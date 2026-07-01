ПЛЕЧНИК ЙОЖЕ
ПЛЕЧНИК ЙОЖЕ - словенский архитектор.
Родился в семье мастера-мебельщика. С 1882 года обучался в мастерской отца, затем - в ремесленном училище в Граце (1888-1892 годы).
В 1892-1894 годах разрабатывал проекты мебели в столярной мастерской Мюллера в Вене. В 1894-1895 годах работал в архитектурном бюро О. Вагнера; учился у него же в венской АХ (1895-1898 годы).
В 1898-1899 годах совершил пенсионерскую поездку по Италии и Франции. Вернувшись в Вену, Плечник возвёл там многоквартирный дом «Вилла Лангер» (1900-1901 год), доходный дом Лангер (1901-1902 годы), жилое и конторское здание Цахерльхаус (1903-1905 годы) и другие сооружения, в которых постепенно перешёл от свободного формообразования стиля модерн через его рациональный извод к упрощённому варианту неоклассицизма (церковь Святого Духа, 1910-1913 годы; недекорированные стены из монолитного железобетона).
В 1911 году Плечник по приглашению Я. Котеры переезжает в Прагу, где становится профессором в городском художественном и ремесленном училище.
В 1920 году получил должность профессора Технического университета Любляны, которую занимал до своей смерти (с перерывом в 1943-1945 годах), но одновременно работал в Праге: занимался реконструкцией Пражского града (1920-1935 годы; преимущественно интерьеры, в том числе апартаменты президента Чехословакии, и оформление садов), построил церковь Пресвятого Сердца Господня (1928-1932 годы). С этого времени Плечник работает в русле собственного, порой эклектичного варианта национального романтизма, основанного на средиземноморской и южнославянской традиции и включающего мотивы античности, зодчества Средневековья, местного варианта барокко, народной архитектуры. В середине 1920-х - середине 1940-х годов Плечник оформляет в центре Любляны площади (Святого Якова, 1926-1927 годы, и другие), улицы (Зойсова, 1927 год, и другие), мосты (Тройной мост, 1929-1932 годы, и другие; смотрите иллюстрации к статье Любляна) и набережные рек Градашчица и Любляница (комплекс рынка, 1940-1944 годы, и другие), парк Тиволи (1929-1934 годы). Также в Любляне Плечник возводит собственный дом (1924-1930 годы, ныне Музей Плечника), реконструирует здание Торговой палаты (1925-1927 годы; ныне Конституционный суд), строит здание Национальной и университетской библиотеки (1936-1941 годы), церковь Святого Михаила «на болоте» (1937-1940 годы), ансамбль кладбища Жале (1937-1940 годы).
После второй мировой войны среди крупных работ Плечника - нереализованный проект парламента Словении (1947 год), реконструкция монастыря тевтонцев Крижанке в Любляне (1952-1956 годы).
Автор многих монументов, в том числе на площади Французской революции в Любляне: «Иллирийская колонна» (в память об Иллирийских провинциях империи Наполеона I Бонапарта; 1929 год, скульптор Л. Долинар) и памятник С. Грегорчичу (1937 год, скульптор З. Калин). Плечник также занимался дизайном городской мебели, литургических предметов.
Творчество Плечника, представляющее собой альтернативу модернизму в архитектуре XX века, стало особенно востребованным в последней трети века, в период постмодернизма. Характерные для Плечника свободная трактовка архитектурного наследия, внимание к особенностям исторической застройки в градостроительных работах, отказ от формального, но не «идейного» подражания оригиналу при реконструкции архит. памятников остаются актуальными ориентирами для архитекторов и в начале XXI века (Б. Подрекка и другие).