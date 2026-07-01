ПЛЕСКЕ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ

ПЛЕСКЕ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник, брат Ф.Э. Плеске.

Дво­ря­нин. Окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1872 год). Затем на служ­бе в Министерстве фи­нан­сов, ви­це-ди­рек­тор Департамента ок­лад­ных сбо­ров (1888-1889 год); ви­це-ди­рек­тор (с 1889 года), ди­рек­тор (1892-1894 годы) Осо­бен­ной кан­це­ля­рии по кре­дит­ной час­ти, од­но­вре­мен­но управ­ляю­щий де­ла­ми Комитета фи­нан­сов (1892-1894 годы).

Спе­циа­лист в об­лас­ти на­лого­об­ло­же­ния. Со­ста­вил «Спра­воч­ную кни­гу для по­дат­ных ин­спек­то­ров, ка­зён­ных па­лат и ка­зна­чейств» (1885 год).

В 1891 году ко­ман­ди­ро­ван в Па­риж в свя­зи с реа­ли­за­ци­ей российских «зо­ло­тых» зай­мов. Управ­ляю­щий Государственным бан­ком Росийской им­пе­рии (1894-1903 годы). Один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков министр фи­нан­сов С.Ю. Вит­те . Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ре­фор­ме Государствнного бан­ка (раз­ра­бот­ка и вне­дре­ние Ус­та­ва бан­ка 1894 года, пе­ре­да­ча бан­ку эмис­си­он­но­го пра­ва в хо­де де­неж­ной ре­фор­мы 1895-1897 годов, рас­ши­ре­ние кре­ди­то­ва­ния промышленности и сельского хозяйства), а так­же в ме­ро­прия­ти­ях Министерства фи­нан­сов пе­рио­да эко­но­мического кри­зи­са ру­бе­жа XIX-XX веков (ин­тер­вен­ци­он­ные син­ди­ка­ты для под­дер­жа­ния ко­ти­ро­вок российских цен­ных бу­маг на Санкт-Пе­тербургской бир­же 1899-1900 годов; са­на­ция бан­ков­ско-про­мыш­лен­ной груп­пы Л.С. По­ля­ко­ва в 1901-1903 годах и так далее). Управ­ляю­щий Министерством фи­нан­сов (1903-1904 годы), на этом по­сту про­дол­жал ис­пы­ты­вать силь­ное влия­ние со сто­ро­ны Вит­те. Член Государственного со­ве­та (1904 год).

Имя Плеске но­си­ла пре­мия Государственного бан­ка (ка­пи­тал со­став­лен слу­жа­щи­ми бан­ка), вы­да­вав­шая­ся за луч­шие со­чи­не­ния по фи­нан­со­вым во­про­сам. Пиа­нист, упол­но­мо­чен­ный ди­рек­ции Московского от­де­ле­ния ИРМО в Главной ди­рек­ции об­ще­ст­ва.

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