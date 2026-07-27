ПЛЕХАНОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Деятель российского и международного социал-демократического движения.
Дворянин. Окончил Воронежскую военную гимназию (1873), учился во Втором военном Константиновском училище (1873-1874) и в Горном институте (1874-1876) в Санкт-Петербурге.
Вступил в «Северную революционно-народническую группу», ставшую ядром организации «Земля и воля» 1870-х годов. Один из организаторов политических демонстрации рабочих и студентов у Казанского собора в декабре 1876 года. В 1877 году в связи с угрозой ареста несколько месяцев провёл за границей, по возвращении уволен из института, перешёл на положение революционера-подпольщика. Вёл пропаганду среди рабочих в Санкт-Петербурге, Саратове, Ростове-на-Дону, считал в этот период, что рабочий важен не сам по себе, а прежде всего как союзник главной революционной силы - крестьянства. Один из редакторов окончательного варианта программы «Земли и воли» (1878) и журнала с тем же названием. Опубликовал в нём статью «Закон экономического развития общества и задачи социализма в России» (1879, № 3-4), которая сразу выдвинула Плеханова в число ведущих теоретиков народничества. Признавая открытую К. Марксом закономерность смены общественно-экономических формаций и решающую роль социально-экономических факторов в этом процессе, Плеханов утверждал, что Россия пока не подчиняется этой закономерности, поскольку крестьяне держатся за общину. Поэтому основные усилия российских революционеров должны быть направлены на полное разрушение всякого государства и обеспечение крестьянину возможности развивать коллективистские начала, заложенные в общине. Устранение самодержавия, по мнению Плеханова, привело бы в конечном счёте к торжеству в России общинного социализма. В связи с переходом землевольцев к террористической деятельности Плеханов покинул в знак протеста их съезд (июнь 1879).
После окончательного раскола организации вошёл в «Чёрный передел», стал идейным руководителем организации. Жил в Санкт-Петербурге по фальшивому паспорту. Написал манифест «Чёрного передела», в котором крестьянам предлагалось собирать сходы и посылать ходоков к наследнику престола с просьбами: переделить между крестьянами поровну и без всякого выкупа все казённые и помещичьи земли, луга и леса; предоставить народу право свободно и беспошлинно заниматься любыми промыслами; уменьшить подати и повинности и простить недоимки; ликвидировать должности урядников, становых, исправников и др. В случае отказа царских властей удовлетворить эти просьбы крестьянам рекомендовалось не платить податей, отказываться от военной службы и присяги на верность царю, а если на них пойдут силой - «стоять дружно». Изучая труды статистиков, посвящённые крестьянской общине и свидетельствовавшие о процессе её разложения и появлении в ней социального неравенства, Плеханов начал сомневаться в основах народнической доктрины.
В 1880 году был вынужден эмигрировать в связи с массовыми арестами народников, начавшимися после покушения на императора Александра II в ноябре 1879 года. До 1917 года жил в Европе (в Швейцарии, Франции, Великобритании, Италии), посещал лекции в Женевском университете и Сорбонне, установил личные контакты с лидерами западноевропейской социал-демократии. Известие о смертельном ранении 1(13) мара 1881 года императора Александра II членами «Народной воли» Плеханов воспринял как конец народовольчества.
В начале 1880-х годов, разочаровавшись в идеологии и практике народничества и пережив в этой связи глубокий идейный кризис, Плеханов перешёл на позиции марксизма. Перевёл на русский язык «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса (опубликован в 1882 году в Женеве с предисловием авторов и Плеханова, тираж нелегально переправлен в Россию). Один из основателей первой российской марксистской группы «Освобождение труда» (1883). В своих первых марксистских работах «Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885; обе опубликованы в Женеве), первом (1883) и втором (1885; опубликован в 1888 году в Женеве) вариантах «Проекта программы русских социал-демократов» Плеханов ближайшее будущее России связывал с развитием капитализма и рабочего движения. Народовольческой модели социалистического переворота он противопоставлял идею двух следующих друг за другом с относительно небольшим (позднее пришёл к выводу, что значительным) интервалом революций - буржуазно-демократической и социалистической. Главной движущей силой этих революций считал пролетариат, руководимый марксистской партией. Плеханов видел в крестьянстве, как и в нарождавшейся либеральной буржуазии, реальных союзников рабочих в их борьбе с самодержавием. Русская буржуазия, по мнению Плеханова, запоздала в своём социально-политическом развитии, поэтому её господство не сможет быть продолжительным. Подготовку условий для социалистического (коммунистического) переворота (с целью установления диктатуры пролетариата, перехода средств производства в общественную собственность) Плеханов, вслед за Марксом, связывал с быстрой пролетаризацией крестьянства и городского мещанства, превращением наёмных рабочих в самый многочисленный слой общества.
В 1889 году Плеханов выступил на учредительной конгрессе Интернационала Второго (Париж), заявил, что задача российских социал-демократов - усвоить взгляды научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих «приступом взять твердыню самодержавия». Стал одним из признанных лидеров европейской социал-демократии, пользовался у них большим авторитетом как один из ведущих теоретиков марксизма. Участвовал в Цюрихском (1893), Парижском (1900; избран членом Международного социалистического бюро от России), Амстердамском (1904), Копенгагенском (1910) конгрессах Второго Интернационала. В конце 1890-х годов Плеханов одним из первых выступил против попыток Э. Бернштейна пересмотреть некоторые фундаментальные положения марксизма. Плеханов категорически отвергал его мысль о «затухании» классовой борьбы, высмеивал тезис о возможности преодоления противоречий капитализма посредством реформ, считал принципиально неверным отказ от насильственных способов установления диктатуры пролетариата, хотя и подчёркивал, что необходимо свести к минимуму потрясения при переходе к социализму. Не ставя под сомнение основополагающий вывод Маркса об исторической обречённости буржуазного способа производства, Плеханов всё же не отрицал, что Маркс забежал вперёд, предсказывая скорый крах капиталистической системы.
Член редакции газеты «Искра» (1900-1905; опубликовал в ней свыше 50 статей и заметок) и журнала «Заря». Один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии и основных авторов её программы (принята II съездом РСДРП, 1903). Неоднократно полемизировал по поводу её содержания с В.И. Лениным, однако на II съезде поддержал его по всем вопросам. После раскола партии на большевиков и меньшевиков примкнул первоначально к первым, однако вскоре перешёл на противоположную сторону, при этом оставался центристом, не разделяя крайних позиций большевиков и меньшевиков. В русско-японскую войну 1904-1905 годов считал, что победа России укрепит позиции самодержавия, а поражение - ослабит их и приблизит революцию в России. Издавал в Женеве «Дневник социал-демократа» (1905-1916; с перерывами). С началом Революции 1905-1907 годов рассматривал шансы на успех восстания как достаточно высокие, призывал российских социал-демократов ускорить политическое воспитание пролетариата, сделать всё возможное, чтобы в решающий момент народ был вооружён и обучен, координировать действия всех «врагов царского самодержавия», включая либералов, под лозунгом «врозь идти, вместе бить».
На IV (Объединительном) съезде РСДРП (Стокгольм, 1906) Плеханов выступил как один из докладчиков по аграрному вопросу, поддержал предложенную меньшевиками программу «муниципализации» земли (передачу крупных и средних помещичьих имений в распоряжение органов местного самоуправления для последующей раздачи этих земель в аренду крестьянам), категорически отверг большевистскую программу национализации земли. После поражения Революции 1905-1907 годов выступал за использование легальных возможностей революционной работы, в частности трибуны Государственной думы, придавал большое значение развитию профсоюзного движения, поддерживал идею созыва «рабочего съезда». В то же время считал недопустимым отказ от нелегальной деятельности, к чему призывали правые меньшевики (так называемые ликвидаторы). Возглавил течение революционной части меньшевиков, выступавших за сохранение нелегальной партии (меньшевики-«партийцы»). В 1910 году на короткое время вновь сблизился с Лениным, однако с 1911 года начал активно призывать к объединению большевиков и меньшевиков, критикуя Ленина и его сторонников за раскольничество, издавал газеты «За партию» и «Единство» (1912-1914). Одновременно работал над многотомной «Историей русской общественной мысли» (т. 1-3, 1914-1917, работа не завершена).
В Первую мировую войну занял оборонческую позицию, считал, что лозунг мира, с которым выступили участники международной социалистической конференции в Циммервальде (Швейцария, 1915), равносилен предательству национальных интересов России и выгоден только Германии и её союзникам. После Февральской революции 1917 года вернулся в Петроград, возглавил небольшую внефракционную группу «Единство». Поддерживал политику Временного правительства, трижды получал приглашение войти в его состав, однако вынужден был отказаться в связи с тем, что Исполком Петросовета не поддержал его кандидатуру. Призывал к патриотическому единению всех классов российского общества. Категорически отрицал возможность осуществления в тот период в России социалистической революции, негативно оценивал деятельность большевиков и лично Ленина (требовал его ареста, но не считал германским шпионом) по подготовке вооруженного восстания с целью свержения Временного правительства. Осудил организованное большевиками вооруженное свержение Временного правительства в Петрограде, роспуск Учредительного собрания и заключение Брестского мира 1918 года с Германией. С января 1918 года в связи с ухудшением здоровья находился в санатории в Финляндии. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища (Санкт-Петербург).
В 1999 году опубликовано (Приложение к «Независимой газете» за 1 декбря) «Политическое завещание» Плеханова, якобы продиктованное им в апреле 1918 другу Л.Г. Дейчу, который затем передал его племяннику Плеханов - С.Г. Плеханову. В ходе научной дискуссии авторство Плеханова не подтверждено.
Памятник Плеханову установлен в Санкт-Петербурге (1925, скульпторы И.Я. Гинцбург, М.Я. Харламов, архитектор Я.Г. Гевирц). Имя Плеханова носят Российский экономический университет, Санкт-Петербургский государственный горный институт, улицы в ряде городов (Харьков, Николаев, Воронеж и др.), населённые пункты в Ленинградской, Липецкой, Тульской, Тюменской областях.
Сочинения:
Год на родине. Париж, 1921. Т. 1-2;
Сочинения. М., 1923-1927. Т. 1-24;
Избранные философские произведения. М., 1956-1958. Т. 1-5;
Философско-литературное наследие Г.В. Плеханова. М., 1973-1974. Т. 1-3;
Избранные труды. М., 2010.