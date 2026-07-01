ПЛЕСКЕ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ
ПЛЕСКЕ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник, брат Ф.Э. Плеске.
Дворянин. Окончил Александровский лицей в Санкт-Петербурге (1872 год). Затем на службе в Министерстве финансов, вице-директор Департамента окладных сборов (1888-1889 год); вице-директор (с 1889 года), директор (1892-1894 годы) Особенной канцелярии по кредитной части, одновременно управляющий делами Комитета финансов (1892-1894 годы).
Специалист в области налогообложения. Составил «Справочную книгу для податных инспекторов, казённых палат и казначейств» (1885 год).
В 1891 году командирован в Париж в связи с реализацией российских «золотых» займов. Управляющий Государственным банком Росийской империи (1894-1903 годы). Один из ближайших сотрудников министр финансов С.Ю. Витте. Активно участвовал в реформе Государствнного банка (разработка и внедрение Устава банка 1894 года, передача банку эмиссионного права в ходе денежной реформы 1895-1897 годов, расширение кредитования промышленности и сельского хозяйства), а также в мероприятиях Министерства финансов периода экономического кризиса рубежа XIX-XX веков (интервенционные синдикаты для поддержания котировок российских ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже 1899-1900 годов; санация банковско-промышленной группы Л.С. Полякова в 1901-1903 годах и так далее). Управляющий Министерством финансов (1903-1904 годы), на этом посту продолжал испытывать сильное влияние со стороны Витте. Член Государственного совета (1904 год).
Имя Плеске носила премия Государственного банка (капитал составлен служащими банка), выдававшаяся за лучшие сочинения по финансовым вопросам. Пианист, уполномоченный дирекции Московского отделения ИРМО в Главной дирекции общества.