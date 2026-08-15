ПЛЕШКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Родился 27.09.1946, г. Ленинград. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета в 1968 г. и аспирантуру Ленинградского Отделения Института истории (ЛОИИ) СССР АН СССР.

1975 — защита кандидатской диссертации «Томас Джефферсон и американская независимость». 1988 — защита докторской диссертации «Внешняя политика США в конце XVIII в.».

С 1974 по настоящее время — Санкт-Петербургский институт истории РАН (бывш ЛОИИ СССР АН СССР); младший научный сотрудник сектора всеобщей истории; 1975—1982 — ученый секретарь сектора всеобщей истории. 12.1984 — старший научный сотрудник; 10.1989 — заведующий отделом; 01.1990 — ведущий научный сотрудник; 05.1992 — и.о. заместителя директора по научной работе; 03.1994 — заместитель директора по научной работе; 06.1999 — директор института;

06.2013 — научный советник отдела всеобщей истории СПбИИ РАН.

1998 - 2007 — профессор кафедры истории России и зарубежных стран Республиканского гуманитарного института СПбГУ.

Доктор исторических наук, научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского Института истории РАН.

Член Совета Российской ассоциации историков-американистов; член Национального комитета российских историков; член экспертного совета по вопросам соотечественников при Комитете внешних связей Санкт-Петербурга.

Учителя : проф. В.К. Фураев, д.и.н. А.А. Фурсенко.

Область интересов : Новая и новейшая история США, история международных отношений.

Сочинения: Внешняя политика США в конце XVIII в. Л., 1984;

Биосправки американских политических и государственных деятелей (без подписи) // Современные Соединенные Штаты: Энциклопедический справочник. М.,1988;

Становление американского государства / Отв. ред. акад. А.А. Фурсенко. СПб., 1992.

Разделы: «Законодательная власть – конгресс США», «Президент США», «Государственный департамент»; История внешней политики и дипломатии США 1775–1877 / Отв. ред. акад. Н.Н. Болховитинов. М., 1994.

Глава 1. Дипломатия Американской революции (совместно с А.А. Фурсенко), глава 2. Внешняя политика федералистов (1789–1801); Словарь американской истории. С колониальных времен до первой мировой войны / Отв. ред. акад. А.А. Фурсенко. СПб., 1997;

Россия в контексте мировой истории: Сб. ст. Чл. ред. кол. СПб., 2002.

Накануне признания. Американцы при дворе Александр а I. Джозеф Ален Смит и Джоел Робертс Пойнсетт // Санкт-Петербург—США. Сборник к 200-летию установления российско-американских дипломатических отношений. СПб., 2009;

Петербург и генерал Моро // Санкт-Петербург—Франция. Наука, культура, политика. СПб., 2010;

Изучение истории США в Санкт-Петербургском Институте истории РАН // Состояние и перспективы изучения истории США в научно-образовательных центрах России: Американский ежегодник 2008/2009. М., 2010;

Александр-Александрович Фурсенко 1927—2008. (В соавт. с Р.Ш.Ганелиным и В.В.Носковым) // Портреты историков: Время и судьбы //Новая и новейшая история. М., 2010;

Две династии. Этолины (Россия) и Селфриджи (США). Из истории российско-американских морских связей // Клио. 2010. № 2 (49);

Kaksi kapteenia. Isä ja poika Ettholén Venäjän keisarikunnan palveluksessa. / Suomi ja Venäjä 1808— 1809. Suomalais-venäläisissä historiantuktijoiden symposiumeissa Moskovassa vuonna 2007 ja Haminassa vuonna 2009 pidetyt esitelmät. // Toim T.Vihavainen ja A.N.Saharov. Helsinki. Hakapaino Oy. 2010;

Два капитана. Два капитана: отец и сын Этолины на службе Российской империи. // Россия и Финляндия в 1808—1809 годах / Под ред. Т.Вихавайнена и Е.Хейсканена. СПб., 2010;

Помощь России в спасении участников американской полярной экспедиции на шхуне «Жаннетта» // Русский север в истории российско-американских отношений. Сборник материалов международной науч. конференции , посвященной 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. Вологда, 2011;