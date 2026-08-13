Плеха́нов, Георгий Валентинович

Плеха́нов, Георгий Валентинович (29.11[11.12].1856, с. Гудаловка, Тамбовская губ. — 30.05.1918, Ялкала, ныне Ильичево, Ленинградская обл.) — российский революционер и теоретик марксизма . Родился в семье отставного офицера. В 1874–1876 учился в Петербургском горном институте. Один из организаторов политической демонстрации у Казанского собора 6[18] декабря 1876, лидеров «Земли и воли» . После ее раскола в 1879 — лидер «Черного передела» . С 1880 — в эмиграции в Швейцарии. Увлекся марксизмом, стал критиковать народничество и анархизм. В 1883 совместно с П. Б. Аксельродом , Л. Г. Дейчем , В. И. Засулич , В. Н. Игнатовым основал первую российскую марксистскую организацию — группу «Освобождение труда». Выступал под псевдонимом Н. Бельтов. В работах «Социализм и общественная борьба» (1883), «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1894), «К вопросу о роли личности в истории» (1898) и др. обосновывал материалистический взгляд на историю, неизбежность перехода к капитализму в России, классовый подход к общественному развитию и культуре. С 1894 — один из организаторов и лидеров «Союза русских социал-­демократов за границей», с 1901 — Заграничной лиги русской социал-­демократии. Участвовал в конгрессах Интернационала 2‑го . В 1900–1905 — член редакции газеты «Искра», которая на II съезде Российской социал-­демократической рабочей партии (РСДРП) стала ее Центральным органом. П. был одним из организаторов и участников съезда, одним из авторов программы и устава партии. Большевик. С ноября 1903, после конфликта с В. И. Лениным — меньшевик. Во время Революции 1905–1907 в России выступал за тщательную подготовку вооруженной борьбы с самодержавием, критиковал восстание в Москве за неподготовленность (см. Декабрьские вооруженные восстания 1905–1906 ). С 1906 поддерживал участие социал-­демократов в выборах и сотрудничество с либералами. Публиковался в газетах «Социал-­демократ», «Звезда» и других, издавал «Дневник социал-­демократа». Во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 — оборонец. В 1917 — лидер группы «Единство», стоявшей на правом фланге социал-­демократии. 31 марта [13 апреля] 1917 вернулся в Россию. Раскритиковал апрельские тезисы Ленина как «бред». Считал пролетарскую революцию в России невозможной, осудил Октябрьский переворот 1917 .

Соч .: История русской общественной мысли. В 4 т. Петроград, 1914–1918; Собрание сочинений. В 24 т. М.–Л., 1923–1928; Избранные философские произведения. В 5 т. М., 1956–1958.

Лит. : Аптекман О. В. Георгий Валентинович Плеханов. Из личных воспоминаний. Л., 1924; Жуйков Г. С. Группа «Освобождение труда». М., 1962; Иовчук М. Т., Курбатова И. Н. Плеханов. М., 1977; Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997; Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества — к марксизму. М., 2006; Шубин А. В. Социализм: «золотой век» теории. М., 2007. А. В. Шубин .