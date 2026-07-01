ПЛАВИЛЬЩИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ
ПЛАВИЛЬЩИКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ - русский драматург, актёр.
Сын купца, брат В.А. Плавильщикова. Окончил Московский университет (1779 год).
С 1779 года - актёр императорских театров в Санкт-Петербурге (Правдин - «Недоросль» Д.И. Фонвизина, Оскольд - «Семира» А.П. Сумарокова, Пигмалион - «Пигмалион» Ж.Ж. Руссо и дугие). С 1787 года - инспектор российской труппы, с 1791 года - её руководитель.
В 1793 году вернулся в Москву. Играл на сцене Петровского театра (смотрите Медокса театр) (среди ролей: Добросердов - «Отец семейства» Н.Н. Сандунова, Тит - «Титово милосердие» Я.Б. Княжнина, Зопир - «Магомет» Вольтера); руководил домашними театрами князя П.М. Волконского, князя А.Н. Дурасова и грофа Н.П. Шереметева, учил декламации воспитанников Благородного пансиона при Московском университете.
Как литератор и драматург выступал с начала 1780-х годов. С мая по сентябрь 1782 года издавал журнал «Утра»; в 1792 году - журнал «Зритель» (совместно с И.А. Крыловым и А.И. Клушиным).
Автор двух классицистических стихотворных трагедий [«Тахмас Кулыхан», поставлена в 1785 году; «Рюрик», поставлена в 1794 (по другим сведениям, в 1791 году, под названием «Всеслав»); обе опубликованы в 1816 году], сходных с трагедиями А.П. Сумарокова по форме и проблематике (взаимоотношения подданных и монарха, пределы его власти и тому подобное). В позднейшей трагедии в прозе «Ермак, покоритель Сибири» (поставлена в 1804 году, опубликована в 1806 году) Плавильщиков отступил от принципов классицизма, сделав акцент на зрелищности и усилив мелодраматические эффекты. В комедиографии разрабатывал новые жанры слёзной комедии и мещанской драмы («Граф Вальтрон, или Воинская справедливость», поставлена в 1800 году, опубликована в 1816 году; «Исправление, или Добрые родственники», поставлена в 1785 году, опубликована в 2002 году), а также бытовой комедии из жизни крестьян («Бобыль», поставлена в 1790 году, опубликована в 1792 году) и купечества («Сиделец», поставлена в 1803 году, опубликована в 1807 году).
Особенным успехом пользовались одноактные комедии Плавильщикова «Мельник и Сбитенщик - соперники» (поставлена в 1789 году, опубликована в 1793) и «Сговор Кутейкина» (опубликован в 1799 году), в которых действовали хорошо знакомые зрителям герои пьес А.О. Аблесимова, Я.Б. Княжнина и Д.И. Фонвизина.
В своих теоретических статьях - «Театр» (1792 год) и «Рассуждение о зрелищах Древней Греции» (сочинена в 1811 году, опубликована в 1816 году) - Плавильщиков доказывал общественную значимость театра и требовал от него «естественности» и национального своеобразия.
Сочинения:
Сочинения. СПб., 1816. Ч. 1-4;
Собрание драматических сочинений / Вступ. ст., коммент. А.Ф. Некрыловой. СПб., 2002.