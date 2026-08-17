ПЛАТОВЫ

ПЛАТОВЫ - казачий дворянский и графский род.

Ро­до­на­чаль­ник - Са­ве­лий Пла­тов (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). Его сын - Фё­дор Са­вель­е­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ка­зак, за­ни­мал­ся ры­бо­лов­ст­вом. Двое из трёх его сы­но­вей ос­но­ва­ли две вет­ви ро­да Пла­то­вых.

Ос­но­ва­тель первой вет­ви - Иван Фёдо­ро­вич (около 1723-1794 годов), вой­ско­вой стар­ши­на (1770 год), с 1742 года - на во­енной служ­бе, в 1756-1761 годах - уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, от­ли­чил­ся при оса­де Кю­ст­ри­на (1758 год), в 1760 году на­гра­ж­дён саб­лей. В 1768-1771 годах уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, в 1771-1772 годах - во­енных кам­па­ний в Ре­чи По­спо­ли­той, в 1772-1777 годах - командующий ка­зачь­е­го пол­ка в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве, уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов (в 1773 году на­гра­ж­дён зо­ло­той ме­да­лью).

Имел рыб­ный за­вод при устье реки Чу­лек (про­дан в 1790).

Из его сы­но­вей из­вест­ны: М.И. Пла­тов, воз­ве­дён­ный 29 октября (10 ноября) 1812 года императором Алек­сан­дром I в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии; Сте­пан Ива­но­вич [1762 - 11 (22) декабря 1790 года], пре­мьер-май­ор (1789 год), с 1778 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, с мар­та 1789 года - командир пол­ка сво­его име­ни, убит при Из­маи­ла штур­ме 1790 года.

Пётр Ива­но­вич (около 1767 - февраль 1802 года), полковник (1797 год), с 1782 года - на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, от­ли­чил­ся при Оча­ко­ва штур­ме 1788 года, штур­ме Из­маи­ла (1790 год, тя­же­ло ра­нен), с 1791 года - командир пол­ка сво­его име­ни, уча­ст­во­вал в Поль­ской кам­па­нии 1792 года.

Из­вест­ны де­ти М.И. Пла­то­ва: Иван Мат­вее­вич Стар­ший [25 октября (5 ноября) 1777 - 3 (15) октября 1806 года], май­ор (1799 год), с 1787 года - на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, от­ли­чил­ся при штур­ме Измаи­ла (1790 год), уча­ст­ник Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года, командир пол­ка сво­его име­ни с 1798 года, Ата­ман­ско­го пол­ка (? - 1806 год); Ан­на Мат­ве­ев­на (около 1788 - не ра­нее 1858 года), за­му­жем (с 1808 года) за генерал-майором (1826 год) К.И. Ха­ри­то­но­вым (1777-1858 годы), уча­ст­ни­ком Русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов, Русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов, Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов и кам­па­нии 1815 года, од­ним из круп­ней­ших ча­ст­ных кон­но­за­вод­чи­ков Вой­ска Дон­ско­го; Ма­рия Мат­ве­ев­на [8 (19) января 1790 года -1866 год], за­му­жем (с 1809 года) за генерал-майором (1813 год) Т.Д. Гре­ко­вым (1780-1831 годы), уча­ст­ни­ком Русской-прусско- французской вой­ны 1806-1807 годов, Отечественной вой­ны 1812 года, за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов; граф (с 1812 года) Мат­вей Мат­вее­вич [около 1793 - 3 (15) февраля 1815 года], генерал-майор (1814 год), с 1812 года - на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года (в 1813 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия четвёртой сте­пе­ни и зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость») и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, командир Ата­ман­ско­го пол­ка (1813 год), от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Бау­це­не, Се­за­не, Фер-Шам­пе­нуа­зе и Ар­си- сюр-Об; граф (с 1812 года) Иван Мат­вее­вич Млад­ший [около 1795 - 7 (19) октября 1874 года], полковник (1820 год), на во­енной служ­бе с 1808 года, слу­жил в Ата­ман­ском пол­ку (1808-1819 годы), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов (в 1809 году от­ли­чил­ся при взя­тии Ба­ба­да­га, в штур­мах Гир­со­ва и Кюс­тенд­жи), Отечественной вой­ны 1812 годв и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, с 1820 года в от­став­ке, круп­ный кон­но­за­вод­чик, из­вест­ный бла­го­тво­ри­тель. Вну­ки И.М. Пла­то­ва Стар­ше­го, гра­фы: Иван Мат­вее­вич [21 декабря 1831 год (2 января 1832 года) - 11 (23) октября 1895 года], штабс-рот­мистр (1854/55 год), с 1848 года слу­жил в Ата­ман­ском пол­ку, уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, адъ­ю­тант генерал- адъ­ю­тан­та графа Ф.В. Ор­ло­ва-Де­ни­со­ва (с 1855 года), с 1858 года в от­став­ке, с его смер­тью род гра­фов Платовых пре­сёк­ся; Мат­вей Мат­вее­вич [20 февраля (4 марта) 1837 - 27 ноября (9 декабря) 1888 года], гвардии штабс-рот­мистр (1863 год), в долж­но­сти штал­мей­сте­ра, слу­жил в лейб-гвардии Ка­зачь­ем пол­ку (1857-1863 годы), почётный по­пе­чи­тель Но­во­чер­кас­ской гим­на­зии (1861-1876 годы, 1883-1888 годы).

Ос­но­ва­тель второй вет­ви - Демь­ян Фё­до­ро­вич (около 1725 - не ра­нее 1796 года), пол­ко­вой стар­ши­на.

Его сы­но­вья: Иван Демь­я­но­вич [около 1753 - 1 (12) декабря 1797 года], пре­мьер-май­ор (1793 год), уча­ст­ник поль­ских кам­па­ний 1770-1772 годов, член Вой­ско­во­го гражданского пра­ви­тель­ст­ва (1772-1783 годы), уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, ос­но­ва­тель первой ли­нии второй вет­ви ро­да Платовых; Ми­ха­ил Демь­я­но­вич (1758 - начало 1813 годы), вой­ско­вой стар­ши­на, с 1778 года - на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, командир пол­ка сво­его име­ни (с 1807 года), уча­ст­ник Русско- турецкой вой­ны 1806-1812 годов [от­ли­чил­ся при взя­тии Браи­ло­ва и Шум­лы (тя­же­ло ра­нен)] и уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, ос­но­ва­тель второй ли­нии второй вет­ви ро­да Платовых; Ни­ко­лай Демь­я­но­вич [около 1764 - 6 (18) февраля 1809 года], под­полковник (1800 год), с 1779 года - на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, Поль­ской кам­па­нии 1794 года, Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года, командир пол­ка сво­его име­ни с 1804 года, уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов.

Сын М.Д. Пла­то­ва - Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич (около 1789 - не ра­нее 1851 года), полковник (1828/1829 годы), с 1805 года - на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов, Отечественной вой­ны 1812 года, за­гра­нич­ных по­хо­дов русской ар­мии 1813-1814 годов, Русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, с 1829 года - командир пол­ка сво­его име­ни, с 1838 года - в от­став­ке.

Сын Н.Д. Пла­то­ва - Ва­си­лий Ни­ко­лае­вич (ме­ж­ду 1797 и 1801 годами - не ра­нее 1849 года), полковник (около 1849 года), с 1817 года - на во­енной служ­бе, от­ли­чил­ся при по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, к 1845 году - командир 17-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка.

Из первой ли­нии второй вет­ви ро­да из­вест­ны сы­но­вья И.Д. Пла­то­ва: Иван Ива­но­вич (1773 - ме­ж­ду 1845 и 1853 годами), полковник (1812 год, по другим дан­ным - 1813 год), с 1788 года - на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, Поль­ской кам­па­нии 1794 года, командир пол­ка сво­его име­ни с 1802 года, уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года (от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях под По­лоц­ком и Бо­ри­со­вом; в 1812 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость») и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, с 1813 года со­сто­ял при Вой­ске Дон­ском, с 1819 года - командир пол­ка сво­его име­ни на Кавказской ли­нии и Во­ен­но-Гру­зин­ской до­ро­ге; Сте­пан Ива­но­вич [19 (30) сентября 1792 - 27 июля (8 августа) 1836 годы], полковник (1831 год), уча­ст­ник Русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов в со­ста­ве Ата­ман­ско­го пол­ка, Отечественной вой­ны 1812 года (от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском и Та­ру­тин­ском сра­же­ни­ях, в 1812/1813 годах на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия четвёртой сте­пе­ни), за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов (от­ли­чил­ся в со­ста­ве пар­ти­зан­ско­го от­ря­да графа А.И. Чер­ны­шё­ва, в 1813 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), от­ли­чил­ся в хо­де Русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, ко­ман­дуя девятым Дон­ским ка­зачь­им пол­ком, с тем же пол­ком дей­ст­во­вал во вре­мя по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, с 1833 года слу­жил в Мол­да­вии и Ва­ла­хии.

Из­вес­тен сын С.И. Пла­то­ва - Алек­сандр Сте­па­но­вич [18 (30) июля 1817 - 17 (29) апреля 1891 годы], генерал от артиллерии (1883 год), окон­чил Артиллерийское училище (1835 год). С 1837 года - в Артиллерийское училище (с 1849 Ми­хай­лов­ское артиллерийское училище): пре­по­да­ва­тель, профессор ар­тил­ле­рии (с 1853 года), член Кон­фе­рен­ции (с 1853 года), ин­спек­тор клас­сов (1858-1861 годы), начало (1861-1871 годы).

В 1846-1860-х годах пре­по­да­вал ар­тил­ле­рию великим князь­ям Кон­стан­ти­ну Ни­ко­лае­ви­чу, Ни­ко­лаю Ни­ко­лае­ви­чу Стар­ше­му, Ми­хаи­лу Ни­ко­лае­ви­чу, Ни­ко­лаю Алек­сан­д­ро­ви­чу. Профессор ар­тил­ле­рии Императорской во­енной ака­де­мии (1854-1855 годы), с 1855 года - в Ми­хай­лов­ской артиллерийской ака­де­мии: профессор (1855-1872 годы), начальник (1867-1871 годы), заслуженный про­фес­сор и почётный член Кон­фе­рен­ции (с 1872 года); со­ве­щательный член Ар­тил­ле­рий­ско­го комитета (с 1859 года), почётный член Санкт-Пе­тербургского университета (1871 год), член Главного во­ен­но-учёно­го комитета (с 1875 года), ру­ко­во­дил из­да­ни­ем таб­лиц стрель­бы из ору­дий (1882-1884 годы), ав­тор ря­да ра­бот по ар­тил­ле­рии, вос­по­ми­на­ний «Два го­да за гра­ни­цей. 1844-1846» (в шести ча­с­тях, опубликованы в 1889-1890 годах), а так­же (совместно с Л.Л. Кир­пи­чё­вым) книга «Ис­то­ри­че­ский очерк об­ра­зо­ва­ния и раз­ви­тия Ар­тил­ле­рий­ско­го учи­ли­ща. 1820-1870 годы» (1870 год).

Его сын - Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич [20 ноября (2 декабря) 1865 - 1919 годы], генерал-майор (1913 год), окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1887 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию ГШ (1895 год), с 1887 года - на во­енной служ­бе в лейб-гвардии Ка­зачь­ем пол­ку (до 1892 года), стар­ший адъ­ю­тант шта­ба второй пехотной ди­ви­зии (1895 - 1897/1898 годы), помощник начальника от­де­ла (1905-1906 годы), начальник от­де­ла (1906-1908 год) Глава управ­ле­ния ГШ, командующий седьмого Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка (1908-1913 годы), командующий первой бри­га­ды второй ка­зачь­ей свод­ной ди­ви­зии (1913 год), в 1913-1915 годах - в от­став­ке, во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны со­сто­ял в ре­зер­ве при шта­бе Мин­ско­го ВО (1915-1917 годы), ге­не­рал для ин­спек­ти­ро­ва­ния кон­ско­го со­ста­ва при ко­мандующий десятой ар­ми­ей (февраль - август/сентябрь 1917 года), за­тем ге­не­рал для по­ру­че­ний при ко­мандующий десятой ар­ми­ей, с декабря 1917 года - в от­ставке. Уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в со­ста­ве ар­мии адмирала А.В. Кол­ча­ка : временно исполняющий должность на­чаль­ни­ка шта­ба десятой Верх­не­ураль­ской стрелковой ди­ви­зии пятого Стерлитамакско­го ар­мей­ско­го кор­пу­са (февраль - апрель 1919 года), при­ни­мал уча­стие в ве­сен­нем на­сту­п­ле­нии и взя­тии Стер­ли­та­ма­ка (5 апреля 1919 года), с апреля 1919 года - в ре­зер­ве чи­нов при шта­бе Ом­ско­го ВО, начальник гар­ни­зо­на города Но­во­ни­ко­ла­евск и упол­но­мо­чен­ный ко­мандующий вой­ска­ми Ом­ско­го ВО по ох­ра­не государственного по­ряд­ка и об­щественного спо­кой­ст­вия по Но­во­ни­ко­ла­ев­ско­му району (июнь - октябрь 1919 года), начальник администрации управ­ле­ния упол­но­мо­чен­но­го ко­мандующего вой­ска­ми в городе Но­во­ни­ко­ла­евск (октябрь - декабрь 1919 года). От­ка­зал­ся эва­куи­ро­вать­ся и ос­тал­ся в го­ро­де. Рас­стре­лян по­сле за­ня­тия Но­во­ни­ко­ла­ев­ска час­тя­ми РККА.

Из вну­ков И.И. Пла­то­ва наи­бо­лее из­ве­стен Пётр Пет­ро­вич [26 ноября (8 декабря) 1864 - не ра­нее 1915 года], статский советник (1906 год; со стар­шин­ст­вом с 1905 года), окон­чил медицинский факультет Харь­ков­ско­го университета (1889 год), с 1894 года слу­жил во­енным вра­чом, в 1900 году на­хо­дил­ся в дей­ствую­щей ар­мии во вре­мя вос­ста­ния Ихэ­ту­ань, стар­ший врач Хар­бин­ско­го свод­но­го гос­пи­та­ля (1904-1909 годы), стар­ший врач Брест-Ли­тов­ской кре­по­ст­ной ар­тил­ле­рии (1909-1915 годы), с 1914 года - в дей­ст­вую­щей ар­мии, с 1915 года - в рас­по­ря­же­нии Тиф­лис­ско­го ок­руж­но­го во­ен­но-са­ни­тар­но­го ин­спек­то­ра.

Род дво­рян Платовых вне­сён в дво­рян­скую ро­до­слов­ную кни­гу Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го, род гра­фов Платовых вне­сён в пятую часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)