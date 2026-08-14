Плеве́н Рене Жан

Плеве́н ( фр. Pleven), Рене Жан (15.04.1901, Ренн, Бретань — 13.01.1993, Париж) — французский государственный и политический деятель. Из семьи офицера-­республиканца. Получил образование на юридическом факультете Реннского университета и в Свободной школе политических наук в Париже. Во время службы в армии познакомился с маршалом Ф. Петеном и тогда еще капитаном Ш. де Голлем . С середины 1920‑х работал в парижском филиале американского банка, затем в международной телефонной компании. Во время Гражданской вой­ны в Испании выступал за оказание прямой военной помощи республиканскому правительству, решительно осудил Мюнхенские соглашения 1938 . В 1940 присоединился к «Свободной Франции» генерала де Голля, входил в руководящий состав Французского комитета национального освобождения (ФКНО) и Временного правительства. С 1945 до 1969 неоднократно избирался в нижнюю палату парламента. Симпатизировал христианским демократам, но поначалу присоединился к фракции Демократического и социалистического союза Сопротивления (ЮДСР) во главе с Ф . Миттераном . Впоследствии принадлежал к различным центристским группировкам. В годы Четвертой республики занимал посты премьер-­министра (июль 1950 — февраль 1951; август 1951 — январь 1952), министра обороны (1952–1954) и иностранных дел (1958). В октябре 1950 выступил с инициативой создания под эгидой НАТО «европейской армии» («план П.»). Этот план позднее был конкретизирован в проекте Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), но не был реализован, после отклонения его французским парламентом. В 1958 П. поддержал возвращение де Голля к власти и учреждение во Франции Пятой республики, а в 1969 энергично поддержал кандидатуру Ж. Помпиду на досрочных президентских выборах. Министр юстиции в 1969–1973. С 1958 по 1969 неоднократно избирался в Европейский парламент. Политическая карьера П. завершилась в 1973 после поражения на очередных выборах в Национальное собрание от кандидата-­социалиста.

Соч .: Avenir de la Bretagne. Paris, 1961.

Лит .: Bougeard C. René Pleven: un Français libre en politique. Rennes, 1994. П. П. Черкасов.