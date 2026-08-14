ПЛАТТА ПОПРАВКА

ПЛАТТА ПОПРАВКА - серия обязательств кубинского правительства по отношению к США , регулировавших отношения двух стран в 1902-1934 годах.

При­ня­та Кон­грес­сом США 2 марта 1901 года как по­прав­ка к За­ко­ну об ас­сиг­но­ва­ни­ях на американскую ар­мию (с января 1899 года Ку­ба бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на американскими вой­ска­ми) по ини­циа­ти­ве се­на­то­ра О. Плат­та (от­сю­да название).

«Поправка Платта» бы­ла вклю­че­на в текст кон­сти­ту­ции Ку­бы 1901 года в ка­че­ст­ве при­ло­же­ния, она так­же лег­ла в ос­но­ву ку­бинско-американского до­го­во­ра о ре­жи­ме «вза­им­но­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ния» (1902 год) и По­сто­ян­но­го до­го­во­ра о пе­ре­да­че американской сто­ро­не в арен­ду тер­ри­то­рий в рай­онах Гу­ан­та­на­мо и Ба­ия-Он­да для со­ору­же­ния во­енно-морских баз (1903 год).

«Поправка Платта» фак­ти­че­ски ог­ра­ни­чи­ла су­ве­ре­ни­тет Ку­бы, уза­ко­нив вме­ша­тель­ст­во США в её внутренние де­ла. В со­от­вет­ст­вии с «поправкой Платта» США по­лу­чи­ли пра­во на ок­ку­па­цию Ку­бы в це­лях «за­щи­ты её не­за­ви­си­мо­сти» и раз­ме­ще­ние на её тер­ри­то­рии во­енно-морских баз.

«Поправка Платта» от­ме­не­на в 1934 году пре­зи­ден­том США Ф.Д. Руз­вель­том (США со­хра­ни­ли во­енно-морскую ба­зу в Гу­ан­та­на­мо). В том же го­ду был под­пи­сан американо-ку­бинский тор­го­вый до­го­вор, ут­вер­див­ший эко­но­мическую за­ви­си­мость Ку­бы от США.

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