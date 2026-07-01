ПЛЕЧНИК ЙОЖЕ

ПЛЕЧНИК ЙОЖЕ - сло­венский ар­хи­тек­тор.

Ро­дил­ся в се­мье мас­те­ра-ме­бель­щи­ка. С 1882 года обу­чал­ся в мас­тер­ской от­ца, за­тем - в ре­мес­лен­ном училище в Гра­це (1888-1892 годы).

В 1892-1894 годах раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты ме­бе­ли в сто­ляр­ной мас­тер­ской Мюл­ле­ра в Ве­не. В 1894-1895 годах ра­бо­тал в ар­хитектурном бю­ро О. Ваг­не­ра; учил­ся у не­го же в вен­ской АХ (1895-1898 годы).

В 1898-1899 годах со­вер­шил пен­сио­нер­скую по­езд­ку по Ита­лии и Фран­ции. Вер­нув­шись в Ве­ну, Плечник воз­вёл там мно­го­квар­тир­ный дом «Вил­ла Лан­гер» (1900-1901 год), до­ход­ный дом Лан­гер (1901-1902 годы), жи­лое и кон­тор­ское зда­ние Цахерль­ха­ус (1903-1905 годы) и другие со­ору­же­ния, в ко­то­рых по­сте­пен­но пе­ре­шёл от сво­бод­но­го фор­мо­об­ра­зо­ва­ния сти­ля мо­дерн че­рез его ра­цио­наль­ный из­вод к уп­ро­щён­но­му ва­ри­ан­ту не­оклас­си­циз­ма (церковь Святого Ду­ха, 1910-1913 годы; не­де­ко­ри­ро­ван­ные сте­ны из мо­но­лит­но­го же­ле­зо­бе­то­на).

В 1911 году Плечник по при­гла­ше­нию Я. Ко­те­ры пе­ре­ез­жа­ет в Пра­гу, где ста­но­вит­ся про­фес­со­ром в городском ху­дожественном и ре­мес­лен­ном училище.

В 1920 году по­лу­чил долж­ность профессора Тех­нического университета Люб­ляны, ко­то­рую за­ни­мал до сво­ей смер­ти (с пе­ре­ры­вом в 1943-1945 годах), но од­но­вре­мен­но ра­бо­тал в Пра­ге: за­ни­мал­ся ре­кон­ст­рук­ци­ей Праж­ско­го гра­да (1920-1935 годы; пре­имущественно ин­терь­е­ры, в том числе апар­та­мен­ты пре­зи­ден­та Че­хо­сло­ва­кии, и оформ­ле­ние са­дов), по­стро­ил церковь Пре­свя­то­го Серд­ца Гос­под­ня (1928-1932 годы). С это­го вре­ме­ни Плечник ра­бо­та­ет в рус­ле соб­ст­вен­но­го, по­рой эк­лек­тич­но­го ва­ри­ан­та национального ро­ман­тиз­ма, ос­но­ван­но­го на сре­ди­зем­но­мор­ской и юж­но­сла­вян­ской тра­ди­ции и вклю­чаю­ще­го мо­ти­вы ан­тич­но­сти, зод­че­ст­ва Сред­не­ве­ко­вья, ме­ст­но­го ва­ри­ан­та ба­рок­ко , народной ар­хи­тек­ту­ры. В середине 1920-х - середине 1940-х годов Плечник оформ­ля­ет в цен­тре Люб­ля­ны пло­ща­ди (Святого Яко­ва, 1926-1927 годы, и другие), ули­цы (Зой­со­ва, 1927 год, и другие), мос­ты (Трой­ной мост, 1929-1932 годы, и другие; смотрите иллюстрации к статье Люб­ля­на) и на­бе­реж­ные рек Гра­даш­чи­ца и Люб­ля­ни­ца (ком­плекс рын­ка, 1940-1944 годы, и другие), парк Ти­во­ли (1929-1934 годы). Так­же в Люб­ля­не Плечник воз­во­дит собственный дом (1924-1930 годы, ны­не Му­зей Плечника), ре­кон­ст­руи­ру­ет зда­ние Тор­го­вой па­ла­ты (1925-1927 годы; ны­не Кон­сти­ту­ци­он­ный суд), стро­ит зда­ние Национальной и уни­вер­си­тет­ской библиотеки (1936-1941 годы), церковь Святого Ми­хаи­ла «на бо­ло­те» (1937-1940 годы), ан­самбль клад­би­ща Жа­ле (1937-1940 годы).

По­сле второй ми­ро­вой вой­ны сре­ди круп­ных ра­бот Плечника - не­реа­ли­зо­ван­ный про­ект пар­ла­мен­та Сло­ве­нии (1947 год), ре­кон­ст­рук­ция мо­на­сты­ря тев­тон­цев Кри­жан­ке в Люб­ля­не (1952-1956 годы).

Ав­тор многих мо­ну­мен­тов, в том числе на площади Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции в Люб­ля­не: «Ил­ли­рий­ская ко­лон­на» (в па­мять об Ил­ли­рий­ских про­вин­ци­ях им­пе­рии На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та; 1929 год, скульп­тор Л. До­ли­нар) и па­мят­ник С. Гре­гор­чи­чу (1937 год, скульп­тор З. Ка­лин). Плечник так­же за­ни­мал­ся ди­зай­ном городской ме­бе­ли, ли­тур­гических пред­ме­тов.

Твор­че­ст­во Плечника, пред­став­ляю­щее со­бой аль­тер­на­ти­ву мо­дер­низ­му в ар­хи­тек­ту­ре XX века, ста­ло осо­бен­но вос­тре­бо­ван­ным в по­след­ней тре­ти ве­ка, в пе­ри­од по­ст­мо­дер­низ­ма. Ха­рак­тер­ные для Плечника сво­бод­ная трак­тов­ка ар­хитектурного на­сле­дия, вни­ма­ние к осо­бен­но­стям ис­то­рической за­строй­ки в гра­до­стро­ительных ра­бо­тах, от­каз от фор­маль­но­го, но не «идей­но­го» под­ра­жа­ния ори­ги­на­лу при ре­кон­ст­рук­ции ар­хит. па­мят­ни­ков ос­та­ют­ся ак­ту­аль­ны­ми ори­ен­ти­ра­ми для ар­хи­тек­то­ров и в начале XXI века (Б. Под­рек­ка и другие).

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