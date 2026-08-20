Плебе́и

Плебе́и ( лат. plebei, plebs, от pleo — «наполнять», т. е. «толпа», «множество») — сословие в Риме Древнем . Деление на патрициев и П. античная традиция приписывала Ромулу. Существуют две основные теории их происхождения: 1) П. — пришлое население, которое не входило в римскую родоплеменную организацию (Б. Г. Нибур ); 2) П. — результат расслоения римского общества на знать и простой народ (Э. Мейер ). Согласно первой гипотезе П. боролись за обретение гражданских прав, т. е. за вхождение в римскую гражданскую общину, согласно второй — за уравнивание прав в рамках одной гражданской общины. Допуск П. в вой­ско по реформе царя Сервия Туллия (579–534 до н. э.) серьезно усилил их позиции. Требования П. касались долгового вопроса (ограничение ростовщичества и запрет долгового рабства), аграрного (распределение общественной земли) и политического (допуск плебейской верхушки к власти). В результате ухода плебейского вой­ска на Священную гору (сецессия) в 494 до н. э. была создана должность плебейских трибунов для защиты П. Завершилась история патрицианско-­плебейского противостояния плебисцитом диктатора Гортензия (287 до н. э.), который окончательно приравнял постановления плебейских собраний ( плебисциты ) к законам. Итогом победы П. стало объединение плебейской верхушки с патрициями в новое сословие — нобилитет. Помимо первоначального значения, П. стали называть тех, кто не входил в привилегированные сословия сенаторов и всадников.

Лит. : Маяк И. Л. Populus, cives, plebs начала Республики // Вестник древней истории. 1989. № 1. С. 66–80; Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders / Ed. K. A. Raaflaub. Malden–Oxford, 2005. А. М. Сморчков.