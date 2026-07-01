ПЛЕТНЁВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПЛЕТНЁВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский пиа­нист, ди­ри­жёр, ком­по­зи­тор, народный артист РСФСР (1989 год).

Один из круп­ней­ших современных му­зы­кан­тов. Окон­чил Центральную музыкальную шко­лу в Мо­ск­ве (1974 год, класс Е.М. Ти­ма­ки­на), Московскую консерваторию (1979 год, учил­ся у Я.В. Флие­ра, Л.Н. Вла­сен­ко) и ас­пи­ран­ту­ру при ней (1981 год, под руководством Вла­сен­ко).

Первая премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са им. П.И. Чай­ков­ско­го (1978 год). Солист Московской фи­лар­мо­нии (с 1978 год), Гос­кон­цер­та (с 1981 год). С 1981 года га­ст­ро­ли­ро­вал как пиа­нист (в 2000 году впер­вые иг­рал в Кар­неги-хол­ле), вы­сту­пал с ве­ду­щи­ми ор­ке­ст­ра­ми Рос­сии, Ев­ро­пы, США. В 2007 году зая­вил о за­вер­ше­нии карь­е­ры пиа­ни­ста.

Искусство Плетнёва-пиа­ни­ста от­ме­че­но па­ра­док­саль­ным со­че­та­ни­ем фи­лософской уг­луб­лён­но­сти и де­ко­ра­тив­но­сти, ин­тел­лек­туа­лиз­ма и им­про­виза­ци­он­но­сти.

В 1980 году де­бюти­ро­вал как ди­ри­жёр. В 1990 году соз­дал и воз­гла­вил Рос­сий­ский на­цио­наль­ный ор­кестр, ко­то­рый под его ру­ко­во­дством при­об­рёл ре­пу­та­цию од­но­го из луч­ших ор­ке­ст­ров ми­ра.

Об­шир­ный ре­пер­ту­ар Плетнёва ох­ва­ты­ва­ет му­зы­ку от эпо­хи ба­рок­ко до XXI века, он все­мир­но при­знан­ный ин­тер­пре­та­тор му­зы­ки П.И. Чай­ков­ско­го (за­пи­сал все фортепианные кон­цер­ты, сим­фо­нии, ба­ле­ты, ряд цик­лов и сбор­ни­ков фпортепианных пьес); зна­чительное ме­сто в про­грам­мах за­ни­ма­ют со­чи­не­ния С.И. Та­нее­ва, С.В. Рах­ма­ни­но­ва и других русских ком­по­зи­то­ров. Вы­сту­па­ет как опер­ный ди­ри­жёр (кон­церт­ные ис­пол­не­ния русских и ев­ропейских опер, по­ста­нов­ка «Пи­ко­вой да­мы» Чай­ков­ско­го в моск. Боль­шом те­ат­ре, 2007).

В 1981-1990 годах пре­по­да­вал фортепиано в Московской консерватории. Ав­тор со­чи­не­ний для фортепиано, сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, ка­мер­но­го ан­самб­ля; по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли фортепианные сюи­ты из ба­ле­тов П.И. Чай­ков­ского («Спя­щая кра­са­ви­ца», «Щел­кун­чик»), С.С. Про­кофь­е­ва («Зо­луш­ка»), Р.К. Щед­ри­на («Ан­на Ка­ре­ни­на»).

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