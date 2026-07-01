ПЛАВИЛЬЩИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПЛАВИЛЬЩИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский кни­го­из­да­тель и кни­го­про­да­вец.

Сын куп­ца. Брат П.А. Пла­виль­щи­ко­ва , его по­мощ­ник в де­лах ти­по­гра­фии «И. Кры­лов с то­ва­ры­щи» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1792-1793 годы). Став её вла­дель­цем, пре­вра­тил ти­по­гра­фию «В. Пла­виль­щи­ков» в од­но из круп­ней­ших российских ча­ст­ных за­ве­де­ний это­го ти­па.

В свя­зи с за­пре­ще­ни­ем в 1796 году ча­ст­ных ти­по­гра­фий Плавильщиков из­да­вал кни­ги фор­маль­но под мар­ка­ми ти­по­гра­фий при Санкт-Пе­тербургском гу­берн­ском прав­ле­нии (1797-1804 годы) и Те­ат­раль­ной ди­рек­ции (1804-1807 годы), за­тем вновь под сво­им име­нем.

Ти­по­гра­фия Плавильщикова вы­пус­ти­ла свыше 300 на­име­но­ва­ний ху­дожественной, на­учной и учеб­ной литературы, сре­ди них - «Все­об­щая сис­те­ма по­зна­ний че­ло­ве­че­ских» Д. Дид­ро (1800 год), «На­чер­та­ние ху­до­жеств...» А.А. Пи­са­ре­ва (1808 год), ко­ме­дия А.С. Гри­бое­до­ва «Мо­ло­дые суп­ру­ги» (1815 год), «Дос­то­па­мят­но­сти Санкт-Пе­тер­бур­га и его ок­ре­ст­но­стей» П.П. Свинь­и­на (т. 1-5, 1816-1828 годы). Плавильщиков пе­ча­тал пе­рио­дические из­да­ния (жур­на­лы «Нев­ский зри­тель», 1819-1820 годы, «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» , 1818-1825 годы, и другие).

От­крыл в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1813 году книж­ную лав­ку, а в 1815 году - книж­ный ма­га­зин. Опуб­ли­ко­вал «Ре­естр рос­сий­ским кни­гам, про­даю­щим­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге у Ва­си­лия Пла­виль­щи­ко­ва в но­во­от­кры­том ма­га­зи­не…» (1815 год).

Имел од­ну из круп­ней­ших ча­ст­ных библиотек в стра­не (около 1,8 тысяч на­име­но­ва­ний в 1815 году, около 7 тысяч - в 1820 году; со­дер­жа­ла кни­ги по бо­го­сло­вию, фи­ло­со­фии, ме­ди­ци­не, фи­зи­ко-ма­те­ма­тическим и прочим нау­кам, об­шир­ное со­б­ра­ние русской и иностранной ху­дожественной литературы). Из­да­вал её ка­та­ло­ги - «Биб­лио­те­ка для чте­ния, на­хо­дя­щая­ся у Си­не­го мос­ту…» (1817 год), «Рос­пись рос­сий­ским кни­гам для чте­ния из биб­лио­те­ки В. Пла­виль­щи­ко­ва, сис­те­ма­ти­че­ским по­ряд­ком рас­по­ло­жен­ная» (ч. 1-3, 1820 год, ре­принт - 2006 год; в 1821-1826 годах из­да­ва­лись до­пол­не­ния к «Рос­пи­си…»).

Был бли­зок к чле­нам тай­ных об­ществ, по­зво­лял им со­би­рать­ся в сво­ём книж­ном ма­га­зи­не, пуб­ли­ко­вал их тру­ды (например, «Опыт тео­рии на­ло­гов» Н.И. Тур­ге­не­ва, 1819 год, «По­да­рок рус­ско­му сол­да­ту», «Не­сколь­ко мыс­лей о поль­зе по­ли­ти­че­ских на­ук» Ф.Н. Глин­ки , 1818 и 1819 годов со­от­вет­ст­венно).

За­ве­щал ти­по­гра­фию, книж­ный ма­га­зин и библиотеку сво­ему при­каз­чи­ку А.Ф. Смир­ди­ну.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)