Плебисци́т
Плебисци́т (лат. plebiscitum) — в Риме Древнем постановление, принимавшееся на плебейских собраниях (concilia plebis), где с V в. до н. э. в ходе борьбы сословий плебеи стали сначала избирать собственных магистратов (плебейских трибунов и эдилов), а затем и принимать решения нормативного характера (о браках, о долгах, о порядке занятия должностей и т. д.). Согласно Гаю (Институции, I. 3), прежде патриции утверждали, что П. на них не распространяются, так как приняты без их одобрения (auctoriatas); однако позже был издан закон Гортензия, по которому П. стали обязательными для всего народа; и таким образом П. были приравнены к законам (leges). Отныне предварительного их одобрения сенатом не требовалось (порой такое требование вводилось, например Суллой, но вскоре отменялось). По мере того, как плебейские трибуны все меньше отличались от прочих магистратов, П. стали преобладающей формой законодательства Римской республики.
Лит.: Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения / Пер. с чеш. М., 1989. Е. В. Ляпустина.