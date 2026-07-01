ПЛЕШКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (младший)

Биография и военная карьера

Происходил из потомственных дворян Орловской губернии. Пошел по стезе своего отца и в 1902 г. окончил Полоцкий кадетский корпус. Затем учился в Николаевском кавалерийском училище (до 1904 г.). Оттуда вышел в звании корнета и начал военную службу в Лейб-гвардии Кирасирском Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полку, находившимся в Гатчине. Участвовал в конных скачках, неоднократно побеждал на соревнованиях в России и Европе. В 1912 г. принимал участие в Олимпийских играх, проходивших в Стокгольме. В соревновании по конкуру в командном первенстве Россия заняла пятое место, помимо М. Плешкова в команде был Дмитрий Павлович Романов, Александр Родзянко и Алексей Селихов. В индивидуальных соревнованиях по конкуру Плешков выступил неудачно и занял лишь 21 место. В полку к этому времени он возглавлял учебную команду. В 1913 г. Плешков стал ординарцем Великого князя Николая Николаевича , а затем был причислен к Государственному коннозаводству. Принимал участие в подготовке спортивных объектов для конных соревнований в Риге, где его и застигло известие о начале войны. Первую мировую войну встретил в составе 5-го эскадрона Лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка, вошедшего в Сводную кавалерийскую дивизию (19 мая 1915 г.). 27 сентября 1915 г. получил орден Святого Владимира IV-й степени. В конце 1915 г. стал командиром 4-го эскадрона 13-го гусарского Нарвского полка, сражавшемся на Юго-Западном фронте. В мае 1916 г. получил чин полковника. В 1917 г. стал командиром стрелкового полка 13-ой кавалерийской дивизии. В марте 1917 г. получил орден святого Станислава II-й степени. Не принял Октябрьской революции , в марте 1918 г. прибыл в Харбин к своему отцу генералу М.М. Плешкову вместе с демобилизованными казаками из Уссурийского казачьего полка и дивизиона, и примкнул к белому движению. В июне 1919 г. получил чин генерал-майора и стал начальником учебной инструкторской офицерской школы, находившейся на о. Русский (школа Нокса). 25 январе 1920 г. на острове вспыхнул мятеж среди солдат, офицеры и М.М. Плешков были арестованы и вывезены во Владивосток, которым к тому времени овладели восставшие. Благодаря японскому военному атташе арестованных спасли и устроили им побег из тюрьмы. Плешков перебрался в Харбин, где в это время находился его отец. В 1921 г. переехал в США, где преподавал верховую езду в школе князя Б.Д. Волконского в Куперстауне (округ Отсего, штат Нью-Йорк), а затем открыл собственную школу в Вестчестере. Входил в объединение лейб-гвардии Кирасирского полка. Похоронен на городском кладбище г. Нью-Йорк.