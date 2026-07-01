ПЛЕТНЁВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЛЕТНЁВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА - российский археолог и историк.
Окончила МГУ (1949 год). После аспирантуры и защиты диссертации (учителя - Б.А. Рыбаков, М.И. Артамонов) работала (с 1952 года) в институте Археологии (в 1972-1974 годах - заведующий сектором археологических сводов; в 1974-1991 годах - заведующий сектором, затем отделом славяно-русской археологии; в 1993-2002 года - заведующий группой средневековой археологии евразийских степей). Профессор (1982 год). В 1988-1994 годах - главный редактор журнала «Советская археология» (с 1992 года - «Российская археология»).
Участник раскопок ряда древнерусских памятников с 1945 года, один из руководителей раскопок в Саркеле (Белой Веже) в 1950-51, на Таманском городище (Гермонасса - Таматарха - Тмутаракань) в 1952-1955 годах; с 1954 года - руководитель обширных разведок и раскопок в бассейне Дона и Левобережья Днепра, в том числе на Правобережном Цимлянском городище в 1958-1959 годах и Дмитриевском могильнике в 1957-1965 годах, относящихся к салтово-маяцкой культуре; начальник советско-болгаро-венгегской экспедиции (работы в Плиске, на Маяцком археологическом комплексе) в 1975-1982 годах.
Создала фундаментальные комплексные исследования и обобщения по хазарам, булгарам, печенегам, торкам, чёрным клобукам, половцам и другим степным народам, взаимодействию кочевников с соседними культурами, общим вопросам изучения кочевников. Сформулировала положение о салтово-маяцкой культуре как отражении полиэтничной культуры Хазарского каганата. Автор концепции о трёх стадиях перехода кочевых народов Евразии к оседлости. Выступала против искажений истории кочевников, в том числе принижения уровня их культуры или преувеличения их роли в ряде исторических событий.
Её научно-популярная книга «Хазары» (второе издание, 1986 год) переведена на немецкий (в ГДР и Австрии), сербский, японский языки. Редактор и автор ряда текстов в «Истории СССР» (том 1, 1966 год), томах «Степи Евразии в эпоху средневековья» (1981 год) и «Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII века» (2003 год) в фундаментальной серии «Археология СССР» («Археология») и другие.
Государственная премия СССР (1986 год). Создала школу медиевистов-кочевниковедов и кавказоведов; среди её учеников - Г.Е. Афанасьев, В.Е. Флёрова, Х.Х. Биджиев, Л.Б. Гмыря, М.Г. Гаджиев, Л. Ковач (Венгрия).
Сочинения:
От кочевий к городам. М., 1967;
Древности черных клобуков. М., 1973;
Половецкие каменные изваяния. М., 1974;
Кочевники средневековья: Поиски исторических закономерностей. М., 1982;
На славяно-хазарском пограничье: Дмитриевский археологический комплекс. М., 1989;
Половцы. М., 1990;
Саркел и «Шелковый путь». Воронеж, 1996;
Очерки хазарской археологии. М.; Иерусалим, 2000;
Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья. IV-XIII века. Воронеж, 2003;
Древнерусский город в кочевой степи: историко-стратиграфическое исследование. Воронеж, 2006.