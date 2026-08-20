ПЛЕЩЕЕВЫ
ПЛЕЩЕЕВЫ - русский дворянский род.
Один из самых многочисленных среди старомосковских боярских фамилий. Потомки младшего сына Фёдора Бяконта (? - середина XIV века), черниговского боярина, выехавшего в конце XIII века из Черниговского княжества на службу к московскому князую Даниилу Александровичу (старший сын Фёдора Бяконта - митрополит Алексий). В XIV-XVII веках Плещеевы входили в состав Боярской думы, занимали важнейшие военные и административные должности. В XVIII-XIX веках утратили былые позиции и в основном оказались в составе провинциального уездного дворянства. Владели вотчинами и поместьями на землях центральных уездов Русского государства и на северо-западе страны (Новгород, Бежецкий Верх, Торопец, Великие Луки и другие). В родословных книгах потомки Фёдора Бяконта записаны в главу «Род Плещеевых», однако собственно Плещеев - потомки его пятого сына.
Родоначальник Плещеевых - Александр Фёдорович Бяконтов Плещей (? - не ранее 1375 года), боярин великий князь владимирского Дмитрия Ивановича, воевода в Костроме (1375 год), потерпел поражение от судовой рати новгородских ушкуйников и бежал с поля боя. Известны трое его внуков, ставшие основателями трёх ветвей рода Плещеевых.
Основатель старшей ветви рода Плещеевых - Борис Данилович Плещеев (?- 1420-е годы), боярин великого князя московского Василия I Дмитриевича, занимал одно из первых мест в Боярской думе. Из его сыновей наиболее известны: Михаил Борисович (? - около 1468 года), боярин (не позднее 1445 года) и воевода, один из самых верных сторонников великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного во время Московской усобицы 1425-1453 годов. Между 1427 и 1432 годами держал в кормлении Вышгород (ранее входил в состав Дмитровского княжества). Участник Суздальского сражения 1445 года, очевидно, попал в плен вместе с Василием II. Командовал отрядом, захватившим «изгоном» Московский Кремль 25 декабря 1446 года, а затем провёл крестоцелование москвичей на имя Василия II. В конце 1440-х годов - 1462 году входил в ближний круг советников великого князя московского, к 1462 году занимал одно из первых мест в Боярской думе. Около 1462 года постригся в монахи с именем Мисаил в Троице-Сергиевом монастыре. Не порывал отношений с великокняжеским двором, составил «память» о местах (смотрите Местничество) среди великокняжеских бояр начала XV века, основатель первой линии старшей ветви рода Плещеевых.
Семён Борисович (? - середина XV века), боярин великого князя московского Василия II, основатель второй линии старшей ветви Плещеевых.
Иван Борисович (?-7 июля 1445 года), боярин и дворецкий великого князя московского Василия II, убит вместе со старшим сыном Иваном Фалом в Суздальском сражении 1445 года, основатель третьей линии старшей ветви Плещеевых.
Из первой линии старшей ветви рода Плещеевых известны сыновья М.Б. Плещеева: Андрей Михайлович (1420-е годы - 1491 год), боярин (с 1480 года). Участник Суздальского сражения 1445 года, попал в плен к ордынцам. В начале октября 1446 года прибыл в Москву с донесением об освобождении 1 октября 1446 года в Курмыше из плена русских князей и их служилых людей. Один из ближайших доверенных лиц великого князя московского Ивана III Васильевича. Окольничий (не позднее 1475 года). Осенью 1475 года сопровождал Ивана III в его поездке в Новгород. Во время Стояния на Угре 1480 года был в числе лиц, отправленных по приказу Ивана III вместе с великой княжной Софьей Фоминичной и великокняжеской казной из Москвы на Белоозеро. Зимой 1480/1481 годов вместе с великой княгиней вернулся в Москву. В 1482 году вместе с И.З. Станищевым и младшим братом Петром ездил в посольство в Валахию за невестой великого князя московского Ивана Ивановича Молодого - Еленой Стефановной, доставил её в Москву. Осенью 1485 входил в состав боярской комиссии, оставленной в Москве на время похода великого князя Ивана III на Тверь; Тимофей Михайлович Юрло (? - не ранее 1496 года), окольничий (не позднее 1478/1487 годов), участник Казанско-русской войны 1467-1469 годов, в июне 1469 года попал в плен к казанцам, где находился до 1 сентября 1469 года; Пётр Михайлович (? - около 1517-1518 годов), боярин (не позднее 1487 года), в 1462-1472 годах боярин дмитровского князя Юрия Васильевича, затем великого князя Ивана Ивановича Молодого. Участник присоединения Новгородской республики к Московскому великому княжеству. В сентябре 1478 года по поручению Ивана III ездил с грамотами и устными известиями к московским воеводам в Вятскую землю. В 1482 году входил в состав посольства брата Андрея в Валахию. В 1487 году вёл переговоры с ливонскими послами. Наместник в Новгороде (сентябре 1490 - феврале 1495 годов), Козельске (1499 год). В июне 1497 года воевода передового полка на Русско-ливонских переговорах на реке Нарова под Ивангородом, участник Русско-литовской войны 1500-1503 годов. В 1503 году посол в Польше; Григорий Михайлович Охота (? - не ранее 1520 года), в 1506-1518 годах служил калужскому князю Семёну Ивановичу, в 1519 году - первый воевода войска в Новгороде-Северском, второй воевода в Кашире (1520 год).
Из детей А.М. Плещеева известны: Иван Андреевич Суббота (?- 1495 год), посол в Валахии (1492-1493 годы), убит при осаде города Выборг в ходе Русско-шведской войны 1495-1497 годов; Михаил Андреевич (? - не ранее 1533 года), окольничий (не позднее 1523 года), в 1490 году волостель в Переславль-Залесском уезде, стольник великой княжны Елены Ивановны (1495 год). Первый в истории русский посол в Османской империи при дворе султана Баязида II (1496-1497 годы). Участник Русско-литовских войн 1500-1503 и 1512-1522 годов, отличился в сражении на реке Ведроша (14 июля 1500 года), отправлен с донесением в Москву, где лично сообщил о победе Ивану III (17 июля), участник походов на Смоленск (1513 год), один из трёх главных воевод, руководивших удачным крупномасштабным походом на земли Великого княжества Литовского (ВКЛ) (1518 год). Участник похода против крымского хана Мухаммед-Гирея I (1522 год). Между 1523/1525 годами и началом 1526 года был в опале; Данила (Даниил) Андреевич Басман (? - не позднее 10 октбря 1538 года), родоначальник Басмановых.
Известны сыновья М.А. Плещеева: Фёдор Михайлович (?-1546 год), окольничий (с 1542 года), наместник в Туле (1543 года), первый воевода полка левой руки в Калуге (июль 1544 года); Дмитрий Михайлович (?-1561 год), окольничий (с 1555 года). Второй воевода передового полка по крымским вестям в Коломне (1550 год) и Кашире (с 25 мая 1550 года), второй воевода полка левой руки в Коломне и Казанском походе 1552 года, участник осады и взятия Казани, третий воевода в Казани (1553-1554 годы), третий воевода сторожевого полка в походе против луговых черемисов и арских татар (1554 год), первый воевода сторожевого полка в походе из Белёва на крымские улусы (лето 1555 года), участник битвы при Судбищах. второй воевода сторожевого полка в Кашире (1556 год), в 1557 году служил «на берегу» против крымских татар, второй воевода полка левой руки в Тарусе, первый воевода полка левой руки в Калуге (1558 год), второй воевода в Свияжске (1559-1560 годы).
Из сыновей Д.М. Плещеева известен Иван Дмитриевич Колодка (? - не ранее 1585 года), московский дворянин (1551/1552-1585 годы) участник Ливонской войны 1558-1583 годов, воевода в Полоцке (1564 год). В 1565 году по протекции А.Д. Басманова принят в опричнину. В 1567/1568 годах воевода большого опричного полка в Калуге, первый воевода в Ржеве Володимеровой (1568/1569 годы), первый воевода полка правой руки в службе «на берегу» на реке Ока против крымских татар (апрель - лето 1569 года). В 1569/1570 - 1571/1572 годах в опале, во время которой многие его вотчины были розданы в поместья детям боярским. Третий воевода сторожевого полка в походе на Новгород (весна 1572 года), первый воевода в Орешке (лето 1572 - зима 1573 годов), второй воевода сторожевого полка во время похода и осады Вейсенштейна (ныне Пайде; зима 1572-1573 годов) и полка правой руки в походе на ливонские города (зима 1573 года), первый (лето 1573-1574 годов, 1580-1881 годы), второй (1574 - 1579/1580 годы, 1581-1582 годы) и третий (1581) воевода в городе Юрьев. В 1583 году воевода в Муроме. В феврале 1585 года участвовал в приёме литовского посольства в Кремле. В том же году отставлен от службы и сослан в деревню. Из его сыновей наиболее известен Матвей Иванович Колодкин-Плещеев (? - не ранее 1615 года), стольник (с 1605 года), начал службу жильцом в 1604 году, участник подавления Болотникова восстания 1606-1607 годов. В 1608 году перешёл на сторону Лжедмитрия II: боярин в Тушинском лагере (1608-10), держал посад в Нерехте, воевода в Ростове (1608-1609 годы) и Коломне (1610 год). Участник Первого ополчения 1611 года и Второго ополчения 1611-1612 годов: арестовал казаков, грабивших Николо-Угрешский монастыре, что вызвало их недовольство и способствовало расправе над П.П. Ляпуновым (1611 год), командовал сбором рати и денег на Балахне (1612 год), наместник в Белой (1613-1614 год). Его племянник - Михаил Фаддеевич (? - не ранее 1629 год), стольник (с 1627 года), последний из потомков А.М. Плещеева.
Из сыновей Т.М. Плещеева Юрло наиболее известен: Иван Тимофеевич Большой Юрлов-Плещеев (? - не ранее 1526 года), дворовый сын боярский, в 1506 - 1510/1511 годах служил калужскому князю Семёну Ивановичу, во время службы «на берегу» воевода его полка в Белёве (1506-1508 годы), в 1510/1511 годах бежал в ВКЛ, где за выезд на службу получил от польского короля Сигизмунда I Старого значительного имения. Участник Русско-литовской войны 1512-1522 годов на стороне польско-литовских войск, отличился в битве под Оршей (1514 год). В 1526 году получил новые владения за службу. Последний из потомков Т.М. Плещеева Юрло.
Из сыновей П.М. Плещеева наиболее известен Василий Петрович (? - 1521/1222 годы), дворовый сын боярский в поездке великого князя московского Ивана III Васильевича в Новгород (1495-1496 годы), участник разгрома крымских татар под Козельском (1499 год), посол в Дании (1500 год). Потомство П.М. Плещеева пресеклось в 1560-1570-х годах.
Из потомков Г.М. Плещеева Охоты известен его внук Андрей Иванович Охотин-Плещеев (? - не ранее 1588 года), дворовый сын боярский по Бежецкому Верху (1551/1552 годы), в 1565-1572 годах в опричнине, в 1572-1584 годах входил в состав особого двора царя Ивана IV Васильевича Грозного. В 1577 году служил в Карачеве, в 1588 году отставлен от службы. Его правнучатый племянник - Алексей Дмитриевич (? - не ранее 1647 года), стольник (ранее 1627 года), воевода в Трубчевске (1646-1647 годы), последний представитель Охотиных-Плещеевых.
Из второй линии старшей ветви рода Плещеевых известен сын С.Б. Плещеева - Григорий Семёнович Очи (? - не ранее 1520 года), сын боярский в свадебном «поезде» князя В.Д. Холмского и великой княжны московской Феодосии Ивановны (13 февраля 1500 года), в 1506-1518 годах служил в уделе калужского князя Семёна Ивановича.
Из его сыновей наиболее известен Иван Григорьевич Очин-Плещеев (? - не ранее 1566/1567 годы), второй воевода в Калуге (лето 1543 года), воевода сторожевого полка русского войска, посланного из Мурома на казанские места (осень 1543 года), второй воевода в Елатьме (1544 год), первый воевода в Козельске (апрель - осень 1549 год), записан первым в дворовом списке детей боярских по Бежецкому Верху (1551/1552 годы).
Известны его сыновья: Захарий Иванович (?-1570 год), боярин (с 1565/1566 годов), второй воевода в Козельске (1549 год), наместник в Мценске (1550 год), воевода в Карачеве (1552 год), четвёрный воевода в Казани (1553-1554 годы). Участник Русско-шведской войны 1555-1557 годов: воевода в Кореле (август 1555 - 1556 годы), первый воевода полка левой руки в походе под Выборг (ноябрь - декабрь 1555 года), участник осады Орешка (1556 год). Голова в царском походе под Серпухов (июнь 1556 года). В 1556 году по желанию царя женился на астраханской царевне Ельякши (в крещении - Ульяне). Третий наместник в Путивле (1557-1558 годы). Участник Ливонской войны 1558-1583 годов: в 1559 году вместе с З.И. Сабуровым потерпел в Ливонии поражение от войск ливонского магистра. Окольничий (с октября 1562 года). В Полоцком походе 1562-1563 годов находился у царя «в окольничих место» (то есть занимал место, равное окольничему), после взятия Полоцка в 1563 году назначен воеводой его острога, во время неудачного похода из Полоцка на ВКЛ, будучи первом воеводой передового полка, взят в плен, но вскоре освобождён (1563/1564 годы). В 1565-1570 годах - один из главных опричных воевод: в 1566 году дал царю поручную запись, обещая не отъезжать из Русского государства на службу за границу, командовал опричными войсками при освобождении от литовских войск Изборска (январь 1569 года), а затем сопровождал царя в поездке в Александровскую слободу. Первый воевода передового полка, затем второй воевода большого полка на береговой службе в Калуге (лето 1569 года). Казнён в связи с опалой на А.Д. Басманова и его сыновей, а также в связи с подозрениями царя о причастности З.И. Очина-Плещеева к новгородско-псковской «крамоле»;
Андрей Иванович (? - не ранее 1588/1589 годов), московский дворянин (с 1550-х годов), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, второй воевода в Мариенбурге (1560 год). В 1565-1570 годах в опричнине, первый воевода из опричнины в Одоеве (1567/1568 годы), затем первый воевода большого полка в опричном разряде под Вязьмой и Мценском. В 1570 - 1572/1573 годах в опале. Воевода в Усвяте (1576/1577 годы), затем на службе в Карачеве (1577 год), с 1588 года в отставке; Иван (Иона) Иванович (?-1570 год), тысячник третий статьи (1550 год), дворовый сын боярский по Бежецкому Верху (1551/1552 годы). Голова в полках во время похода и взятия Казани (сентябрь - октябрь 1552 года), походах на луговых черемисов и татар (1553-1554 годы). Голова «для посылок» в царском полку в походе против крымских татар (1555 год). Наместник в Чернигове (1556-1558 годы), третий воевода (1558 год) и наместник (1558-1559 годы) в Казани. Участник Ливонской войны 1558-1583 годов, в том числе голова при первом воеводе большого полка при взятии Феллина, где был оставлен первом воеводой (1560 год), первый воевода сторожевого полка в походе на Ливонию (апрель - май 1561 года), четвёртый (1561-1562 годы) и первый (1562 год) воевода в Смоленске, откуда послан первом воеводой сторожевого полка в поход на ВКЛ (март 1562), есаул и голова в царском полку в Полоцком походе 1562-1563 годов, наместник в Почепе (1564 год), второй воевода передового полка и участник неудачной битвы под Озерищами (октябрь 1564 года), второй воевода передового полка русской рати в Великих Луках (1564/1565 годы). В 1565-1570 годах один из главных воевод в опричнине, первый воевода из опричнины в Великих Луках (1569 год). Казнён в связи с опалой на брата Захария;
Никита Иванович (?-1594 год), окольничий (с 1591 года), в 1547 году на свадьбе великого князя Юрия Васильевича был «с княгининым зголовьем», московский дворянин (с 1550-х годов). Первый воевода в Темникове (1557 год). Участник Ливонской войны 1558-1583 годов: пятый воевода в Смоленске (1561-1562 годы), второй воевода сторожевого полка в походе из Смоленска на ВКЛ (март 1562 года), воевода в Киримпэ (1563-1564 годы). Воевода и наместник в Почепе (1564 год). В 1565-1570 годах в опричнине: третий воевода из опричнины под Изборском (январь 1569 года год). В 1569/1570 - 1572/1573 годах в опале. Второй воевода в Туле (1573-1574 годы), воевода полка левой руки (1575 год) и воевода (1575-1576 годы) в Кашире, воевода в Зарайске (сентябрь 1576 - 1577 годы), Новосиле (1577 год), четвёртый воевода большого полка в войске в Туле (1577 год), первый воевода в Кокенгаузене (1578 год), третий осадный воевода в Пскове во время Псковской обороны 1581-1582 годов, второй воевода в Смоленске (1583-1584 годы), затем там же четвёртый воевода в «большом городе» (с осени 1584 года). В 1586-1591 годах служил в полках и городах на реке Ока. Во время отражения набега крымского хана Гази-Гирея II второй воевода передового полка в Калуге, где затем был оставлен на воеводстве (1591 год). Участник Русско-шведской войны 1590-1593 годов: второй воевода сторожевого полка во время царского похода из Москвы в Новгород (декабрь 1589 - январь 1590 годов) и передового полка в походе на шведские владения на Балтике (зима 1591/1592 годов). Со второй половины 1593 года в отставке, постригся в монахи с именем Никандр в Троице-Сергиевом монастыря.
В 1582 году имена З.И. и И.И. Очиных-Плещеевых включены для поминания в Синодик опальных.
Известны внуки А.И. Очина-Плещеева: Пётр Григорьевич (? - не ранее 1658 года), московский дворянин (ранее 1643/1644 год), стольник (ранее 1618-1639 годов), в 1618 участник обороны Москвы от войск польского королевича Владислава, в 1625 году - торжеств на первый свадьбе царя Михаила Фёдоровича, воевода в Козьмодемьянске (1627-1628 годы), на Ваге (1638-1639 годы); Фёдор Григорьевич (? - 1668/1669 годы), московский дворянин (не ранее 1640 года), стольник (ранее 1621/1622 - 1640 годы), воевода в Курмыше (1625 год), голова в объезде по Москве (1643/1644 годы). Его внук - Фёдор Петрович (? - не ранее 1692 года), стольник царицы П.Ф. Салтыковой (с 1686 года), последний представитель Очиных-Плещеевых.
Из третьей линии старшей ветви рода Плещеевых известен потомок И.Б. Плещеева в четвёртом поколении - Иван Дмитриевич Плещеев Заяц (Зайка) (? - не ранее 1623 года), московский дворянин (с 1605 года), начал службу жильцом в 1588 году, воевода в Воронеже (1603 год), Ржеве Володимеровой (1614 год), Пскове (1616-1617 годы) и Нижнем Новгороде (1623 год).
Его двоюродный брат - Алексей Романович (? - 1606 год), окольничий (1605 год), в 1586 году, будучи митрополичьим боярином, встречал в южных дверях Успенского собора Московского Кремля приехавшего в Россию антиохийского патриарха Иоакима V. Участник Русско-шведской войны 1590-1593 годов. Стольник (не позднее 1598 года), участник Земского собора 1598 года, избравшего на царство Бориса Фёдоровича Годунова. Воевода в Михайлове (1600 год), Шацке (1601 год), Пронске (1603 год), Новгороде-Северском (1604 год). В 1605 году перешёл на сторону Лжедмитрия I, в 1606 году сослан на воеводство в Ливны, где попал в плен к участникам восстания Болотникова 1606-07 и был казнён по приказу Илейки Муромца.
Известен сын И.Д. Плещеева Зайца - Лукьян Иванович (? - не ранее 1649 года), московский дворянин (с 1627 года), воевода в Ржеве Володимеровой (1626-1627 годы), в Лебедяни (1629-1630 годы), на Белоозере (1641-1642 год), в Торопце (1645 год) и Великих Луках (1649 год). Последний представитель третий линии старшей ветви рода Плещеевых.
Основатель средней ветви рода Плещеевых - Иван Данилович Плещеев (? - первая треть XV века). От его сыновей Игнатия Ивановича (? - не ранее 1448/1453 годов) и Василия Ивановича (? - не ранее 1448/1453 годов) средняя ветвь рода Плещеевых разделилась на 2 линии, которые позднее, в свою очередь, разделились на значительное число линий.
Из первый линии средней ветви рода Плещеевых известен потомок И.И. Плещеева в пятом поколении - Григорий Андреевич Глазун (? - не ранее 1637 года), московский дворянин (с 1613 года), начал службу жильцом в 1598 году, участник выборных Земских соборов (1598 и 1613 годы), стольник (1605-1613 годы), второй воевода в Туле (1614-1615 годы), осадный воевода в Москве от реки Москва до Серпуховских ворот (1616 год). Неоднократно участвовал в приёмах иностранных послов (1617, 1627, 1630 годы). Участник обороны Москвы от войск королевича Владислава (1618 год). Первый воевода в Туле (сентябрь 1618 - март 1619 годов), воевода в Великих Луках (1620-1621 годы), на Двине (1633-36 год).
Его сын - Иван Григорьевич Плещеев-Глазунов (? - не ранее 1651 год), стольник, воевода в Великих Луках (1644-1645 годы), во Владимире (1650-1651 годы).
Потомок И.И. Плещеева в пятом поколении - Иван Васильевич (? - 1640/1641 годы), сторонник царя Василия Ивановича Шуйского, воевода в Коломне (1610-1611 годы), участник Первого ополчения 1611 года, командовал его небольшим авангардом, который оказался в предместьях столицы у Симонова монастыря к концу дня 20 (30) марта, но потерпел поражение и был отброшен 21 (31) марта подошедшим днём ранее из Можайска полком Н. Струся. В марте 1612 года способствовал принесению присяги в подмосковных таборах Лжедмитрию III. В 1615-1621 годах неоднократно участвовал в приёмах иностранных послов первый воевода в Тюмени (1625-1627 годы) и Мценске (1630-1632 годы).
Потомок И.И. Плещеева в восьмом поколении - Иван Никифорович [1 (11) мая 1676 - 7 (18) мая 1750 годов], тайный советник (1728 год), участник Северной войны 1700-1721 годов, глава следственной канцелярии (с 1715 года), судья Московского надворного суда (1719-1722 годы), глава Соляной конторы (1720-1721 годы), герольдмейстер (1722-1731 годы), глава Доимочной канцелярии (1727 год), президент Доимочной комиссии при Верховном тайном совете (с 1727 года), в ноябре 1728 года направлен в Раненбург (ныне Чаплыгин) для проведения следствия по делу А.Д. Меншикова.
Его двоюродный брат - А.Л. Плещеев.
Из потомков А.Л. Плещеева известен его правнук - Александр Алексеевич [5 (16) июня 1777 - 10 (22) марта 1862 годов], статский советник (1845 год), камергер (1821 год). В 1797-1799 годах служил в Коллегии иностранных дел, определён в канцелярию светлейшего князя А.А. Безбородко, сопровождал императора Павла I в его заграничном путешествии в качестве переводчика. Почётный смотритель Болховского уездного училища (с 1812 года). Поддерживал дружеские отношения с В.А. Жуковским, член «Арзамаса» (1817 год). Служил в Дирекции театральной (с 1819 года), с этого же времени чтец императрицы Марии Фёдоровны. Чиновник особых поручений при МВД (1824-1828 годы), в 1828-1832 годах в отставке. С 1832 года служил на Санкт-Петербургской таможне, директор временной экспедиции при Экспедиции депозитной кассы (1839-1842 годы), затем чиновник особых поручений шестого класса при Министерстве финансов. Поэт и композитор, автор стихов на русском и французском языках, комедий и опер (в том числе комическая опера «Принуждённая женитьба», поставлена в 1819 году), а также романсов на стихи Жуковского, Г.Р. Державина, П.А. Вяземского и других. Бо́льшая часть его неопубликованного творчества наследия погибла при пожаре усадебного дома; частично хранится в РНБ и семейных архивах Плещеевых.
Из его сыновей наиболее известен Алексей Александрович [1 (13) ноября 1801 - 1842 годы], майор (1836 год), окончил Корпус инженеров путей сообщения (1819 год), служил в лейб-гвардии Конном полку (1819-1826 годы), член Северного общества (1823 год) и ячейки Южного общества декабристов в Санкт-Петербурге, арестован в Орле в соответствии с приказом от 31 декабря 1825 (12 января 1826 года), доставлен в Санкт-Петербург, посажен в Петропавловскую крепость (январь/февраль - июль 1826 года). Приказом императора Николая I от 13 (25) июля 1826 года выпущен из заключения и переведён в действующую армию, служил в Курляндском драгунском (с 1827 года уланском) полку (1826-1836 годы), с 1836 года в отставке.
Из второй линии средней ветви рода Плещеевых известен правнук В.И. Плещеева - Григорий Семёнович Красно́го (? - 11 сентября 1565 года), тысячник третий статьи (1550 год) и дворовый сын боярский (1551/1552 годы) по Владимиру, писец в Рязанском уезде (1552 год), воевода русского войска, посланного на помощь князю Темрюку Идаровичу в Кабарду, где разгромил восставших против его власти черкасских князей. Казнён опричниками по делу боярина и конюшего И.П. Фёдорова. В 1582 году имя Г.С. Плещеева Красного включено для поминания в Синодик опальных.
Его сын - Савин Григорьевич (? - не ранее 1598 года), дворецкий митрополита и патриарха Иова (с 1586 года).
Известен также потомок В.И. Плещеева в четвёртом поколении - Фёдор Кириллович Смердов (? - ноябрь 1632 года), московский дворянин (с 1613 года), начал службу в 1588 году выборным дворянином по Суздалю, стряпчий с платьем (1606-1613 годы). Участник подавления восстания Болотникова 1606-1607 годов. В 1608 году перешёл на сторону Лжедмитрия II, отправлен в Псков приводить население к присяге самозванцу, первый воевода в Пскове (1608 год), Суздале (1608-1610 годы) и Серпухове (1610-1611 годы), окольничий в Тушинском лагере (1609-1610 годы), в 1611 году при Я.П. Сапеге. В 1613 году направлен с отрядом к Тихвину против шведов, осадный воевода в Москве (1616 год), воевода в Белгороде (1618-1619 годы), второй воевода в Тобольске (1623-1625 годы), участник Русско-польской войны 1632-1634 годов.
Потомок В.И. Плещеева в пятом поколении - Никифор Юрьевич Чермный (? - не ранее 1649 года), московский дворянин (ранее 1627 года), начал службу жильцом (1602/1603 годы), стольник (с 1606 года), воевода Лжедмитрия II в Муроме (1609 год), участник взятия Белой войсками царя Михаила Фёдоровича (1613 год), воевода в Осколе (1624-1626 годы), Верхотурье (1629-1631 годы), участник Русско-польской войны 1632-1634 годов (воевода в Невеле, 1633 год), воевода в Путивле (1637-1639, 1648-1649 годы) и Крапивне (1639-1640 годы), полковой воевода в Туле (1643 год). В 1644 году встречал за Тверскими воротами датского королевича Вольдемара.
Его дочери: Евдокия Никифоровна [? - 8 (18) апреля 1695 года], жена князя И.Б. Репнина; Мария Никифоровна (? - не ранее 1679 года), жена (не ранее 1653 года) касимовского царевича Василия Араслановича. Потомок В.И. Плещеева в девятом поколении - Фёдор Степанович [? - 24 июня (5 июля) 1770 года], капитан 1 ранга (1764 год), с 1743 года на службе во флоте, в 1748-1751 годах командовал ботом на Балтийском море, в Семилетнюю войну 1756-1763 годов участник атаки Мемеля (1757 год) и Кольбергского десанта (1760 год). В 1762 году командовал различными кораблями российского флота, участник первый Архипелагской экспедиции в качестве флаг-капитана при адмирале Г.А. Спиридове, погиб при взрыве корабля «Святой Евстафий Плакида» в Чесменском сражении 1770 года.
Основатель младшей линии рода Плещеевых - Фёдор Данилович Плещеев Сильный (? - первая половина XV века). Трое из его внуков стали основателями трёх линий младшей ветви рода Плещеевых.
Наибольшую известность приобрели представители второй линии младшей ветви рода Плещеевых, основателем которой стал Безстуж (в крещении Андрей год) Андреевич (? - не ранее 1470-1490-х годов), суздальский вотчинник. Известны трое его сыновей, помещики Заборовского погоста Деревской пятины Новгородской земли, от которых произошли ещётри линии этой ветви рода: Григорий Андреевич Мешок (? - не ранее 1543 года); Алексей Андреевич Третьяк (? - между 1543 и 1551 годов); Михаил Андреевич Собака (? - не ранее 1543 года).
Известен внук Г.А. Плещеева Мешка - Алексей Афанасьевич Мешков-Плещеев Сильный Лук (? - не ранее 1640 года), московский дворянин (не ранее 1627 года), награждён вотчиной за осадное сидение в Москве против войск Лжедмитрия II, воевода в Темникове (1617 год), во Владимире (1624-1626 годы), Берёзове (1632-1633 годы).
Его племянник - Дмитрий Григорьевич-Богданович Мешков-Плещеев (? - не ранее 1640 года), стольник (с 1636 года), патриарший стольник (1627-1633 годы), воевода в Перми (1644-1645 годы).
Потомок А.А. Мешкова-Плещеева Сильного Лука в пятом поколении - Сергей Иванович Плещеев (1752 - 4 февраля 1802 года), действующий тайный советник (1800 год). С 1764 года на службе в воен. флоте, в 1765 году командирован в Великобританию для прохождения морской практики, в 1765-1770 годах ежегодно плавал на кораблях британского флота у берегов Северной Америки. Участник Архипелагских экспедиций на корабле «Святой Георгий Победоносец» (1770-1771 годы), в 1772 году плавал на корабле «Ростислав» между Архипелагом и Ливорно, осенью 1772 года ездил с тайной военной миссией в Сирию и Палестину в ставку шейха Дагера и египетского султана Али-бея для оказания помощи в осаде Яффы, в 1773 году служил на фрегате «Быстрый», который совершил плавание в Любек для препровождения в Россию представителей правящей династии Гессен-Дармштадта. В 1775 году командирован в Константинополь как член посольства князя Н.В. Репнина, произвёл опись и промер пролива Дарданеллы до Константинополя, в 1776 году произвёл опись Синопа и Трапезунда. В 1777 году командовал собственной яхтой императрицы Екатерины II, а затем направлен в Швецию для изучения организации флота в её портах. С 1781 года состоял при цесаревиче Павле Петровиче (будущем императоре Павле I), преподавал географию его супруге - великой княгине Марии Фёдоровне. В 1794 году в результате клеветнических слухов об отношениях с великой княгиней удалён от двора цесаревича, в 1796 году возвращён к нему. Генерал-адъютант (1797 год). С 1798 года - почётный опекун Московского опекунского совета. Видный масон. Член Вольного российского собрания при Московском университете (1776 год). Автор книги «Дневные записки путешествия из архипелагского, России принадлежащего острова Пароса, в Сирию…» (1773 год; в 1778 году опубликовал её немецкий перевод), перевёл с английского языка книгу Ф. Калверта «Путешествие английского лорда Балтимура…» (опубликована в 1776 году), автор-составитель учебника по географии России «Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии» (1786 год; четвёртое издание, 1793 год).
Известен внук А.А. Плещеева Третьяка - Наум Михайлович (? - не ранее 1616 года), московский дворянин (с 1605 года). Выборный дворянин из Кашина (ранее 1598 года). Участник выборного Земского собора 1598 года. В 1605 году перешёл на службу к Лжедмитрию I. 1 (11) июня 1605 года вместе с Г.Г. Пушкиным на Лобном месте зачитал грамоту Лжедмитрия I, обращённую ко всем сословиям населения Москвы, что спровоцировало восстание, в ходе которого была арестована царская семья, а также другие Годуновы, Боярская дума признала Лжедмитрия I законным правителем Русского государствва. Позднее, оправдываясь за своё поведение, в местнических делах утверждал, что его, связанного, неволею привезли из Орла в Москву. В 1606 году поддержал выступление князя Василия Ивановича Шуйского против самозванца. Судья Холопьего приказа (1606-1607 годы). Участник торжеств на свадьбе царя Василия Шуйского [17 (27) января 1608 года]. Участник Первого ополчения 1611 года. Второй воевода в Тобольске (1613-1615 годы). Награждён за осадное сидение в Москве против войск И.И. Болотникова и Лжедмитрия II.
Его правнук - Андрей Григорьевич (1677 - не ранее 1739 года), полковник (1729 год), с 1698 годам - жилец, участник Северной войны 1700-1721 годов, воевода Псковской провинции (1730-1733 год), вице-губернатор Сибирской губернии в Иркутске (1733-1736 годы).
Потомок Н.М. Плещеева в шестом поколении - Николай Сергеевич [май 1786 - 15 (27) марта 1832 года], титулярный советник (1807/1808 годы), служил в Министерстве народного просвещения (1802-1809 годы), канцелярии Главного управления для ревизии счетов (1812-1813 год), Государственной экспедиции для ревизии счетов (1813-1816 годы), надзиратель питейного сбора в городе Кологрив Костромской губернии (1818-1820 годы), советник Костромской казённой палаты по управлению питейного сбора (1820-1824 годы), чиновник особых поручений при Архангельском, Вологодском и Олонецком генерал-губернаторе (1824-1826 годы), исполняющий должность нижегородского обер-формейстера (1826-1828 годы), нижегородский губернский лесничий (1828-1832 годы).
Его единственный сын - А.Н. Плещеев. Его сыновья: Александр Алексеевич [7 (19) октября 1858 - 5 декабря 1944 года], актёр, журналист, театральный критик, драматург, в 1879 году дебютировал в Малом театре, в 1883 году играл в Александринском театре в Санкт-Петербурге, автор статей о закулисном быте и на другие темы, действующий член Попечительного совета приюта принца П.Г. Ольденбургского (с 1899 года), директор русской драматической труппы в Варшаве (1907-1909 годы), с 1912 года помощник директора театральной школы Литературно-художественного общества (школы А.С. Суворина), с 1919 года в эмиграции, с середины 1920-х годов обосновался в Париже. Автор свяше 30 одноактных пьес, очерков, книга «Наш балет. 1673-1899 годы» (второе издание, 1899 год; первая работа по истории русского балета), книг мемуаров [«Что вспомнилось», 1914 год; «Что вспомнилось. (За 50 лет)», 1931 год; «Под сению кулис…», 1936]; Николай Алексеевич [17 (29) марта 1863 - 1932 годы], действующий статский советник (1907 год), в звании камергера (1913 год), в 1881-1891 годах служил в лейб-гвардии Павловском полку, с 1891 года в отставке, жил в купленном им совместно с отцом имении Шанталово в Рославльском уезда Смоленской губернии, наладил там образцовое хозяйство (включая плодовый питомник, пасеку, маслодельный завод и так далее), в 1893 году открыл там сельскохозяйственную школу (названа Плещеевской в честь А.Н. Плещеева), в 1910-х годах управляющий конторой Двора и секретарь великого князя Петра Николаевича.
Известен старший двоюродный брат А.Н. Плещеева - Александр Павлович [1793 - 4 (16) июля 1867 года], генерал-майор (1839 год). Окончил второй кадетский корпус (1814 год), участник подавления Польского восстания 1830-1831 года, командир шестой (1832-1835 год) и пятой (1835-1841 год) артиллерийских бригад, в 1841-1846 годах участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годов, командир первый бригады двалцатой пехотной дивизии (1841-1842 годы), участник боёв с горцами в составе Чеченского отряда, в 1842-1844 годах состоял при командовании войсками Кавказской линии, в 1842 году участвовал в походе против абадзехов, командующий второй бригады Грузинских линейных батальонов (1844-1846 годы), с 1846 года в отставке.
Его племянник - Алексей Павлович [10 (22) февраля 1827 - 20 июля (1 августа) 1890 года], капитан-лейтенант (1862 год). Окончил Морской кадетский корпус (1844 год), служил на Балтийском флоте, участник Крымской войны 1853-1856 годов, в том числе обороны Свеаборга (1854-1855 годы) и Кронштадта (1856 год) на корабле «Иезекииль» от британско-французского флота, в 1858-1862 годах служил на торговых судах, с 1862 года в бессрочном отпуске, с 1871 года в отставке, владелец родового имения Плещеевых в селе Чернозерье Мокшанского уезда Пензенской губурнии, в котором было налажено образцовое хозяйство, завещал его своему двоюродному дяде - А.Н. Плещееву.
Известны правнуки А.А. Плещеева Третьяка: Лев Афанасьевич (? - 1645 год), стольник (с 1606 года), комнатный стольник (1618 год), сторонник царя Василия Ивановича Шуйского (1606-1608 годы), участник подавления восстания Болотникова 1606-1607 годы. В 1608 году перешёл в Тушинский лагерь, пожалован польским королём Сигизмундом III в кравчие, в 1609 году - участник осады Троице-Сергиева монастыря, в 1610 году с отрядом из Бежецкого Верха прибыл в Новгород на помощь И.М. Салтыкову для приведения новгородцев к присяге королевичу Владиславу, в 1611 году пожалован Сигизмундом III в оружничие. В 1612 году перешёл на сторону Второго ополчения 1611-1612 годов. Неоднократно участвовал в приёмах иностранных послов, исполнял обязанности кравчего (1615-1625 годы), в 1624 и 1626 годах находился в составе царского «поезда» на свадьбах царя Михаила Фёдоровича. Воевода в Уфе (1640-1641 годы), первый воевода в Самаре (1643-1644 годы);
Иван Афанасьевич (? - 1629/1630 годы), комнатный стольник (1618 год), чашник царя Михаила Фёдоровича (не позднее 1616/1617 годов).
Их двоюродный брат - Леонтий Степанович [? - 25 мая (4 июня) 1648 года], московский дворянин (не позднее 1626 года), воевода в Вологде (1635-1636 годы), в 1640 году вместе с сыном Иваном подвергнут пытке боярином князем Б.А. Репниным по обвинению «в ведовстве и воровстве», в 1641-1645 годах в ссылке в Сибири за взятки. Первый судья Земского приказа (1646-1648 годы). Входил в придворную группировку бояр Б.И. Морозова и его тестя И.Д. Милославского. Участник торжеств на свадьбе царя Алексея Михайловича (1648 год). Во время Соляного бунта 1648 года обвинён восставшими в неоднократном злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и взятках, выдан «на казнь» и убит разъярённой толпой в Кремле.
Известны сыновья Л.А. Плещеева: Андрей Львович (? - 1655 год), стольник (с 1620 года), голова у стрелецких сотен во время приёмов персидских послов (1625, 1635, 1650 годы), литовских послов (1637, 1649 год), крымских послов (1638 год), шведских и датских послов (1650 год), английского посла (1650 год). Воевода в Яранске (1640 год), второй воевода передового полка в Белгороде (1641 год). В 1643 году отправлен в Уфу для военные действий против калмыков. Второй воевода в Самаре (1643-44 год), воевода в Карпове (1646; во время строительства крепости год), Яблонове (1646-1647 год), Курске (1647 год), Одоеве (1652 год), на Терках (1653-1655 годы). В 1650 году полковой воевода в Мценске; Михаил Львович [? - 23 октября (2 ноября) 1683 года], боярин (с 1682 года), стольник (с 1645 года), неоднократно участвовал в приёме иностр. послов, участник Русско-польской войны 1654-1667 годов, чашник (с 1667/1668 годов), воевода в Саранске (1671 год), первый воевода в Казани (1677-1679 годы), сторонник Милославских, в 1676 году получил от царя Фёдора Алексеевича турский золотной кафтан из гардероба покойного царевича Алексея Алексеевича, первый судья приказа Большой Казны (1682-1683 годы).
Известен их племянник - Фёдор Фёдорович [1677 - 22 ноября(3 декабря) 1701 года], в 1694 году сопровождал царя Петра I в его путешествии в Архангельск, участник Азовских походов 1695-1696 годов, в 1697-1698 годах совместно с Петром I изучал корабельное дело на Ост-Индской верфи в Амстердаме, затем занимался закупкой оружия, наймом голландцев на русскую службу, способствовал приглашению в Россию адмирала К. Крюйса. В Амстердаме через Плещеева шла вся почтовая корреспонденция, адресованная царю.
Род Плещеевых внесён в четвёртую и шестую части дворянских родословных книг Воронежской, Московской, Орловской, Пензенской и Тамбовской губерний.
Дополнительная литература:
Иванов [П. И.] Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в первом отделении Московского архива Министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в занимаемых должностях. М., 1853;
Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. второе изд. СПб., 1895. Т. 1-2;
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. СПб., 1902;
Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в северо-восточной Руси. М.; Л., 1947. Т. 1. Ч. 1-2;
он же. Исследования по истории опричнины. М., 1963;
он же. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969;
Crummey R.O. Aristocrats and servitors: the boyar elite in Russia, 1613-1689. Princeton, 1983;
Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV - первой трети XVI в. М., 1988;
Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992;
Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584-1605 гг.). СПб., 1992;
Кобрин В.Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв. М., 1995;
он же. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика. М., 2008;
Кузьмин А.В. Московский посол и наместник в Новгороде в середине XIV в.: (историко-генеалогические заметки) // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Новгород, 1998;
Богоявленский С.К. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI-XVII вв. М., 2006;
Правящая элита Русского государства IX - начала XVIII вв. СПб., 2006;
Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671-1725). СПб., 2008.