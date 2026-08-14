ПЛАТТА ПОПРАВКА
ПЛАТТА ПОПРАВКА - серия обязательств кубинского правительства по отношению к США, регулировавших отношения двух стран в 1902-1934 годах.
Принята Конгрессом США 2 марта 1901 года как поправка к Закону об ассигнованиях на американскую армию (с января 1899 года Куба была оккупирована американскими войсками) по инициативе сенатора О. Платта (отсюда название).
«Поправка Платта» была включена в текст конституции Кубы 1901 года в качестве приложения, она также легла в основу кубинско-американского договора о режиме «взаимного благоприятствования» (1902 год) и Постоянного договора о передаче американской стороне в аренду территорий в районах Гуантанамо и Баия-Онда для сооружения военно-морских баз (1903 год).
«Поправка Платта» фактически ограничила суверенитет Кубы, узаконив вмешательство США в её внутренние дела. В соответствии с «поправкой Платта» США получили право на оккупацию Кубы в целях «защиты её независимости» и размещение на её территории военно-морских баз.
«Поправка Платта» отменена в 1934 году президентом США Ф.Д. Рузвельтом (США сохранили военно-морскую базу в Гуантанамо). В том же году был подписан американо-кубинский торговый договор, утвердивший экономическую зависимость Кубы от США.