестве этот курс был расценён как политика русификации. Участвовал в дискуссиях о российской внешней политике на Дальнем Востоке накануне Русско-японской войны 1904-1905 годов. Активно поддерживал создание Дальневосточного наместничества (1903 год) как противовес возраставшему влиянию в регионе Минестерства финансов и лично С.Ю. Витте, отстаивал идею создания высшего органа по делам Дальнего Востока. Сторонник войны с Японией. Выступал за усиление влияния Русской православной церкви в обществе, покровительствовал развитию консервативно-монархической мысли. Положительно относился к эмиграции евреев в Палестину как к способу их отвлечения от участия в российских революционных движении. По инициативе Плеве в 1903 году евреям, с 1882 года не имевшим права селиться в сельской местности, было разрешено проживать в 101 селении в пределах черты оседлости, которые фактически стали местечками. Либерально-демократические круги ставили в вину Плеве бездействие администрации во время кишинёвского (1903 год) и других еврейских погромов.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1891 год; алмазными знаками к нему - 1902 год) и другими наградами.
Убит в результате террористического акта, совершённого членом Боевой организации партии эсеров Е.С. Созоновым.
Сочинения:
Современное положение переселенческого дела в России: исторический очерк. [СПб., 1903];
A Defense of Russia’s policy in Finland // American Monthly Review of Reviews. 1903. № 3.