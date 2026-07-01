ПЛЕТНЁВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПЛЕТНЁВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский пианист, дирижёр, композитор, народный артист РСФСР (1989 год).
Один из крупнейших современных музыкантов. Окончил Центральную музыкальную школу в Москве (1974 год, класс Е.М. Тимакина), Московскую консерваторию (1979 год, учился у Я.В. Флиера, Л.Н. Власенко) и аспирантуру при ней (1981 год, под руководством Власенко).
Первая премия Международного конкурса им. П.И. Чайковского (1978 год). Солист Московской филармонии (с 1978 год), Госконцерта (с 1981 год). С 1981 года гастролировал как пианист (в 2000 году впервые играл в Карнеги-холле), выступал с ведущими оркестрами России, Европы, США. В 2007 году заявил о завершении карьеры пианиста.
Искусство Плетнёва-пианиста отмечено парадоксальным сочетанием философской углублённости и декоративности, интеллектуализма и импровизационности.
В 1980 году дебютировал как дирижёр. В 1990 году создал и возглавил Российский национальный оркестр, который под его руководством приобрёл репутацию одного из лучших оркестров мира.
Обширный репертуар Плетнёва охватывает музыку от эпохи барокко до XXI века, он всемирно признанный интерпретатор музыки П.И. Чайковского (записал все фортепианные концерты, симфонии, балеты, ряд циклов и сборников фпортепианных пьес); значительное место в программах занимают сочинения С.И. Танеева, С.В. Рахманинова и других русских композиторов. Выступает как оперный дирижёр (концертные исполнения русских и европейских опер, постановка «Пиковой дамы» Чайковского в моск. Большом театре, 2007).
В 1981-1990 годах преподавал фортепиано в Московской консерватории. Автор сочинений для фортепиано, симфонического оркестра, камерного ансамбля; популярность приобрели фортепианные сюиты из балетов П.И. Чайковского («Спящая красавица», «Щелкунчик»), С.С. Прокофьева («Золушка»), Р.К. Щедрина («Анна Каренина»).