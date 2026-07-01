ПЛАВИЛЬЩИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

ПЛАВИЛЬЩИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ - русский дра­ма­тург, ак­тёр.

Сын куп­ца, брат В.А. Пла­виль­щи­ко­ва . Окон­чил Московский университет (1779 год).

С 1779 года - ак­тёр императорских те­ат­ров в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Прав­дин - «Не­до­росль» Д.И. Фон­ви­зи­на, Ос­кольд - «Се­ми­ра» А.П. Су­ма­ро­ко­ва, Пиг­ма­ли­он - «Пиг­ма­ли­он» Ж.Ж. Рус­со и дугие). С 1787 года - ин­спек­тор российской труп­пы, с 1791 года - её ру­ко­во­ди­тель.

В 1793 году вер­нул­ся в Мо­скву. Иг­рал на сце­не Пет­ров­ско­го те­атра (смотрите Ме­док­са те­атр ) (сре­ди ро­лей: Доб­ро­сер­дов - «Отец се­мей­ст­ва» Н.Н. Сан­ду­но­ва, Тит - «Ти­то­во ми­ло­сер­дие» Я.Б. Княж­ни­на, Зо­пир - «Ма­го­мет» Воль­те­ра); ру­ко­во­дил до­маш­ни­ми те­ат­ра­ми князя П.М. Вол­кон­ско­го, князя А.Н. Ду­ра­со­ва и грофа Н.П. Ше­ре­ме­те­ва, учил дек­ла­ма­ции вос­пи­тан­ни­ков Бла­го­род­но­го пан­сио­на при Московском университете.

Как ли­те­ра­тор и дра­ма­тург вы­сту­пал с начала 1780-х годов. С мая по сентябрь 1782 года из­да­вал журнал «Ут­ра»; в 1792 году - журнал «Зри­тель» (совместно с И.А. Кры­ло­вым и А.И. Клу­ши­ным).

Ав­тор двух клас­си­ци­стических сти­хотворных тра­ге­дий [«Тах­мас Ку­лы­хан», поставлена в 1785 году; «Рю­рик», поставлена в 1794 (по другим све­де­ни­ям, в 1791 году, под названием «Все­слав»); обе опубликованы в 1816 году], сход­ных с тра­ге­дия­ми А.П. Су­ма­ро­ко­ва по фор­ме и про­бле­ма­ти­ке (вза­и­мо­от­но­ше­ния под­дан­ных и мо­нар­ха, пре­де­лы его вла­сти и тому подобное). В позд­нейшей тра­ге­дии в про­зе «Ер­мак, по­ко­ри­тель Си­би­ри» (поставлена в 1804 году, опубликована в 1806 году) Плавильщиков от­сту­пил от прин­ци­пов клас­си­циз­ма , сде­лав ак­цент на зре­лищ­но­сти и уси­лив ме­ло­дра­ма­тические эф­фек­ты. В ко­ме­дио­гра­фии раз­ра­ба­ты­вал но­вые жан­ры слёз­ной ко­ме­дии и ме­щан­ской дра­мы («Граф Валь­трон, или Во­ин­ская спра­вед­ли­вость», поставлена в 1800 году, опубликована в 1816 году; «Ис­прав­ле­ние, или До­б­рые род­ст­вен­ни­ки», поставлена в 1785 году, опубликована в 2002 году), а так­же бы­то­вой ко­ме­дии из жиз­ни кре­сть­ян («Бо­быль», поставлена в 1790 году, опубликована в 1792 году) и ку­пе­че­ст­ва («Си­де­лец», поставлена в 1803 году, опубликована в 1807 году).

Осо­бен­ным ус­пе­хом поль­зо­ва­лись од­но­акт­ные ко­ме­дии Плавильщикова «Мель­ник и Сби­тен­щик - со­пер­ни­ки» (поставлена в 1789 году, опубликована в 1793) и «Сго­вор Ку­тей­ки­на» (опубликован в 1799 году), в ко­торых дей­ст­во­ва­ли хо­ро­шо зна­ко­мые зри­те­лям ге­рои пьес А.О. Аб­ле­си­мо­ва, Я.Б. Княж­ни­на и Д.И. Фон­ви­зи­на.

В сво­их тео­ре­тических стать­ях - «Те­атр» (1792 год) и «Рас­су­ж­де­ние о зре­ли­щах Древ­ней Гре­ции» (сочинена в 1811 году, опубликована в 1816 году) - Плавильщиков до­ка­зы­вал об­щественную зна­чи­мость те­ат­ра и тре­бо­вал от не­го «ес­те­ст­вен­но­сти» и национального свое­об­ра­зия.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. СПб., 1816. Ч. 1-4;

Со­б­ра­ние дра­ма­ти­че­ских со­чи­не­ний / Вступ. ст., ком­мент. А.Ф. Не­кры­ло­вой. СПб., 2002.

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