Плебисци́т

Плебисци́т ( лат. plebiscitum) — в Риме Древнем постановление, принимавшееся на плебейских собраниях (concilia plebis), где с V в. до н. э. в ходе борьбы сословий плебеи стали сначала избирать собственных магистратов (плебейских трибунов и эдилов ), а затем и принимать решения нормативного характера (о браках, о долгах, о порядке занятия должностей и т. д.). Согласно Гаю (Институции, I. 3), прежде патриции утверждали, что П. на них не распространяются, так как приняты без их одобрения (auctoriatas); однако позже был издан закон Гортензия, по которому П. стали обязательными для всего народа; и таким образом П. были приравнены к законам (leges). Отныне предварительного их одобрения сенатом не требовалось (порой такое требование вводилось, например Суллой , но вскоре отменялось). По мере того, как плебейские трибуны все меньше отличались от прочих магистратов , П. стали преобладающей формой законодательства Римской республики.

Лит. : Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения / Пер. с чеш. М., 1989. Е. В. Ляпустина.