ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский писатель, переводчик.
Из рода Плещеевых.
Учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Санкт-Петербурге (1840-1842 годы), на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета (1843-1845 годы). В 1844 году познакомился с М.В. Петрашевским. В 1849 году арестован по делу петрашевцев; отправлен рядовым в отдельный Оренбургский корпус. После получения офицерского звания (1856 год) оставил военную службу. В 1857 году Плещеев возвращено потомственное дворянство. В 1859 году поселился в Москве. В 1864-1875 годах служил в Государственном контроле. С 1872 года - в Санкт-Петербурге (с сохранением секретного надзора). Сотрудничал в журналах «Отечественные записки» и «Северный вестник».
Дебютировал как поэт в 1844 году. Испытал влияние М.Ю. Лермонтова. В ранней лирике сильны романтические мотивы; она пронизана призывами к борьбе, идеей самопожертвования. Стихотворения «Вперёд! Без страха и сомненья…» и «По чувствам братья мы с тобой» (оба 1846 года) были широко популярны в среде демократической молодёжи нескольких поколений. В лирике периода ссылки, вошедшей в сборник «Стихотворения» (1858 год), доминируют мотивы усталости, тоски и бесплодности жизни; для неё характерно признание собств. слабости и неспособности протянуть руку помощи тому, кто «наг и сир». В начале 1860-х годов в условиях общественного подъёма примкнул к поэтам некрасовской школы, разрабатывая жанр городские зарисовки с бытовым сюжетом в духе Н.А. Некрасова и тему народной жизни (стихотворения «Скучная картина», «Нищие», «На улице» и другие). Обращался также к пейзажно-философской лирике: «Над росистыми лугами» (1871 год), «Уж тает снег, бегут ручьи» (1872 год). Поэзии Плещеев присуще сочетание традиционной образности и ритмической выразительности с живым и искренним чувством; многие его стихи положены на музыку, в том числе П.И. Чайковским («Ни слова, о друг мой, ни вздоха», «Нам звёзды кроткие сияли», «О, если б знали вы», «Лишь ты один», «Бабушка и внучек», «Мой садик»), С.В. Рахманиновым («Сон», «Речная лилия»), М.П. Мусоргским, Н.А. Римским-Корсаковым, А.Т. Гречаниновым и другими.
Как прозаик дебютировал в 1847 году рассказом «Енотовая шуба» в духе натуральной школы; в 1860 году вышел сборник «Повести и рассказы». Среди других произведений: пьесы «Командирша», «Счастливая чета» (обе 1862 года), «Братья» (1864 год); стихи для детей (сборники «Подснежник», 1878 год; «Дедушкины песни», 1891 год); литературная и театральная критика; фельетоны. Переводчик произведений Дж.Г. Байрона, Г. Гейне, Ш. Петёфи, Т. Мура, В. Гюго, Э. Золя, бр. Гонкур, Стендаля.
Сочинения:
Сборник театральных пьес для домашних и любительских спектаклей. СПб., 1876-1880. Т. 1-3;
Повести и рассказы. СПб., 1896-1897. Т. 1-2;
Полн. собр. стихотворений / Вступ. ст. М.Я. Полякова. М.; Л., 1964;
Стихотворения. Проза. М., 1991.