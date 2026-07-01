ПЛЕШАКОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

Родился 18.07.1959, г. Ялта. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1982 г.

Кандидатская диссертация , "Восприятие КНР в США после второй мировой войны" (Институт США и Канады РАН, 1985 г.)

Докторская диссертация : Геополитика и идеология в отношениях между США, КНР и СССР в континентальной Восточной Азии (1945-1991 гг.) (Институт США и Канады РАН, 1994).

1985-1996 – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий центром Института США и Канады АН СССР (РАН).

С 1998 живет в г. Амхерст, преподает в колледже Маунт-Холиок (США, штат Массачусетс).

Сочинения: Inside the Kremlin’s Cold War, From Stalin to Khrushev. Harvard U. Press, 1996 (в соавт. С В. Зубком).