ПЛАТОВЫ
ПЛАТОВЫ - казачий дворянский и графский род.
Родоначальник - Савелий Платов (годы рождения и смерти неизвестны). Его сын - Фёдор Савельевич (годы рождения и смерти неизвестны), казак, занимался рыболовством. Двое из трёх его сыновей основали две ветви рода Платовых.
Основатель первой ветви - Иван Фёдорович (около 1723-1794 годов), войсковой старшина (1770 год), с 1742 года - на военной службе, в 1756-1761 годах - участник Семилетней войны 1756-1763 годов, отличился при осаде Кюстрина (1758 год), в 1760 году награждён саблей. В 1768-1771 годах участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в 1771-1772 годах - военных кампаний в Речи Посполитой, в 1772-1777 годах - командующий казачьего полка в Санкт-Петербурге и Москве, участвовал в подавлении Пугачёва восстания 1773-1775 годов (в 1773 году награждён золотой медалью).
Имел рыбный завод при устье реки Чулек (продан в 1790).
Из его сыновей известны: М.И. Платов, возведённый 29 октября (10 ноября) 1812 года императором Александром I в графское достоинство Российской империи; Степан Иванович [1762 - 11 (22) декабря 1790 года], премьер-майор (1789 год), с 1778 года на военной службе, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, с марта 1789 года - командир полка своего имени, убит при Измаила штурме 1790 года.
Пётр Иванович (около 1767 - февраль 1802 года), полковник (1797 год), с 1782 года - на военной службе, участник Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, отличился при Очакова штурме 1788 года, штурме Измаила (1790 год, тяжело ранен), с 1791 года - командир полка своего имени, участвовал в Польской кампании 1792 года.
Известны дети М.И. Платова: Иван Матвеевич Старший [25 октября (5 ноября) 1777 - 3 (15) октября 1806 года], майор (1799 год), с 1787 года - на военной службе, участник Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, отличился при штурме Измаила (1790 год), участник Персидского похода 1796 года, командир полка своего имени с 1798 года, Атаманского полка (? - 1806 год); Анна Матвеевна (около 1788 - не ранее 1858 года), замужем (с 1808 года) за генерал-майором (1826 год) К.И. Харитоновым (1777-1858 годы), участником Русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, Русско-турецкой войны 1806-1812 годов, Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов и кампании 1815 года, одним из крупнейших частных коннозаводчиков Войска Донского; Мария Матвеевна [8 (19) января 1790 года -1866 год], замужем (с 1809 года) за генерал-майором (1813 год) Т.Д. Грековым (1780-1831 годы), участником Русской-прусско- французской войны 1806-1807 годов, Отечественной войны 1812 года, заграничных походов российской армии 1813-1814 годов; граф (с 1812 года) Матвей Матвеевич [около 1793 - 3 (15) февраля 1815 года], генерал-майор (1814 год), с 1812 года - на военной службе, участник Отечественной войны 1812 года (в 1813 году награждён орденом Святого Георгия четвёртой степени и золотой саблей с надписью «За храбрость») и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, командир Атаманского полка (1813 год), отличился в сражениях при Бауцене, Сезане, Фер-Шампенуазе и Арси- сюр-Об; граф (с 1812 года) Иван Матвеевич Младший [около 1795 - 7 (19) октября 1874 года], полковник (1820 год), на военной службе с 1808 года, служил в Атаманском полку (1808-1819 годы), участник русско-турецкой войны 1806-1812 годов (в 1809 году отличился при взятии Бабадага, в штурмах Гирсова и Кюстенджи), Отечественной войны 1812 годв и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, с 1820 года в отставке, крупный коннозаводчик, известный благотворитель. Внуки И.М. Платова Старшего, графы: Иван Матвеевич [21 декабря 1831 год (2 января 1832 года) - 11 (23) октября 1895 года], штабс-ротмистр (1854/55 год), с 1848 года служил в Атаманском полку, участник Крымской войны 1853-1856 годов, адъютант генерал- адъютанта графа Ф.В. Орлова-Денисова (с 1855 года), с 1858 года в отставке, с его смертью род графов Платовых пресёкся; Матвей Матвеевич [20 февраля (4 марта) 1837 - 27 ноября (9 декабря) 1888 года], гвардии штабс-ротмистр (1863 год), в должности шталмейстера, служил в лейб-гвардии Казачьем полку (1857-1863 годы), почётный попечитель Новочеркасской гимназии (1861-1876 годы, 1883-1888 годы).
Основатель второй ветви - Демьян Фёдорович (около 1725 - не ранее 1796 года), полковой старшина.
Его сыновья: Иван Демьянович [около 1753 - 1 (12) декабря 1797 года], премьер-майор (1793 год), участник польских кампаний 1770-1772 годов, член Войскового гражданского правительства (1772-1783 годы), участник Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, основатель первой линии второй ветви рода Платовых; Михаил Демьянович (1758 - начало 1813 годы), войсковой старшина, с 1778 года - на военной службе, участник Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, командир полка своего имени (с 1807 года), участник Русско- турецкой войны 1806-1812 годов [отличился при взятии Браилова и Шумлы (тяжело ранен)] и участник заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, основатель второй линии второй ветви рода Платовых; Николай Демьянович [около 1764 - 6 (18) февраля 1809 года], подполковник (1800 год), с 1779 года - на военной службе, участник Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, Польской кампании 1794 года, Персидского похода 1796 года, командир полка своего имени с 1804 года, участник Русско-турецкой войны 1806-1812 годов.
Сын М.Д. Платова - Николай Михайлович (около 1789 - не ранее 1851 года), полковник (1828/1829 годы), с 1805 года - на военной службе, участник Русско-турецкой войны 1806-1812 годов, Отечественной войны 1812 года, заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, с 1829 года - командир полка своего имени, с 1838 года - в отставке.
Сын Н.Д. Платова - Василий Николаевич (между 1797 и 1801 годами - не ранее 1849 года), полковник (около 1849 года), с 1817 года - на военной службе, отличился при подавлении Польского восстания 1830-1831 годов, к 1845 году - командир 17-го Донского казачьего полка.
Из первой линии второй ветви рода известны сыновья И.Д. Платова: Иван Иванович (1773 - между 1845 и 1853 годами), полковник (1812 год, по другим данным - 1813 год), с 1788 года - на военной службе, участник Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, Польской кампании 1794 года, командир полка своего имени с 1802 года, участник Отечественной войны 1812 года (отличился в сражениях под Полоцком и Борисовом; в 1812 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость») и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, с 1813 года состоял при Войске Донском, с 1819 года - командир полка своего имени на Кавказской линии и Военно-Грузинской дороге; Степан Иванович [19 (30) сентября 1792 - 27 июля (8 августа) 1836 годы], полковник (1831 год), участник Русско-турецкой войны 1806-1812 годов в составе Атаманского полка, Отечественной войны 1812 года (отличился в Бородинском и Тарутинском сражениях, в 1812/1813 годах награждён орденом Святого Георгия четвёртой степени), заграничных походов российской армии 1813-1814 годов (отличился в составе партизанского отряда графа А.И. Чернышёва, в 1813 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), отличился в ходе Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, командуя девятым Донским казачьим полком, с тем же полком действовал во время подавления Польского восстания 1830-1831 годов, с 1833 года служил в Молдавии и Валахии.
Известен сын С.И. Платова - Александр Степанович [18 (30) июля 1817 - 17 (29) апреля 1891 годы], генерал от артиллерии (1883 год), окончил Артиллерийское училище (1835 год). С 1837 года - в Артиллерийское училище (с 1849 Михайловское артиллерийское училище): преподаватель, профессор артиллерии (с 1853 года), член Конференции (с 1853 года), инспектор классов (1858-1861 годы), начало (1861-1871 годы).
В 1846-1860-х годах преподавал артиллерию великим князьям Константину Николаевичу, Николаю Николаевичу Старшему, Михаилу Николаевичу, Николаю Александровичу. Профессор артиллерии Императорской военной академии (1854-1855 годы), с 1855 года - в Михайловской артиллерийской академии: профессор (1855-1872 годы), начальник (1867-1871 годы), заслуженный профессор и почётный член Конференции (с 1872 года); совещательный член Артиллерийского комитета (с 1859 года), почётный член Санкт-Петербургского университета (1871 год), член Главного военно-учёного комитета (с 1875 года), руководил изданием таблиц стрельбы из орудий (1882-1884 годы), автор ряда работ по артиллерии, воспоминаний «Два года за границей. 1844-1846» (в шести частях, опубликованы в 1889-1890 годах), а также (совместно с Л.Л. Кирпичёвым) книга «Исторический очерк образования и развития Артиллерийского училища. 1820-1870 годы» (1870 год).
Его сын - Сергей Александрович [20 ноября (2 декабря) 1865 - 1919 годы], генерал-майор (1913 год), окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1887 год) и Николаевскую академию ГШ (1895 год), с 1887 года - на военной службе в лейб-гвардии Казачьем полку (до 1892 года), старший адъютант штаба второй пехотной дивизии (1895 - 1897/1898 годы), помощник начальника отдела (1905-1906 годы), начальник отдела (1906-1908 год) Глава управления ГШ, командующий седьмого Донского казачьего полка (1908-1913 годы), командующий первой бригады второй казачьей сводной дивизии (1913 год), в 1913-1915 годах - в отставке, во время Первой мировой войны состоял в резерве при штабе Минского ВО (1915-1917 годы), генерал для инспектирования конского состава при командующий десятой армией (февраль - август/сентябрь 1917 года), затем генерал для поручений при командующий десятой армией, с декабря 1917 года - в отставке. Участник Гражданской войны 1917-1922 годов в составе армии адмирала А.В. Колчака: временно исполняющий должность начальника штаба десятой Верхнеуральской стрелковой дивизии пятого Стерлитамакского армейского корпуса (февраль - апрель 1919 года), принимал участие в весеннем наступлении и взятии Стерлитамака (5 апреля 1919 года), с апреля 1919 года - в резерве чинов при штабе Омского ВО, начальник гарнизона города Новониколаевск и уполномоченный командующий войсками Омского ВО по охране государственного порядка и общественного спокойствия по Новониколаевскому району (июнь - октябрь 1919 года), начальник администрации управления уполномоченного командующего войсками в городе Новониколаевск (октябрь - декабрь 1919 года). Отказался эвакуироваться и остался в городе. Расстрелян после занятия Новониколаевска частями РККА.
Из внуков И.И. Платова наиболее известен Пётр Петрович [26 ноября (8 декабря) 1864 - не ранее 1915 года], статский советник (1906 год; со старшинством с 1905 года), окончил медицинский факультет Харьковского университета (1889 год), с 1894 года служил военным врачом, в 1900 году находился в действующей армии во время восстания Ихэтуань, старший врач Харбинского сводного госпиталя (1904-1909 годы), старший врач Брест-Литовской крепостной артиллерии (1909-1915 годы), с 1914 года - в действующей армии, с 1915 года - в распоряжении Тифлисского окружного военно-санитарного инспектора.
Род дворян Платовых внесён в дворянскую родословную книгу Области войска Донского, род графов Платовых внесён в пятую часть дворянской родословной книги Области войска Донского.