ПЛЕМЯ

ПЛЕМЯ

1) Пер­во­быт­ное эт­но­по­те­стар­ное (эт­но­со­ци­аль­ное) об­ра­зо­ва­ние, со­че­таю­щее эт­ни­че­скую (эт­но­куль­тур­ную) общ­ность и по­тес­тар­ную ор­га­ни­за­цию. В современной нау­ке от­сут­ст­ву­ет еди­ная точ­ка зре­ния на ге­не­зис, раз­ви­тие, ти­по­ло­гию племени и на со­от­но­ше­ние в нём эт­ни­че­ско­го и по­тес­тар­но­го. Обыч­но раз­ли­ча­ют пер­вич­ное племя (пер­во­на­чаль­ное, ран­нее, пред­пле­мя) и соб­ст­вен­но племя (клас­си­че­ское, позд­нее, по­тес­тар­ное).

Пер­вич­ное племя (например, у пиг­ме­ев , сан, ав­ст­ра­лий­цев-або­ри­ге­нов) - на­доб­щин­ное об­ра­зо­ва­ние, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны един­ст­во тер­ри­то­рии, хо­зяй­ст­вен­но-куль­тур­но­го ти­па, язы­ка и соз­на­ние об­ще­го про­ис­хо­ж­де­ния, от­ра­жён­ное в са­мо­соз­на­нии, но в ко­то­ром от­сут­ст­ву­ют раз­ви­тые по­тес­тар­ные функ­ции и еди­ные ор­га­ны управ­ле­ния. В со­ци­аль­ном от­но­ше­нии пер­вич­ное племя трак­ту­ет­ся ли­бо как объ­е­ди­не­ние (в основном эн­до­гам­ное) не­сколь­ких взаи­мо­свя­зан­ных ро­до­вых об­щин, ли­бо как со­во­куп­ность эпи­гам­ных ро­дов, как пра­ви­ло двух (смотрите «Ду­аль­ная ор­га­ни­за­ция»).

Клас­сическое племя - это эт­но­со­ци­аль­ный ор­га­низм (в тер­ми­нах Ю.В. Бром­лея) с раз­ви­ты­ми по­тес­тар­ны­ми ин­сти­ту­та­ми во гла­ве с во­ж­дём, обу­слов­ли­ваю­щи­ми и бо́льшую сте­пень эт­но­куль­тур­ной уни­фи­ка­ции. Ро­ды племён мог­ли, раз­рас­та­ясь, об­ра­зо­вы­вать фрат­рии, со­став­ляю­щие двух- или трёхфрат­ри­аль­ную ор­га­ни­за­цию племени. Племя с цен­тра­ли­зованным управ­ле­ни­ем и силь­ной во­енной ор­га­ни­за­ци­ей сов­па­да­ет с во­ж­де­ст­вом (племя-во­ж­де­ст­во). Э. Сер­вис и другие пред­ста­ви­те­ли не­оэво­лю­цио­низ­ма рас­смат­ри­ва­ли племя как эво­люционную ста­дию по­ли­тической ор­га­ни­за­ции, про­ме­жу­точ­ную ме­ж­ду пер­во­быт­ной об­щи­ной и во­ж­де­ст­вом. В современном об­ще­ст­во­ве­де­нии племя счи­та­лось пер­вич­ной фор­мой эт­ни­че­ской общ­но­сти (триа­да «пле­мя - на­род­ность - на­ция»).

В эпо­ху позд­ней пер­во­быт­но­сти груп­пы родственных племён об­ра­зо­вы­ва­ли со­пле­мен­но­сти (ме­та­п­ле­ме­на, се­мьи племён) и ран­не­по­ли­тические (во­енно-по­ли­тические) объ­е­ди­не­ния (сою­зы, ли­ги, кон­фе­де­ра­ции) племя, час­то ие­рар­хи­че­ски ор­га­ни­зо­ван­ные по прин­ци­пу не­рав­но­пра­вия (не­пол­но­пра­вия) «млад­ших» племён. В даль­ней­шем на ба­зе племени и их объ­е­ди­не­ний про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние ран­не­го­су­дарственных струк­тур ти­па так называемых вар­вар­ских ко­ро­левств у древ­них гер­ман­цев и пер­вых славянских кня­жеств.

2) В анг­лоя­зыч­ной ли­те­ра­ту­ре тер­ми­ном «племя» (tribe) обо­зна­ча­ют круп­ные не­ев­ро­пей­ские эт­нические общ­но­сти, пре­ж­де все­го аф­ри­кан­ские (йо­ру­ба, иг­бо, хау­са и другие), - от­сю­да по­ня­тие три­ба­лизм.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)