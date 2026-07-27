ПЛЕХАНОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Деятель российского и международного социал-демократического движения.

Дво­ря­нин. Окон­чил Во­ро­неж­скую во­енную гим­на­зию (1873), учил­ся во Втором военном Кон­стан­ти­нов­ском училище (1873-1874) и в Гор­ном институте (1874-1876) в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Всту­пил в «Се­вер­ную ре­во­лю­ци­он­но-на­род­ни­че­скую груп­пу», став­шую ядром организации «Зем­ля и во­ля» 1870-х годов. Один из ор­га­ни­за­то­ров по­ли­тических де­мон­ст­ра­ции ра­бо­чих и сту­ден­тов у Ка­зан­ско­го со­бо­ра в декабре 1876 года. В 1877 году в связи с уг­ро­зой аре­ста несколько ме­ся­цев про­вёл за гра­ни­цей, по воз­вра­ще­нии уво­лен из института, пе­ре­шёл на по­ло­же­ние рево­лю­цио­не­ра-под­поль­щи­ка. Вёл про­па­ган­ду сре­ди ра­бо­чих в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Са­ра­то­ве, Рос­то­ве-на-До­ну, счи­тал в этот пе­ри­од, что ра­бо­чий ва­жен не сам по се­бе, а пре­ж­де все­го как со­юз­ник главной ре­во­люционной си­лы - кре­сть­ян­ст­ва. Один из ре­дак­то­ров окон­чательного ва­ри­ан­та про­грам­мы «Зем­ли и во­ли» (1878) и жур­на­ла с тем же на­зва­ни­ем. Опуб­ли­ко­вал в нём статью «За­кон эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия об­ще­ст­ва и за­да­чи со­циа­лиз­ма в Рос­сии» (1879, № 3-4), ко­то­рая сра­зу вы­дви­ну­ла Плеханова в чис­ло ве­ду­щих тео­ре­ти­ков на­род­ни­че­ст­ва . При­зна­вая от­кры­тую К. Мар­ксом за­ко­но­мер­ность сме­ны об­щественно-эко­но­мических фор­ма­ций и ре­шаю­щую роль со­ци­аль­но-эко­но­мических фак­то­ров в этом про­цес­се, Плеханов ут­вер­ждал, что Рос­сия по­ка не под­чи­ня­ет­ся этой за­ко­но­мер­но­сти, по­сколь­ку кре­сть­я­не дер­жат­ся за об­щи­ну. По­это­му основные уси­лия российских ре­во­лю­цио­не­ров долж­ны быть на­прав­ле­ны на пол­ное раз­ру­ше­ние вся­ко­го го­су­дар­ст­ва и обес­пе­че­ние кре­сть­я­ни­ну воз­мож­но­сти раз­ви­вать кол­лек­ти­ви­ст­ские на­ча­ла, за­ло­жен­ные в об­щи­не. Уст­ра­не­ние са­мо­дер­жа­вия, по мне­нию Плеханова, при­ве­ло бы в ко­неч­ном счё­те к тор­же­ст­ву в Рос­сии об­щин­но­го со­циа­лиз­ма. В свя­зи с пе­ре­хо­дом зем­ле­воль­цев к тер­ро­ри­стической дея­тель­но­сти Плеханов по­ки­нул в знак про­тес­та их съезд (июнь 1879).

По­сле окон­ча­тель­но­го рас­ко­ла ор­га­ни­за­ции во­шёл в «Чёр­ный пе­ре­дел» , стал идей­ным ру­ко­во­ди­те­лем ор­га­ни­за­ции. Жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге по фаль­ши­во­му пас­пор­ту. На­пи­сал ма­ни­фест «Чёр­но­го пе­ре­де­ла», в ко­то­ром кре­сть­я­нам пред­ла­га­лось со­би­рать схо­ды и по­сы­лать хо­до­ков к на­след­ни­ку пре­сто­ла с прось­ба­ми: пе­ре­де­лить ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми по­ров­ну и без вся­ко­го вы­ку­па все ка­зён­ные и по­ме­щи­чьи зем­ли, лу­га и ле­са; пре­до­с­та­вить на­ро­ду пра­во сво­бод­но и бес­по­шлин­но за­ни­мать­ся лю­бы­ми про­мыс­ла­ми; умень­шить по­да­ти и по­вин­но­сти и про­стить не­до­им­ки; ли­к­ви­ди­ро­вать долж­но­сти уряд­ни­ков, ста­но­вых, ис­прав­ни­ков и др. В слу­чае от­ка­за цар­ских вла­стей удов­ле­тво­рить эти прось­бы кре­сть­я­нам ре­ко­мен­до­ва­лось не пла­тить по­да­тей, от­ка­зы­вать­ся от во­енной служ­бы и при­ся­ги на вер­ность ца­рю, а ес­ли на них пой­дут си­лой - «сто­ять друж­но». Изу­чая тру­ды ста­ти­сти­ков, по­свя­щён­ные кре­сть­ян­ской об­щи­не и сви­де­тель­ст­во­вав­шие о про­цес­се её раз­ло­же­ния и по­яв­ле­нии в ней со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва, Плеханов на­чал со­мне­вать­ся в ос­но­вах на­род­нической док­три­ны.

В 1880 году был вы­ну­ж­ден эмиг­ри­ро­вать в свя­зи с мас­со­вы­ми аре­ста­ми на­род­ни­ков, на­чав­ши­ми­ся по­сле по­ку­ше­ния на императора Алек­сан­д­ра II в но­ябре 1879 года. До 1917 года жил в Ев­ро­пе (в Швей­ца­рии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии), по­се­щал лек­ции в Же­нев­ском университете и Сор­бон­не, ус­та­но­вил лич­ные кон­так­ты с ли­де­ра­ми западноев­ропейской со­ци­ал-де­мо­кра­тии. Из­вес­тие о смер­тельном ра­не­нии 1(13) мара 1881 года императора Алек­сан­д­ра II чле­на­ми «На­род­ной во­ли» Плеханов вос­при­нял как ко­нец на­ро­до­воль­че­ст­ва.

В начале 1880-х годов, раз­оча­ро­вав­шись в идео­ло­гии и прак­ти­ке на­род­ни­че­ст­ва и пе­ре­жив в этой свя­зи глу­бокий идей­ный кри­зис, Плеханов пе­ре­шёл на по­зи­ции мар­ксиз­ма . Пе­ре­вёл на русский язык «Ма­ни­фест Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии» К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са (опубликован в 1882 году в Же­не­ве с пре­ди­сло­ви­ем ав­то­ров и Плеханова, ти­раж не­ле­галь­но пе­ре­прав­лен в Рос­сию). Один из ос­но­ва­те­лей пер­вой российской мар­к­си­ст­ской груп­пы «Ос­во­бо­ж­де­ние тру­да» (1883). В сво­их пер­вых марк­си­ст­ских ра­бо­тах «Со­циа­лизм и по­ли­ти­че­ская борь­ба» (1883), «На­ши раз­но­гла­сия» (1885; обе опубликованы в Же­не­ве), первом (1883) и втором (1885; опубликован в 1888 году в Же­не­ве) ва­ри­ан­тах «Про­ек­та про­грам­мы рус­ских со­ци­ал-де­мо­кра­тов» Плеханов бли­жай­шее бу­ду­щее Рос­сии свя­зы­вал с раз­ви­ти­ем ка­пи­та­лиз­ма и ра­бо­че­го дви­же­ния. На­ро­до­воль­че­ской мо­де­ли со­циа­ли­стического пе­ре­во­ро­та он про­ти­во­пос­тав­лял идею двух сле­дую­щих друг за дру­гом с от­но­си­тель­но не­боль­шим (позд­нее при­шёл к вы­во­ду, что зна­чи­тель­ным) ин­тер­ва­лом ре­во­лю­ций - бур­жу­аз­но-де­мо­кра­ти­че­ской и со­циа­ли­сти­че­ской. Главной дви­жу­щей си­лой этих ре­во­лю­ций счи­тал про­ле­та­ри­ат, ру­ко­во­ди­мый мар­кси­ст­ской пар­ти­ей. Плеханов ви­дел в кре­сть­ян­ст­ве, как и в на­ро­ж­дав­шей­ся ли­бе­раль­ной бур­жуа­зии, ре­аль­ных со­юз­ни­ков ра­бо­чих в их борь­бе с са­мо­дер­жа­ви­ем. Рус­ская бур­жуа­зия, по мне­нию Плеханова, за­по­зда­ла в сво­ём со­ци­аль­но-по­ли­тическом раз­ви­тии, по­это­му её гос­под­ство не смо­жет быть про­дол­жи­тель­ным. Под­го­тов­ку ус­ло­вий для со­циа­ли­стического (ком­му­ни­стического) пе­ре­во­ро­та (с це­лью ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та, пе­ре­хо­да средств про­изводства в об­щественную соб­ст­вен­ность) Плеханов, вслед за Мар­ксом, свя­зы­вал с бы­ст­рой про­ле­та­ри­заци­ей кре­сть­ян­ст­ва и городского ме­щан­ст­ва, пре­вра­ще­ни­ем на­ём­ных ра­бо­чих в са­мый мно­го­численный слой об­ще­ст­ва.

В 1889 году Плеханов вы­сту­пил на уч­ре­дительной кон­грес­се Ин­тер­на­цио­на­ла Второго (Па­риж), зая­вил, что за­да­ча российских со­ци­ал-де­мо­кра­тов - ус­во­ить взгля­ды на­учного со­циа­лиз­ма, рас­про­стра­нить их в ра­бо­чей сре­де и с по­мо­щью ра­бо­чих «при­сту­пом взять твер­ды­ню са­мо­дер­жа­вия». Стал од­ним из при­знан­ных ли­де­ров ев­ропейской со­ци­ал-де­мо­кра­тии, поль­зо­вал­ся у них боль­шим ав­то­ри­те­том как один из ве­ду­щих тео­ре­ти­ков марк­сиз­ма. Уча­ст­во­вал в Цю­рих­ском (1893), Па­риж­ском (1900; из­бран членом Ме­ж­дународного со­циа­ли­стического бю­ро от Рос­сии), Ам­стер­дам­ском (1904), Ко­пен­га­ген­ском (1910) кон­грес­сах Второго Ин­тер­на­цио­на­ла. В конце 1890-х годов Плеханов од­ним из пер­вых вы­сту­пил про­тив по­пы­ток Э. Берн­штей­на пе­ре­смот­реть не­ко­то­рые фун­даментальные по­ло­же­ния марк­сиз­ма. Плеханов ка­те­го­ри­че­ски от­вер­гал его мысль о «за­ту­ха­нии» клас­со­вой борь­бы, вы­смеи­вал те­зис о воз­мож­но­сти пре­одо­ле­ния про­ти­во­ре­чий ка­пи­та­лиз­ма по­сред­ст­вом ре­форм, счи­тал прин­ци­пи­аль­но не­вер­ным от­каз от на­силь­ст­вен­ных спо­со­бов ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры про­ле­тариа­та , хо­тя и под­чёр­ки­вал, что не­об­хо­ди­мо све­сти к ми­ни­му­му по­тря­се­ния при пе­ре­хо­де к со­циа­лиз­му. Не ста­вя под со­мне­ние ос­но­во­по­ла­гаю­щий вы­вод Мар­кса об ис­то­рической об­ре­чён­но­сти бур­жу­аз­но­го спо­со­ба про­изводства, Плеханов всё же не отри­цал, что Маркс за­бе­жал впе­рёд, пред­ска­зы­вая ско­рый крах ка­пи­та­ли­стической сис­те­мы.

Член ре­дак­ции газеты «Ис­кра» (1900-1905; опуб­ли­ко­вал в ней свыше 50 ста­тей и за­ме­ток) и журнала «За­ря». Один из ос­но­ва­те­лей Рос­сий­ской со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии и основных ав­то­ров её про­грам­мы (при­ня­та II съез­дом РСДРП, 1903). Не­од­но­крат­но по­ле­ми­зи­ро­вал по по­во­ду её со­дер­жа­ния с В.И. Ле­ни­ным , од­на­ко на II съез­де под­дер­жал его по всем во­про­сам. По­сле рас­ко­ла пар­тии на боль­ше­ви­ков и мень­ше­ви­ков примк­нул пер­во­на­чаль­но к пер­вым, од­на­ко вско­ре пе­ре­шёл на про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, при этом ос­та­вал­ся цен­три­стом, не раз­де­ляя край­них по­зи­ций боль­ше­ви­ков и мень­ше­ви­ков. В русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов счи­тал, что по­бе­да Рос­сии ук­ре­пит по­зи­ции са­мо­дер­жа­вия, а по­ра­же­ние - ос­ла­бит их и при­бли­зит ре­во­лю­цию в Рос­сии. Из­да­вал в Же­не­ве «Днев­ник со­ци­ал-де­мо­кра­та» (1905-1916; с пе­ре­ры­ва­ми). С на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов рас­смат­ри­вал шан­сы на ус­пех вос­ста­ния как дос­та­точ­но вы­со­кие, при­зы­вал российских со­ци­ал-де­мо­кра­тов ус­ко­рить по­ли­тическое вос­пи­та­ние про­ле­та­риа­та, сде­лать всё воз­мож­ное, что­бы в ре­шаю­щий мо­мент на­род был воо­ру­жён и обу­чен, ко­ор­ди­ни­ро­вать дей­ст­вия всех «вра­гов цар­ско­го са­мо­дер­жа­вия», вклю­чая ли­бе­ра­лов, под ло­зун­гом «врозь ид­ти, вме­сте бить».

На IV (Объ­е­ди­ни­тель­ном) съез­де РСДРП (Сток­гольм, 1906) Плеханов вы­сту­пил как один из док­лад­чи­ков по аг­рар­но­му во­про­су, под­дер­жал пред­ло­жен­ную мень­ше­ви­ка­ми про­грам­му «му­ни­ци­па­ли­за­ции» зем­ли (пе­ре­да­чу круп­ных и средних по­ме­щичь­их име­ний в рас­по­ря­же­ние ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния для по­сле­дую­щей раз­да­чи этих зе­мель в арен­ду кре­сть­я­нам), ка­те­го­ри­че­ски от­верг боль­ше­ви­ст­скую про­грам­му на­цио­на­ли­за­ции зем­ли. По­сле по­ра­же­ния Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов вы­сту­пал за ис­поль­зо­ва­ние ле­галь­ных воз­мож­но­стей ре­во­люционной ра­бо­ты, в ча­ст­но­сти три­бу­ны Государственной ду­мы , при­да­вал боль­шое зна­че­ние раз­ви­тию проф­со­юз­но­го дви­же­ния, под­дер­жи­вал идею со­зы­ва «ра­бо­че­го съез­да». В то же вре­мя счи­тал не­до­пус­ти­мым от­каз от не­ле­галь­ной дея­тель­но­сти, к че­му при­зы­ва­ли пра­вые мень­ше­ви­ки (так называемые ли­к­ви­да­то­ры). Воз­гла­вил те­че­ние ре­во­люционной час­ти мень­ше­ви­ков , вы­сту­пав­ших за со­хра­не­ние не­ле­галь­ной пар­тии (мень­ше­ви­ки-«пар­тий­цы»). В 1910 году на ко­рот­кое вре­мя вновь сбли­зил­ся с Ле­ни­ным, од­на­ко с 1911 года на­чал ак­тив­но при­зы­вать к объ­еди­не­нию боль­ше­ви­ков и мень­ше­ви­ков, кри­ти­куя Ле­ни­на и его сто­рон­ни­ков за рас­коль­ни­че­ст­во, из­да­вал га­зе­ты «За пар­тию» и «Един­ст­во» (1912-1914). Од­но­вре­мен­но ра­бо­тал над мно­го­том­ной «Ис­то­ри­ей рус­ской об­ще­ст­вен­ной мыс­ли» (т. 1-3, 1914-1917, ра­бо­та не за­вер­ше­на).

В Первую ми­ро­вую вой­ну за­нял обо­рон­че­скую по­зи­цию, счи­тал, что ло­зунг ми­ра, с ко­то­рым вы­сту­пи­ли уча­ст­ни­ки ме­ж­ду­народной со­циа­ли­стической кон­фе­рен­ции в Цим­мер­валь­де (Швей­ца­рия, 1915), рав­но­си­лен пре­да­тель­ст­ву национальных ин­те­ре­сов Рос­сии и вы­го­ден толь­ко Гер­ма­нии и её со­юз­ни­кам. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вер­нул­ся в Пет­ро­град, воз­гла­вил не­боль­шую внеф­рак­ци­он­ную груп­пу «Един­ст­во». Под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку Временного пра­ви­тель­ст­ва, три­ж­ды по­лу­чал при­гла­ше­ние вой­ти в его со­став, од­на­ко вы­ну­ж­ден был от­ка­зать­ся в свя­зи с тем, что Ис­пол­ком Пет­ро­со­ве­та не под­дер­жал его кан­ди­да­ту­ру. При­зы­вал к пат­рио­тическому еди­не­нию всех клас­сов российского об­ще­ст­ва. Ка­те­го­ри­че­ски от­ри­цал воз­мож­ность осу­ще­ст­в­ле­ния в тот пе­ри­од в Рос­сии со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции, не­га­тив­но оце­ни­вал дея­тель­ность боль­ше­ви­ков и лич­но Ле­ни­на (тре­бо­вал его аре­ста, но не счи­тал германским шпио­ном) по под­го­тов­ке во­оруженного вос­ста­ния с це­лью свер­же­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва. Осу­дил ор­га­ни­зо­ван­ное боль­ше­ви­ка­ми воо­руженное свер­же­ние Временного пра­ви­тель­ст­ва в Пет­ро­гра­де, рос­пуск Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния и за­клю­че­ние Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года с Гер­ма­ни­ей. С января 1918 года в свя­зи с ухуд­ше­ни­ем здо­ро­вья на­хо­дил­ся в са­на­то­рии в Фин­лян­дии. По­хо­ро­нен на Ли­те­ра­тор­ских мос­тках Вол­ко­ва клад­би­ща (Санкт-Пе­тер­бург).

В 1999 году опуб­ли­ко­ва­но (При­ло­же­ние к «Не­за­ви­си­мой га­зе­те» за 1 декбря) «По­ли­ти­че­ское за­ве­ща­ние» Плеханова, яко­бы про­дик­то­ван­ное им в апреле 1918 дру­гу Л.Г. Дей­чу, ко­то­рый за­тем пе­ре­дал его пле­мян­ни­ку Плеханов - С.Г. Пле­ха­но­ву. В хо­де на­учной дис­кус­сии ав­тор­ст­во Плеханова не под­твер­жде­но.

Па­мят­ник Плеханову ус­та­нов­лен в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1925, скульп­то­ры И.Я. Гинц­бург, М.Я. Хар­ла­мов, архитектор Я.Г. Ге­вирц). Имя Плеханова но­сят Российский эко­но­мический университет, Санкт-Пе­тербургский государственный гор­ный институт, ули­цы в ря­де го­ро­дов (Харь­ков, Ни­ко­ла­ев, Во­ро­неж и др.), на­се­лён­ные пунк­ты в Ле­нинградской, Ли­пец­кой, Туль­ской, Тю­мен­ской об­лас­тях.

Сочинения:

Год на ро­ди­не. Па­риж, 1921. Т. 1-2;

Со­чи­не­ния. М., 1923-1927. Т. 1-24;

Из­бран­ные фи­ло­соф­ские про­из­ве­де­ния. М., 1956-1958. Т. 1-5;

Фи­ло­соф­ско-ли­те­ра­тур­ное на­сле­дие Г.В. Пле­ха­но­ва. М., 1973-1974. Т. 1-3;

Из­бран­ные тру­ды. М., 2010.