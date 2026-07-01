ПЛЕМЯ
ПЛЕМЯ
1) Первобытное этнопотестарное (этносоциальное) образование, сочетающее этническую (этнокультурную) общность и потестарную организацию. В современной науке отсутствует единая точка зрения на генезис, развитие, типологию племени и на соотношение в нём этнического и потестарного. Обычно различают первичное племя (первоначальное, раннее, предплемя) и собственно племя (классическое, позднее, потестарное).
Первичное племя (например, у пигмеев, сан, австралийцев-аборигенов) - надобщинное образование, для которого характерны единство территории, хозяйственно-культурного типа, языка и сознание общего происхождения, отражённое в самосознании, но в котором отсутствуют развитые потестарные функции и единые органы управления. В социальном отношении первичное племя трактуется либо как объединение (в основном эндогамное) нескольких взаимосвязанных родовых общин, либо как совокупность эпигамных родов, как правило двух (смотрите «Дуальная организация»).
Классическое племя - это этносоциальный организм (в терминах Ю.В. Бромлея) с развитыми потестарными институтами во главе с вождём, обусловливающими и бо́льшую степень этнокультурной унификации. Роды племён могли, разрастаясь, образовывать фратрии, составляющие двух- или трёхфратриальную организацию племени. Племя с централизованным управлением и сильной военной организацией совпадает с вождеством (племя-вождество). Э. Сервис и другие представители неоэволюционизма рассматривали племя как эволюционную стадию политической организации, промежуточную между первобытной общиной и вождеством. В современном обществоведении племя считалось первичной формой этнической общности (триада «племя - народность - нация»).
В эпоху поздней первобытности группы родственных племён образовывали соплеменности (метаплемена, семьи племён) и раннеполитические (военно-политические) объединения (союзы, лиги, конфедерации) племя, часто иерархически организованные по принципу неравноправия (неполноправия) «младших» племён. В дальнейшем на базе племени и их объединений происходит становление раннегосударственных структур типа так называемых варварских королевств у древних германцев и первых славянских княжеств.
2) В англоязычной литературе термином «племя» (tribe) обозначают крупные неевропейские этнические общности, прежде всего африканские (йоруба, игбо, хауса и другие), - отсюда понятие трибализм.