ПЛЕШКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Биография и военная карьера

Из дворянского рода Витебской губернии. Учился в Михайловской воронежской военной гимназии. После окончания Николаевского кавалерийского училища в 1876 г. в чине корнета начал службу в лейб-гвардии Уральском казачьем батальоне. Учился в Николаевской военной академии. Его военная карьера развивалась стремительно, служил при штабе Виленского военного округа, в 1902 г. произведен в чин генерал-майора. В 1907 г. поставлен командиром 7-й кавалерийской дивизии. С мая 1912 г. во главе 1-го Сибирского армейского корпуса. После начала Первой мировой войны корпус вошел в состав Северо-Западного фронта. Корпус Плешкова неоднократно отличился в боях. За бои под Ригой в 1914 г. получил Георгиевское оружие. В июле 1915 г. его корпуса в битве на Нареве удалось отбить наступление 12-й германской армии. В 1916 г. перед ним во главе Северной ударной группы 2-й армии Западного фронта была поставлена задача прорвать оборону немцев на 25 км участке фронта в направлении Лынтуп в ходе Нарочской наступательной операции. Из-за весенней распутицы за маневрами войск не поспевала артиллерия, к тому же ощущалась нехватка зарядов, это негативно сказывалось на общем ходе наступления. В результате оборонительные позиции немцев так и не были прорваны, но зато усилия русских войск приостановили на несколько недель наступление немцев на Вердены, что спасло французов от поражения. Во многом неудача наступления и большие потери была возложена на Плешкова. Несмотря на это он продолжал командовать корпусом и после событий Февральской революции . В июле 1917 г. его сняли с поста и по болезни зачислили в резерв чинов при штабе Минского военного округа. Не принял Октябрьской революции и отправился на Дальний Восток, где стал во главе русских войск, находившихся в полосе отчуждения КВЖД . Предпринял неудачную попытку вооружённого переворота во Владивостоке. Осенью 1918 г. оставил командование и ушел в отставку, переехав жить в Харбин. Работал в управлении КВЖД и возглавлял комитет помощи русским инвалидам. Играл заметную роль в общественной жизни русских эмигрантов, состоял в ряде организаций. В 1923 г. сформировал отряд из белогвардейцев для службы в китайской армии.