ПЛАВИЛЬЩИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПЛАВИЛЬЩИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский книгоиздатель и книгопродавец.
Сын купца. Брат П.А. Плавильщикова, его помощник в делах типографии «И. Крылов с товарыщи» в Санкт-Петербурге (1792-1793 годы). Став её владельцем, превратил типографию «В. Плавильщиков» в одно из крупнейших российских частных заведений этого типа.
В связи с запрещением в 1796 году частных типографий Плавильщиков издавал книги формально под марками типографий при Санкт-Петербургском губернском правлении (1797-1804 годы) и Театральной дирекции (1804-1807 годы), затем вновь под своим именем.
Типография Плавильщикова выпустила свыше 300 наименований художественной, научной и учебной литературы, среди них - «Всеобщая система познаний человеческих» Д. Дидро (1800 год), «Начертание художеств...» А.А. Писарева (1808 год), комедия А.С. Грибоедова «Молодые супруги» (1815 год), «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» П.П. Свиньина (т. 1-5, 1816-1828 годы). Плавильщиков печатал периодические издания (журналы «Невский зритель», 1819-1820 годы, «Отечественные записки», 1818-1825 годы, и другие).
Открыл в Санкт-Петербурге в 1813 году книжную лавку, а в 1815 году - книжный магазин. Опубликовал «Реестр российским книгам, продающимся в Санкт-Петербурге у Василия Плавильщикова в новооткрытом магазине…» (1815 год).
Имел одну из крупнейших частных библиотек в стране (около 1,8 тысяч наименований в 1815 году, около 7 тысяч - в 1820 году; содержала книги по богословию, философии, медицине, физико-математическим и прочим наукам, обширное собрание русской и иностранной художественной литературы). Издавал её каталоги - «Библиотека для чтения, находящаяся у Синего мосту…» (1817 год), «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова, систематическим порядком расположенная» (ч. 1-3, 1820 год, репринт - 2006 год; в 1821-1826 годах издавались дополнения к «Росписи…»).
Был близок к членам тайных обществ, позволял им собираться в своём книжном магазине, публиковал их труды (например, «Опыт теории налогов» Н.И. Тургенева, 1819 год, «Подарок русскому солдату», «Несколько мыслей о пользе политических наук» Ф.Н. Глинки, 1818 и 1819 годов соответственно).
Завещал типографию, книжный магазин и библиотеку своему приказчику А.Ф. Смирдину.