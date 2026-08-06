ПЛАВИНСКАЯ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
Родилась 21.07.1958. Окончила МГУ в 1982 г.
Кандидатская диссертация: Судьба идей Монтескье в годы Великой французской революции, 1789–1799 (1988).
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центр по изучению XVIII века Института всеобщей истории РАН.
Член редколлегии т. 4 «Всемирной истории» («Мир в XVIII веке), Москва, Наука, 2013, член редколлегии тт. 14-15 и 19-20 Собрания сочинений Монтескье, член административного совета международного Общества Монтескье.
Область интересов: Русско-французские и русско-итальянские культурные связи в XVIII в. Восприятие идей Монтескье в России.
Сочинения:
Публикация произведений Монтескье во Франции в 1789-1799 гг. // Французская революция XVIII в.: экономика, политика, идеология. М.: Наука, 1988. С. 171-189.
Идеи Монтескье в публицистике Великой французской революции // От Старого порядка к революции. Л.: ЛГУ, 1988. С. 145-155.
Политические идеи Монтескье во Франции в эпоху Директории // Французский ежегодник, 1986. М.: Наука, 1988. С. 114-130.
Взгляды Монтескье на республику и их оценка в жирондистской прессе // Европейское Просвещение и Французская революция. М.: Наука, 1988. С. 53-71.
Die Veröffentlichungder Werke Montesquieu szwischen 1789 und 1799 // Leipziger Beiträgezu rRevolutionsforschung. Leheft 24 / Die Debatteum 1789 (1). Leipzig: KMU, 1988. S. 33-45.
Saint-Justet Montesquieu // La Grande Révolution française. Moscou: Sciences sociales, 1989. P. 138-155.
Lapensée de Montesquieu dans la Révolution française // Transactions of the seventh International Congress of the Enlightenment, Budapest, 26 july – 2 august 1987 / Actes du septième congrès international des Lumières, 26 juillet – 2 août 1987 / SVEC, vol. 263-265. Oxford: Voltaire Foundation, 1989. P. 381-384.
Les traductions russes de Montesquieu au XVIIIe siècle // L’Europe de Montesquieu / Actes du Colloque de Gênes , 26-29 mai 1993. Napoli, Paris, Oxford, 1995. P. 431-440.
Монархия и республика Монтескье // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М.: Наука, 1995. С. 193-201.
Баррас, Великая французская революция, Вандея, Мирабо, Монтескье // Исторический лексикон, XVIII век. М.: Знание, 1996. С. 24-29 120-129, 451-460.
Новые сведения о французских источниках Наказа Екатерины II // Россия и Франция, XVIII-XX века, вып. 2. М.: Наука, 1998. С. 8-20.
Catherine II ébaucheleNakaz: premières notes de lecture de L’Espritdeslois // Revue Montesquieu, 1998, n° 2. P. 67-88.
Catherine II et L’Esprit des lois: premières notes de lecture // Actes du colloque international tenu à Bordeaux, du 3 à 6 décembre 1998 pour commémorerle 250-ème anniversaire de la parution de L’Espritdeslois. Bordeaux, 1999. P. 279-288.
Les lectures de L’Esprit des loisen Russieau XVIIIe siècle // Montesquieu du Nordau Sud / Actes de la tableron de organisée à Paris les 29 et 30 janvier 1999 (Cahier Montesquieu, n° 6). Napoli-Oxford, 2001. P. 61-70.
Наказ Екатерины II во Франции в конце 60-х – начале 70-х гг. XVIII в.: переводы, цензура, отклики в прессе // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения. Исследования и материалы. Сборник памяти Г. С. Кучеренко. М.: РГГУ, 2001. С. 9-36.
Catherine II etlegrand-ducAlexandre Pavlovitch: l’institution du prince russeau siècledes Lumières // L’institution du prince / Actes du colloquetenu à Grenoble, du 10 à 13 octobre 1999. Ferney-Voltaire, 2001. P. 229-235.
Le Nakazet l’Encyclopédie // Sciences, musiques, Lumières.Mélangesofferts à Anne-MarieChouillet. Ferney-Voltaire, 2002. P. 603-610.
MontesquieuinRußlandinderzweitenHälftedes 18. undzuBeginndes 19. Jahrhunderts // InterdisziplinaritätundInternationalität. WegeundFormenderRezeptionderfranzösischenundderbritischenAufklärunginDeutschlandundRußlandim 18. Jahrhundert. Mainz:PhilippvonZabern, 2004. S. 143-152.
Как переводили Монтескье в России? // Европейское Просвещение и цивилизация России. М.: Наука, 2004. С. 281-286.
Troislettresd’ÉmilieduChâteletretrouvéesdanslesarchivesmoscovites // CahiersVoltaire, 2005, n° 4. P. 57-82.
LesdocumentconcernantMontesquieuauMuséehistoriqued’Etat (GIM) à Moscou // LesArchivesdel’EstetlaFrancedesLumières. Guidedesarchivesetinédits. Ferney-Voltaire, 2007. P. 740-745.
Catherine II, Pierre le Grand, Russie, Pologne // DictionnaireMontesquieu http://dictionnaire-montesquieu.ens-lsh.fr
Персидские письма Монтескье в русских переводах XVIII века: к вопросу о цензуре // Век Просвещения, вып. 2, кн. 1. M.: Наука, 2008. С. 437-453.
Античная скульптура сквозь призму философии: аббат Гуаско и его трактат Del’usagedesstatueschezlesAnciens// Век Просвещения, вып. 4. M.: Наука, 2012. С. 227-243.
Du Russeau Lapon: traduire L’Espritdes Loisen Russieau XVIIIee taudébutduXIXesiècle? // Revuefrançaised’histoiredulivre, 2013, n° 134. P. 181-196.
Франкмасонство, Общественное мнение, Партия философов, Систематизация знания // Всемирная история в 6 томах. Том 4: Мир в XVIII веке. М.: Наука, 2013, с. 188-217.