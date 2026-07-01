ПЛЕТНЁВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПЛЕТНЁВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА - российский археолог и историк.

Окон­чи­ла МГУ (1949 год). По­сле ас­пи­ран­ту­ры и за­щи­ты дис­сер­та­ции (учи­те­ля - Б.А. Ры­ба­ков , М.И. Ар­та­мо­нов) ра­бо­та­ла (с 1952 года) в институте Ар­хео­ло­гии (в 1972-1974 годах - заведующий сек­то­ром ар­хео­ло­гических сво­дов; в 1974-1991 годах - заведующий сек­то­ром, за­тем от­де­лом сла­вя­но-русской ар­хео­ло­гии ; в 1993-2002 года - заведующий груп­пой средневековой ар­хео­ло­гии ев­ра­зий­ских сте­пей). Профессор (1982 год). В 1988-1994 годах - главный ре­дак­тор журнала «Со­вет­ская ар­хео­ло­гия» (с 1992 года - «Рос­сий­ская ар­хео­ло­гия»).

Уча­ст­ник рас­ко­пок ря­да древнерусских па­мят­ни­ков с 1945 года, один из ру­ко­во­ди­те­лей рас­ко­пок в Сар­ке­ле (Бе­лой Ве­же) в 1950-51, на Та­ман­ском го­ро­ди­ще (Гер­мо­нас­са - Та­ма­тар­ха - Тму­та­ра­кань) в 1952-1955 годах; с 1954 года - ру­ко­во­ди­тель об­шир­ных раз­ве­док и рас­ко­пок в бас­сей­не До­на и Ле­во­бе­ре­жья Днеп­ра, в том числе на Пра­во­бе­реж­ном Цим­лян­ском го­ро­ди­ще в 1958-1959 годах и Дмит­ри­ев­ском мо­гиль­ни­ке в 1957-1965 годах, от­но­ся­щих­ся к сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ре; на­чаль­ник советско-болгаро-венгегской экс­пе­ди­ции (ра­бо­ты в Пли­ске, на Ма­яц­ком ар­хео­ло­ги­че­ском ком­плек­се ) в 1975-1982 годах.

Соз­да­ла фун­даментальные ком­плекс­ные ис­сле­до­ва­ния и обоб­ще­ния по ха­за­рам, бул­га­рам, пе­че­не­гам, тор­кам, чёр­ным кло­бу­кам, по­лов­цам и другим степ­ным на­ро­дам, взаи­мо­дей­ст­вию ко­чев­ни­ков с со­сед­ни­ми куль­ту­ра­ми, об­щим во­про­сам изу­че­ния ко­чев­ни­ков. Сфор­му­ли­ро­ва­ла по­ло­же­ние о сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ре как от­ра­же­нии по­ли­эт­нич­ной куль­ту­ры Ха­зар­ско­го ка­га­на­та. Ав­тор кон­цеп­ции о трёх ста­ди­ях пе­ре­хо­да ко­че­вых на­ро­дов Ев­ра­зии к осед­ло­сти. Вы­сту­па­ла про­тив ис­ка­же­ний ис­то­рии ко­чев­ни­ков, в том числе при­ни­же­ния уров­ня их куль­ту­ры или пре­уве­ли­че­ния их ро­ли в ря­де ис­то­рических со­бы­тий.

Её на­уч­но-по­пу­ляр­ная книга «Ха­за­ры» (второе издание, 1986 год) пе­ре­ве­де­на на немецкий (в ГДР и Ав­ст­рии), сербский, японский язы­ки. Ре­дак­тор и ав­тор ря­да тек­стов в «Ис­то­рии СССР» (том 1, 1966 год), то­мах «Сте­пи Ев­ра­зии в эпо­ху сред­не­ве­ко­вья» (1981 год) и «Крым, Се­ве­ро-Вос­точ­ное При­чер­но­мо­рье и За­кав­ка­зье в эпо­ху сред­не­ве­ковья. IV-XIII ве­ка» (2003 год) в фун­даментальной се­рии «Ар­хео­ло­гия СССР» («Ар­хео­ло­гия») и другие.

Государственная премия СССР (1986 год). Соз­да­ла шко­лу ме­дие­ви­стов-ко­чев­ни­ко­ве­дов и кав­ка­зо­ве­дов; сре­ди её уче­ни­ков - Г.Е. Афа­нась­ев, В.Е. Флё­ро­ва, Х.Х. Бид­жи­ев, Л.Б. Гмы­ря, М.Г. Гад­жи­ев, Л. Ко­вач (Венг­рия).

Сочинения:

От ко­че­вий к го­ро­дам. М., 1967;

Древ­но­сти чер­ных кло­бу­ков. М., 1973;

По­ло­вец­кие ка­мен­ные из­вая­ния. М., 1974;

Ко­чев­ни­ки сред­не­ве­ко­вья: По­ис­ки ис­то­ри­че­ских за­ко­но­мер­но­стей. М., 1982;

На сла­вя­но-ха­зар­ском по­гра­ни­чье: Дмит­ри­ев­ский ар­хео­ло­ги­че­ский ком­плекс. М., 1989;

По­лов­цы. М., 1990;

Сар­кел и «Шел­ко­вый путь». Во­ро­неж, 1996;

Очер­ки ха­зар­ской ар­хео­ло­гии. М.; Ие­ру­са­лим, 2000;

Ко­чев­ни­ки юж­но­рус­ских сте­пей в эпо­ху сред­не­ве­ко­вья. IV-XIII ве­ка. Во­ро­неж, 2003;

Древ­не­рус­ский го­род в ко­че­вой сте­пи: ис­то­ри­ко-стра­ти­гра­фи­че­ское ис­сле­до­ва­ние. Во­ро­неж, 2006.

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